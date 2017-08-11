 МИД направил России ноту протеста в связи с ограничением судоходства через Керченский пролив

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и в очередной раз подчеркивает противоправность таких действий.
Строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом, поскольку Украина, как прибрежное государство по отношению к Крымского полуострова, не предоставляла согласие на такое строительство", - говорится в комментарии МИД.
Введение в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением Российской Федерацией нормами международного права, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
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Надо подавать в суд и требовать возмещение ущерба.
Уродов при власти как рашинских так и наших можно "научить" или силой (что Украина пока не может), либо баблом. Иначе они не понимают.
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Кацапи- і що там у вас цього разу впало?
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Семенихим то що не так зробив ? за людей неділю йшов до києва ?
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Ну это примерно как цистерну с бензином из Баку обнаружить в 1944 году в пригороде Берлина.
Сталин и Гитлер просто были долб.....ми и не догадывались, что можно торговать во время войны. Да? Господа алчные псы из Кабинета Министорв Украины, ведь так?
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От Крыма уже отказались?
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