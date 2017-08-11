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 Политика Украины
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 МИД направил России ноту протеста в связи с ограничением судоходства через Керченский пролив

мид

МИД Украины направил российской стороне ноту протеста в связи с введением Российской Федерацией в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и в очередной раз подчеркивает противоправность таких действий.

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Строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом, поскольку Украина, как прибрежное государство по отношению к Крымского полуострова, не предоставляла согласие на такое строительство", - говорится в комментарии МИД.

Введение в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением Российской Федерацией нормами международного права, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Да вы этой нотой подотритесь.
Надо подавать в суд и требовать возмещение ущерба.
Уродов при власти как рашинских так и наших можно "научить" или силой (что Украина пока не может), либо баблом. Иначе они не понимают.
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Шоколядники научились выражать озабоченность. Ладно, если бы это касалось интересов чужого государства. По поводу путинских войск - тоже они озабоченности: до сих пор безвиз с парашей и дипотношения не разорваны. Для нашей власти хорошо все, что им не мешает дальше вести бизнес с рф.
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Зробили те, що й мали зробити.
Кацапи- і що там у вас цього разу впало?
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Саакашвілі вам понятно порохоботам поперек горлянки вашої шоколадної стоїть.
Семенихим то що не так зробив ? за людей неділю йшов до києва ?
МИД направил России ноту протеста в связи с ограничением судоходства через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 6726
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"судоходства через Керченский пролив"_________________ВОПРОС К УКРАИНСКОМУ МИДу - "лоцманские" КТО КОМУ ПЛАТИТ???? И НА ОСНОВАНИИ КАКИХ(!) ЗАКОНОВ??????????????????????????
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А также канальные, маячные, якорные. Ну, то есть- транзитные.
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От это поворот ....
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1.08.2017, Бровары, Киевская область.
Ну это примерно как цистерну с бензином из Баку обнаружить в 1944 году в пригороде Берлина.
Сталин и Гитлер просто были долб.....ми и не догадывались, что можно торговать во время войны. Да? Господа алчные псы из Кабинета Министорв Украины, ведь так?

МИД направил России ноту протеста в связи с ограничением судоходства через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 5258
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Лёжа на городском пляже Мариуполя, от нечего делать, можно считать вагоны, к примеру. И, потом, вычислить процент маркированных как РЖД. Не скажу, что он- велик. Но! В прошлом году я насчитал 9%.
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"поскольку Украина, как прибрежное государство по отношению Крымского полуострова" - жалкие шоколадные импотенты. Даже в своих беполезных писульках перестали упоминать что Крым - это оккупированная территория Украины.
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Вообще-то в таких случаях объявляют войну, а не ноты отправляют.
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"... Україна, як прибережна держава стосовно Кримського півострова ..." - ноту незаменимый кацап-Климкин сварганил чисто для этой фразы?
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Открыл только что google maps.На нем Крым в составе Фашистской Педерации.
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Просто удивило,что в кацапском гугле Крым в составе педерации.Думал,что всем все ясно про Крым,оказалось гугл чего то не допонял или просто на руку проклятым кацапам играет.
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Я десь читав що Гугл, який пропонує кацапія, має більшість серверів розташованих там, ось вони і використовують це. А є Гугл у якого сервери по всьому світу і там дещо інша інформація. Точно вже не пам"ятаю, але десь так.
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А вообще то могли бы отсосать у себя,не нагинаясь )) Наш МИД,странный симбиоз тупости,бездарности и ложного чувства отождествления себя с Европой
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Украина, как прибрежное государство по отношению к Крымского полуострова

От Крыма уже отказались?



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Только агенты кремля и зрадофилы тут разорались от этой новости. Шах и мат вам!!! Как бы вы не старались нанести вред современной власти, у вас ничего не получится!! Торговые партнеры все переживут, даже вас!!
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