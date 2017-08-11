EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  999  22
Материалы по теме:
Все про:приговор (550) Россия (71817) политзаключенные (648) Панов_Артур (12)

 Суд приговорил украинского заложника в РФ Артура Панова к 8 годам тюрьмы по обвинению в терроризме

панов

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима 19-летнего украинца Артура Панова, обвиняемого в терроризме.

Об этом "Медиазоне" сообщил журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Украинский заложник в РФ Панов, обвиняемый в подготовке теракта, подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Подсудимый Максим Смышляев получил 10 лет колонии строгого режима. Прокуратура запрашивала для Панова 9 лет, а для Смышляева - 10. Гособвинение просило приговорить Панова к девяти годам колонии общего режима, Смышляева - к десяти годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 17 лет Панов решил совершить теракт в парке Горького в Ростове-на-Дону. В декабре 2015 года при обыске у него якобы нашли взрывное устройство. Следствие считает, что публикация манифеста от имени последователей немецкой леворадикальной группировки RAF подтверждает его план совершить теракт.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинский политзаключенный Панов возобновил сухую голодовку с требованием экстрадировать его в Украину. ФОТО

Ростовчанин Смышляев, как утверждает следствие, помогал Панову готовить теракт и вел с ним переписку об этом: его обвиняют по части 3 статьи 205.1 УК. Сам Смышляев говорил, что "советы" заключались в высказывании негативного отношения к планируемому теракту. По его словам, он объяснил Панову, что считает насильственные способы смены власти неприемлемыми.

Как сообщалось, Артур Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области после пересечения украинско-российской границы якобы по подозрению в подготовке теракта в России. 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде Ростова-на-Дону начался судебный процесс по его делу. Вместе с Пановым на скамье подсудимых оказался ростовский студент, которому инкриминируют содействие в "преступной деятельности" украинца. Панов свою вину не признает.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Украине к скольки годам и скольких оккупантов приговорили и посадили ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Український суд, самий доброчесний в світі і все завдяки рішучим рехвормам великих рехворматорів 1!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
украинцы не мстительны до такой степени чтобы взрывать и минировать города в России.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пуйлу бы самое время статейку накропать об усилении классовой борьбы по мере укрепления соци капит х-ловой власти. А то вата стабильностью бредит, как бы перд шаблоны не порвало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И только пэтины реформированные суды как ни условный срок, так "тэбэ чэкають вдома" для терорюг устраивает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сажают "террористов" которые не совершили ни одного теракта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я честно говорю: если бы я попал в такой подвал ФСБ, то я бы подписал какую угодно бумагу. Не, то есть показания. Если бы мне показали кресло дантиста, например. А я бы предположил, что наркоз- не предлагают. Вот слаб я, при виде дантистов. Потому, показания мои были бы самыми "чистосердечными". Нехрен там шастать, как показывает практика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не комплексуйте, сэр. Публично сказанным словам военнопленного никто не верит - это аксиома. И выше вы шикарно описали почему так происходит.
С другой стороны, попав в плен - говорите все, чт овам известно. Для парней из Спецназ действует правило двухчасового затягивания - уж продержитесь эти 120 минут для Братьев. А вот потом говорите все что хотите, это если вы попались в составе группы СП на выходе. Если нет - смотрите по обстоятельствам. Вас никто не осудит.
Хуже, когда вы в плену весь такой теле-герой, а потом на публике - превращаетесь в "консерву врага". Не сопротивляйтесь вербовке!!! Идите на нее с легким сердцем!!! Рассказывайте на камеру как мы тут едим исключительно снегирей фаршированных русскоязычными языками - это все "норм". Просто попав на территорию Украины, сообщите о вербовке рашистами. Результат вас приятно удивит ))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
был бы реальный террорист, дали бы 20 лет. а без вины только восемь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На кой его в паРашку понесло?
Давайте на Надiю сменяем, дадим звезду героя и посадим депутатом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Welcome to the RUSSIAN/ в переводе Велком то ве РАША-параша
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напомните фамилии тех кацапов, которых в дырах поймали с оружием и посадили в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд приговорил украинского заложника в РФ Артура Панова к 8 годам тюрьмы по обвинению в терроризме
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти