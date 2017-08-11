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 Политика Украины
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Все про:Медведев (3994) Москва (2962) суд (21404) Навальный (376)

 Суд обязал Навального удалить фрагменты расследования о Медведеве

навальный

Навального обязали удалить фрагменты расследования "Он вам не Димон".

В России Мосгорсуд признал законным решение, которым удовлетворили иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

Суд обязал Навального удалить фрагменты расследования "Он вам не Димон".

Фонд борьбы с коррупцией в марте 2017 года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьеру структурам особняк стоимостью около 5 миллиардов рублей.

В мае Усманов подал в суд на Навального. Иск бизнесмена был удовлетворен. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный посоветовал Поклонской бороться с улицами имени убийцы царя: "Езжайте в ваш родной Крым и проводите там референдум"
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А что, димон уже поделен на фрагменты? Похвально.
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Как в старом анекдоте: "Медвед - не вор?! Ну, извиниииииииииите!!!"
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а зачем нам эта клоунада, то ж для российских дураков цирк
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ну типа Украина топит за Навального ибо он друг Украины. (якобы)
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это уже повторное такое решение. посмотрело 24 миллиона в ютюбе, миллионов 10 в контакте. можно и удалять уже. Но Навальный не выполнит, как и прежне решение. а димон удален из политической жизни.
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как это удалён? ему разрешили сказать : Денех нет,но вы дрочите,скоро появяться
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это шутка конечно, но если честно, медведова репутация подорвана, его редко показывают с ввп, по регионам не ездит, сидит в кабмине тихонько, чтоб народ не раздражать.
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Четырех жителей Анапы в полицейском отделении пытали электричским током..,
Братья Эрик и Карен Еногоян,а также Арам Арустаян и Артём Пономарчук обратились в комитет по предотвращению пыток.Ага,ждите карман шире. Менты вам штрах заплатят 5 лет тюрьмы..
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Ну так то ж кацапы. У них всякое бывает. А вот у нас никто не подозревает Петю в коррупции!
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если бы кто-то подозревал, люди бы вышли на майдан. Так что ты прав. Люди же не лохи тупые чтобы терпеть коррупционеров у власти
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цензор.... нахрена мне новости из потустороннего мира?
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да че? вполне норм.
причем очень показательно.

если сравнивать Украину с Европой, и кацапстаном в плане коррупции и мародерства власти над своим народом, то мы от кацапии ваще ни на шаг к Европе не приблизились.
отам, совсем рядом с ней и стоим.
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если бы коррупция была, люди бы вышли на улицы как это было в 2013, мы же не какие то лохи чтобы терпеть
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странные русские...как они собираются "удалить" YouTube?????????
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А ты поищи знаменитое выступление дрыща Мишки Задорнова о Боинге, который тяжелее воздуха, и поймешь, как.
Удаляют с#ки. Правда, после этого Мишку рак головного мозга схватил и он по-тихому выпускает остатки газов где-то в Прибалтике.
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Первая успешная акция "Он вам не Димон" прошла в Москве в 1606 году против Гришки Отрепьева. Там, вроде, тоже фрагменты поудаляли...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обязал Навального удалить фрагменты расследования о Медведеве
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