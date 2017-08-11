EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  809  26
Материалы по теме:
Все про:контрабанда (1983) лекарства (746) СБУ (14706) Харьковщина (1278)

 Канал незаконной поставки медикаментов на оккупированную часть Донбасса ликвидирован на Харьковщине, - СБУ

лекарства

Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере здравоохранения перекрыли на Харьковщине нелегальный канал поставок медикаментов на временно оккупированные террористами территории Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что один из организаторов канала, житель Киевщины, привлек к сделке как оптового поставщика лекарств одно из ведущих фармацевтических предприятий Харьковской области. Приобретенные медикаменты злоумышленник перевозил в обустроенное складское помещение в одном из населенных пунктов Донецкой области вблизи линии разграничения. Затем он лично перевозил лекарства на временно неподконтрольные Украины территории.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничники остановили партию контрабандных анаболиков на 300 тыс.грн. ФОТО

Во время досудебного расследования сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики и управления СБУ в Харьковской области задокументировали, что в так называемых "ДНР / ЛНР" медикаменты реализовывались через коммерческие структуры, которые зарегистрированы в псевдореспубликах и регулярно платят "налоги" террористам.

Правоохранители задержали злоумышленника во время подготовки попытки переправить через линию разграничения очередную партию медикаментов.

Дельцу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжается досудебное следствие".

Смотрите также: СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды огнестрельного оружия на Харьковщине. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вместо полной блокады они делают вид что с каналами борются
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А более широкие каналы, по которым пэтя и его соевая банда гоняют товары для и от своих торговых партнеров не хотят прикрыть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Семенченко хіба не перекрив? А так голосно обіцяв...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та после сэмена блокаду возглавил пэтя,саня ,а шо там телевизора не было?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Семенченко куди дівся? І як його обіцянки продовжити блокування? Хутко зник?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не включай как обычно дурку,они блокировали жд и уголь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це ти не перекладайте з хворої голови на здорову. Чи ти пам'ятаєш лише те, що хочеш пам'ятати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Активисты объявили мобилизацию для начала второго этапа блокады торговли с оккупантами / ГОРДОНgordonua.com › news › war › shtab-blok...13 июн. 2017 г. - Штаб Блокади розпочинає мобілізацію патріотів України для початку активної фази другого етапу Блокади. Наразі Блокада досягла половини своїх цілей легалізувавшись рішенням ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тема о медикаментах,здоровая ты голова,а следующий этап блокады сэмена,тот же уголь,только с параши,вырубай наконец дурика или тебя ответами покормить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скажи це тому, хто розпочав цю гілку- його і годуй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это как в Счастье. ОБСЕ требует разминировать мост. Но по ночам, когда ОБСЕ спит, мины быстренько растаскиваются по обочинам, всю ночь едут грузовики в сторону Луганска и обратно, а утром ОБСЕ просыпается - и все опять страдают возле "заминированного" моста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорят, что тот мильярд, шо выделен на бесплатные лекарства уходит по хитрой схеме. Оказывается бесплатные лекарства покупают только у фирм , попавших в определенный список. Как попадают в подобные списки можно догадываться. Ради лярда и лицензию МОЗ можно купить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А потом гонят мел вместо лекарств. Ну и конечно за лекарства уходит часть денег, а другая часть кому-то в карман.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сейчас тебе всю схему и распишут...\надо ждуна купить...\
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо статью вменять - гос. измена и терроризм... а так, отделаются легким испугом и придется бизнес на шоколадных переписывать...но жить будут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
украинские медикаменты в дыре могут стоить до 10 раз дороже...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКанал незаконной поставки медикаментов на оккупированную часть Донбасса ликвидирован на Харьковщине, - СБУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти