 Нацполиция и пограничники вместе с иностранными коллегами ликвидировали транснациональной канал торговли людьми. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сегодня, 11 августа, во время брифинга рассказали представители Национальной полиции и Государственной пограничной службы сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД. В сообщении отмечается: "Начальник отдела Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Андрей Гаманюк сообщил, что во время досудебного расследования установлено, что наши соотечественники из Ивано-Франковской области вербовали граждан Украины под прикрытием официального трудоустройства в городах Великобритании. Но из стран Евросоюза в Англию переправляли граждан Украины нелегальным путем. Украинцы были втянуты в трудовую эксплуатацию: получали низкую заработную плату, проживали в неудовлетворительных условиях."Правоохранители выяснили, что все пострадавшие получали легальные рабочие визы на территорию Польши, то есть в страны ЕС они попадали легально. Но оттуда их переправляли в Литву, где подбирались паспорта с похожими фотографиями, то есть документы также были легальны. Украинцы ехали в Великобританию через Норвегию, Данию, Нидерланды и Германию. Когда не могли подобрать документы, наших граждан переправляли в тайниках грузовых машин", - рассказал Андрей Гаманюк.Он также сообщил, что жертвы попадали еще и в долговую кабалу, ведь злоумышленники требовали вернуть за переезд от 4 тысяч фунтов стерлингов. А в случае отказа угрожали физической расправой им и их близким.Андрей Гаманюк отметил, что сейчас задержаны более 11 участников преступной группы, как на территории Украины, так и на территории Литвы, более 30 пострадавших проходят по уголовным производством.Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, собранные материалы украинские правоохранители передали литовским коллегам, ведь именно там проходил один из этапов преступной схемы."4 августа литовские правоохранители на своей территории задержали украинского организатора, который вывез из Украины через Польшу и доставил пять очередных жертв. Задержали его совместно с членами группы, в частности из Литвы. Всего в Литве задержаны украинский и литовский организаторы, два пособники иностранца и девять жертв торговли людьми, среди которых и последние пять обманутых граждан", - отметил Олег Слободян.Пресс-секретарь ГПСУ отметил, что канал действовал с 2012 года и жертвами его организаторов стали около 200 украинцев.Олег Слободян отметил, что в ликвидации международного канала торговли людьми также приняли участие польские коллеги, ведь эта страна стала транзитным пунктом."Такая международное сотрудничество позволяет улучшить безопасность в Украине и интегрироваться нашем государстве в единое европейское сфере безопасности поле", - отметил представитель ГПСУ.В свою очередь полковник пограничной службы Польши, Первый секретарь посольства Польши Мариуш Зарецки подчеркнул, что сотрудничество между нашими государствами продолжается уже много лет, поэтому в дальнейшем она будет только углубляться."Я хотел бы подчеркнуть, что польская сторона участвовала в этой международной, скоординированной и успешной операции. Польша была транзитной территорией, через которую организаторы перебрасывали жертв торговли людьми. В преступную группу также входили и граждане Польши ", - сказал Зарецки.Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко отметил, что за последние полгода Нацполиции и Госпогранслужбы удалось улучшить позиции Украины в ежегодном отчете Госдепа США по противодействию торговле людьми. Из потенциально опасных стран, наше государство попало в так называемую "вторую корзину" и стала страной, которая прилагает максимум усилий для борьбы с этим видом преступления.

"За последние полгода Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполици продемонстрировал очевидный прогресс. Это и увеличение фактов внесения в ЕРДР сведений по ст. 149 Уголовного кодекса "Торговля людьми".Увеличилось и количество объявленных подозрений и, конечно, дел в судах - 66 против 26 в первом полугодии 2016 года. Это очень важно, ведь это влияет на международное сотрудничество и инвестиционную привлекательность государства", - отметил Артем Шевченко.



