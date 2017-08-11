 Канал незаконной поставки медикаментов на оккупированную часть Донбасса ликвидирован на Харьковщине, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что один из организаторов канала, житель Киевщины, привлек к сделке как оптового поставщика лекарств одно из ведущих фармацевтических предприятий Харьковской области. Приобретенные медикаменты злоумышленник перевозил в обустроенное складское помещение в одном из населенных пунктов Донецкой области вблизи линии разграничения. Затем он лично перевозил лекарства на временно неподконтрольные Украины территории.
Во время досудебного расследования сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики и управления СБУ в Харьковской области задокументировали, что в так называемых "ДНР / ЛНР" медикаменты реализовывались через коммерческие структуры, которые зарегистрированы в псевдореспубликах и регулярно платят "налоги" террористам.
Правоохранители задержали злоумышленника во время подготовки попытки переправить через линию разграничения очередную партию медикаментов.
Дельцу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).
Продолжается досудебное следствие".
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