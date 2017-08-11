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 Четверо украинских воинов ранены, один травмирован в результате сегодняшних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО

штаб ато

В результате обстрелов со стороны наемников РФ под Авдеевкой и Крымским четверо украинских воинов ранены, один получил травму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

С полуночи российско-оккупационные группировки трижды, почти по часу, обстреливали наши позиции на подступах к Авдеевке из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В ответ украинские военные накрывали противника огнем, заставляя соблюдать режим тишины. В результате этих противостояний 3 наших бойцов получили ранения, еще один был травмирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество случаев нарушения перемирия в зоне АТО за неделю увеличилось на 55%, - ОБСЕ

"По оперативным данным дневной обстрел украинских позиций боевики устроили для демонстрации представителям ОБСЕ напряженной ситуации в Авдеевке. В этом районе наемники уже неоднократно стремятся навязать совместный отвод сил от линии разграничения и создание так называемой "Авдеевской серой зоны". Силы АТО никогда не планировали менять позиции, поэтому город находится и будет находиться под контролем и защитой Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью, на Луганском направлении боевики били из гранатометов неподалеку Новоалександровки. Во время обстрела нашего опорного пункта в Крымском, еще один украинский защитник получил ранения.

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...«Ріжу сало, а сам думаю - пробач, Рева»: соцсети смеются над заявлением главы МинсоцполитикиЧетверо украинских воинов ранены, один травмирован в результате сегодняшних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3088
«Ріжу сало, а сам думаю - пробач, Рева»: соцсети смеются над заявлением главы МинсоцполитикиВ социальных сетях бурно отреагировали на заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы о том, что украинцы тратят на продукты половину своего заработка не из-за того, что мало зарабатывают, а потому что привыкли много есть.Так, многие интернет-пользователи с юмором отреагировали на слова главы Минсоцполитики.-Міністр Рева, черговий раз довів , що він є брехло ! Порівняти витрати Українців з Німцями на подукти харчування . це є Ганьбою! -Сколько можно жрать, вьі огорчаете Реву -Постійно відчуваю внутрішній конфлікт: ріжу сало, а сам думаю - пробач, Рева, nothing personal Читайте также: На яблоки в Польшу: «Тут тебе не Майдан!»-Рева считает, что украинцы много едят -Я тут попитав в українців, вони вважають, що Рева має по-менше дихати Четверо украинских воинов ранены, один травмирован в результате сегодняшних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6399Якщо пан комісар Рева вважає за потрібне розстрілювати тих, хто багато їсть, то ось, українці пропонують перших кандидатів.Бог у поміч! Напомним, во время выступления Ревы в эфире 112 Украина ведущие привели статистику, что в Германии на еду люди тратят 14% зарплаты, тогда как украинцы съедают половину. Рева, в свою очередь, отметил, что у украинцев совсем другая культура питания и намекнул, что они много едят.
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"В ответ украинские военные накрывали противника огнем, заставляя соблюдать режим тишины." - современная вказівка от шоколадных хенералов, завершать все пораженческие новости бодрым слоганом об ответке.
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И это еще не конец суток(((
Куда подевался шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК??? Пора выдергивать минскую труппу из отпусков и отправлять в Минск на заключение очередного шоколадного перемирия!
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А что по поводу вчерашних 14 раненых и тяжело раненых? Так и не появились в сводках.
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Было. Привезли в Одессу самолетом из Днепра, в том числе и парня из Каховки у которого гранату из тела извлекли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо украинских воинов ранены, один травмирован в результате сегодняшних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО
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