 Суд обязал Навального удалить фрагменты расследования о Медведеве

В России Мосгорсуд признал законным решение, которым удовлетворили иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
Суд обязал Навального удалить фрагменты расследования "Он вам не Димон".
Фонд борьбы с коррупцией в марте 2017 года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьеру структурам особняк стоимостью около 5 миллиардов рублей.
В мае Усманов подал в суд на Навального. Иск бизнесмена был удовлетворен. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение.
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Братья Эрик и Карен Еногоян,а также Арам Арустаян и Артём Пономарчук обратились в комитет по предотвращению пыток.Ага,ждите карман шире. Менты вам штрах заплатят 5 лет тюрьмы..
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причем очень показательно.
если сравнивать Украину с Европой, и кацапстаном в плане коррупции и мародерства власти над своим народом, то мы от кацапии ваще ни на шаг к Европе не приблизились.
отам, совсем рядом с ней и стоим.
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Удаляют с#ки. Правда, после этого Мишку рак головного мозга схватил и он по-тихому выпускает остатки газов где-то в Прибалтике.
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Он вам не Димон
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