 Суд приговорил украинского заложника в РФ Артура Панова к 8 годам тюрьмы по обвинению в терроризме

Об этом "Медиазоне" сообщил журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.
Подсудимый Максим Смышляев получил 10 лет колонии строгого режима. Прокуратура запрашивала для Панова 9 лет, а для Смышляева - 10. Гособвинение просило приговорить Панова к девяти годам колонии общего режима, Смышляева - к десяти годам колонии строгого режима.
По версии следствия, в 17 лет Панов решил совершить теракт в парке Горького в Ростове-на-Дону. В декабре 2015 года при обыске у него якобы нашли взрывное устройство. Следствие считает, что публикация манифеста от имени последователей немецкой леворадикальной группировки RAF подтверждает его план совершить теракт.
Ростовчанин Смышляев, как утверждает следствие, помогал Панову готовить теракт и вел с ним переписку об этом: его обвиняют по части 3 статьи 205.1 УК. Сам Смышляев говорил, что "советы" заключались в высказывании негативного отношения к планируемому теракту. По его словам, он объяснил Панову, что считает насильственные способы смены власти неприемлемыми.
Как сообщалось, Артур Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области после пересечения украинско-российской границы якобы по подозрению в подготовке теракта в России. 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде Ростова-на-Дону начался судебный процесс по его делу. Вместе с Пановым на скамье подсудимых оказался ростовский студент, которому инкриминируют содействие в "преступной деятельности" украинца. Панов свою вину не признает.
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соци капитх-ловой власти. А то вата стабильностью бредит, как бы пердшаблоны не порвало.
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С другой стороны, попав в плен - говорите все, чт овам известно. Для парней из Спецназ действует правило двухчасового затягивания - уж продержитесь эти 120 минут для Братьев. А вот потом говорите все что хотите, это если вы попались в составе группы СП на выходе. Если нет - смотрите по обстоятельствам. Вас никто не осудит.
Хуже, когда вы в плену весь такой теле-герой, а потом на публике - превращаетесь в "консерву врага". Не сопротивляйтесь вербовке!!! Идите на нее с легким сердцем!!! Рассказывайте на камеру как мы тут едим исключительно снегирей фаршированных русскоязычными языками - это все "норм". Просто попав на территорию Украины, сообщите о вербовке рашистами. Результат вас приятно удивит ))))))
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Давайте на Надiю сменяем, дадим звезду героя и посадим депутатом.
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