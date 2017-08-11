 Четверо украинских воинов ранены, один травмирован в результате сегодняшних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
С полуночи российско-оккупационные группировки трижды, почти по часу, обстреливали наши позиции на подступах к Авдеевке из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В ответ украинские военные накрывали противника огнем, заставляя соблюдать режим тишины. В результате этих противостояний 3 наших бойцов получили ранения, еще один был травмирован.
"По оперативным данным дневной обстрел украинских позиций боевики устроили для демонстрации представителям ОБСЕ напряженной ситуации в Авдеевке. В этом районе наемники уже неоднократно стремятся навязать совместный отвод сил от линии разграничения и создание так называемой "Авдеевской серой зоны". Силы АТО никогда не планировали менять позиции, поэтому город находится и будет находиться под контролем и защитой Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, ночью, на Луганском направлении боевики били из гранатометов неподалеку Новоалександровки. Во время обстрела нашего опорного пункта в Крымском, еще один украинский защитник получил ранения.
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«Ріжу сало, а сам думаю - пробач, Рева»: соцсети смеются над заявлением главы МинсоцполитикиВ социальных сетях бурно отреагировали на заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы о том, что украинцы тратят на продукты половину своего заработка не из-за того, что мало зарабатывают, а потому что привыкли много есть.Так, многие интернет-пользователи с юмором отреагировали на слова главы Минсоцполитики.-Міністр Рева, черговий раз довів , що він є брехло ! Порівняти витрати Українців з Німцями на подукти харчування . це є Ганьбою! -Сколько можно жрать, вьі огорчаете Реву -Постійно відчуваю внутрішній конфлікт: ріжу сало, а сам думаю - пробач, Рева, nothing personal Читайте также: На яблоки в Польшу: «Тут тебе не Майдан!»-Рева считает, что украинцы много едят -Я тут попитав в українців, вони вважають, що Рева має по-менше дихати Якщо пан комісар Рева вважає за потрібне розстрілювати тих, хто багато їсть, то ось, українці пропонують перших кандидатів.Бог у поміч! Напомним, во время выступления Ревы в эфире 112 Украина ведущие привели статистику, что в Германии на еду люди тратят 14% зарплаты, тогда как украинцы съедают половину. Рева, в свою очередь, отметил, что у украинцев совсем другая культура питания и намекнул, что они много едят.
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минетчикомминометчиком, не?
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Куда подевался шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК??? Пора выдергивать минскую труппу из отпусков и отправлять в Минск на заключение очередного шоколадного перемирия!
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