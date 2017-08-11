 Атака на GPS морских судов в Черном море наводит на мысли о российском кибероружии, - New Scientist

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом говорится в статье New Scientist.
"Сообщения о проблемах со спутниковой навигацией на Черном море наводят на мысль, что Россия, возможно, испытывает новую систему "спуфинга" GPS (спуфинг-атака - ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путем фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества. - ред.)", - говорится в материале научно-популярного издания.
"Возможно, это первый намек на существование новой формы электронного оружия, которая станет доступна всем - от стран-изгоев до мелких преступников", - пишет журналист Дэвид Хемблинг.
22 июня Управление США по делам торгового флота получило сообщение: капитан судна вблизи Новороссийска обнаружил, что GPS неверно установил его местоположение: он якобы находился на суше, в аэропорту Геленджика. Удостоверившись, что само оборудование работает нормально, капитан связался с соседними судами и обнаружил: сигналы службы аэронавигационной информации указывали, что все они находятся в том же аэропорту. "Это коснулось, как минимум, 20 судов", - пишет издание.
Автор отмечает: "Хотя инцидент пока не подтвержден, эксперты полагают, что это первый зафиксированный случай манипуляций с GPS - спуфинг-атаки, о которой давно предостерегают, но в "природе" она дотоле не наблюдалась".
В данном случае спуфинг - это фальшивый сигнал с наземной станции, который вводит в заблуждение спутниковый приемник.
В 2013 году Тодд Хамфриз (Техасский университет) продемонстрировал, как GPS-спуфинг может сбить с курса яхту с новейшим оборудованием. "Работа приемника во время инцидента на Черном море во многом походила на то, что было во время контролируемых атак, осуществлявшихся моей командой", - говорит Хамфриз.
"По мнению Хамфриза, дело в том, что Россия экспериментирует с новой формой электронного оружия. В прошлом году GPS-спуфинг хаотически нарушал работу приемников в приложениях для смартфонов в центре Москвы", - пишет автор. "Фальшивый сигнал, который, похоже, концентрируется вокруг Кремля, "перебрасывает" всех, кто оказывается неподалеку, за 32 км в аэропорт Внуково. Вероятно, это делается в целях обороны: многие управляемые бомбы, ракеты и беспилотники НАТО руководствуются GPS-навигацией, а успешный спуфинг не даст им поразить цели", - говорится в статье.
Дэвид Ласт, экс-президент Королевского института навигации (Великобритания), "говорит, что инцидент на Черном море наводит на мысли о существовании нового устройства, которое способно спровоцировать широкие сбои, например, если его применить в продолжающемся споре с Украиной", пишет издание.
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Другой вопрос в том состоит, что еще лет 8-10 амеры заявили об отказе от GPS в военных целях и переходе на концептуально иную систему наведения. А вот это - вопрос и для наших парней, при разработке новых ракетных вооружений, БПЛА и РЭБ.
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Просто собрал все услышанное за последнее время от спецов и случайных свидетелей на заданную тему. Надеюсь, что вы правы. Но, боюсь, что понятие "дорого" для страны которая до 25% ВВП тратит на оборону - это не аргумент.
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Все что кацапы сделали научились подменять открытый сигнал, но к сожелению это тоже в гражданских устройствах может причинить много бед!
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А только до дела - наваляли арабам молниеносно и практически в одни ворота.
Так что русню недооценивать не стОит, но одно дело гадить по мелочам - тут они мастера, а другое - отвечать за делишки.
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Но ничто ведь не стоит на месте... Вон по ходу войн в Афране и Ираке они, и их союзники, вдруг выяснили, что концепции их бронетехники вообще-то не верны. И как результат отказ от массы образцов и появление целых новых типов ББМ, таких. например, как МРАП.
Они гибки и обучаемы: нам следует учиться этому.
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Что-то, а русня не может жить, чтоб не заняться фальсификациями с целью получения незаконные приемущества.
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Так и генераторы для Тамани "по ошибке" доставили не туда.
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