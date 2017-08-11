EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Технологии
  3507  25
Все про:армия РФ (6746) спутник (112) Черноморский флот РФ (1137) Черное море (407)

 Атака на GPS морских судов в Черном море наводит на мысли о российском кибероружии, - New Scientist

Спуфинг-атака на GPS, которая ввела в заблуждение морские суда в Черном море, наводит на мысли о российском кибероружии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом говорится в статье New Scientist.

"Сообщения о проблемах со спутниковой навигацией на Черном море наводят на мысль, что Россия, возможно, испытывает новую систему "спуфинга" GPS (спуфинг-атака - ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путем фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества. - ред.)", - говорится в материале научно-популярного издания.

"Возможно, это первый намек на существование новой формы электронного оружия, которая станет доступна всем - от стран-изгоев до мелких преступников", - пишет журналист Дэвид Хемблинг.

22 июня Управление США по делам торгового флота получило сообщение: капитан судна вблизи Новороссийска обнаружил, что GPS неверно установил его местоположение: он якобы находился на суше, в аэропорту Геленджика. Удостоверившись, что само оборудование работает нормально, капитан связался с соседними судами и обнаружил: сигналы службы аэронавигационной информации указывали, что все они находятся в том же аэропорту. "Это коснулось, как минимум, 20 судов", - пишет издание.

Читайте также: В Крым прибыла новейшая дизельная подлодка "Краснодар", - командующий ЧФ РФ

Автор отмечает: "Хотя инцидент пока не подтвержден, эксперты полагают, что это первый зафиксированный случай манипуляций с GPS - спуфинг-атаки, о которой давно предостерегают, но в "природе" она дотоле не наблюдалась".

В данном случае спуфинг - это фальшивый сигнал с наземной станции, который вводит в заблуждение спутниковый приемник.

В 2013 году Тодд Хамфриз (Техасский университет) продемонстрировал, как GPS-спуфинг может сбить с курса яхту с новейшим оборудованием. "Работа приемника во время инцидента на Черном море во многом походила на то, что было во время контролируемых атак, осуществлявшихся моей командой", - говорит Хамфриз.

Читайте также: Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, - Пентагон

"По мнению Хамфриза, дело в том, что Россия экспериментирует с новой формой электронного оружия. В прошлом году GPS-спуфинг хаотически нарушал работу приемников в приложениях для смартфонов в центре Москвы", - пишет автор. "Фальшивый сигнал, который, похоже, концентрируется вокруг Кремля, "перебрасывает" всех, кто оказывается неподалеку, за 32 км в аэропорт Внуково. Вероятно, это делается в целях обороны: многие управляемые бомбы, ракеты и беспилотники НАТО руководствуются GPS-навигацией, а успешный спуфинг не даст им поразить цели", - говорится в статье.

Дэвид Ласт, экс-президент Королевского института навигации (Великобритания), "говорит, что инцидент на Черном море наводит на мысли о существовании нового устройства, которое способно спровоцировать широкие сбои, например, если его применить в продолжающемся споре с Украиной", пишет издание.



 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVSMEl3VEM5U1p6bEhRekJNTTFGMVRrTTJaazVEZHpCWlJGRjJUa00wTUZrNFp6QkxSRkZ3U0hwUmNEbERNVEJaUkZGMlpFTXJNRXg2VVhaMFIwRXdXVWhSZFhSRE5EQk1hMmN3V1ZSUmRUbERLekJaU1djd1MwUlJjRWg2VVhBNVF6RXdXVVJSZG1SREt6Qk1WV2N3VEhwUmRuUkhRVEJNVlQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На ракетах потрібно використовувати комплексну систему наведення, яка збирає дані зі всіх можливих систем геопозиціонування і робить комплексний висновок де вона знаходиться і куди їй потрібно летіти! Саме так роблять китайці, в них ракета позиціонується відразу по всім навігаційним системам. Навіть якщо GPS видасть неправильні координати, сім інших систем будуть показувати правильне місцезнаходження ракети і правильний напрямок до цілі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А против санкций кибероружие слабо применить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо там сложного рабросать передатчиков копрующие синалы gps но с кривыми координатами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ГЛАНОС -Спутники вдруг с орбит падать начнут, аномальные явления!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и мой друг, воевавший под Мариком в 2014-2016-ых годах и имевший отношение к БПЛА и РЭБ, говорит, что рашисты в вопросах РЭБ ушли далеко вперед нас. даже те станции РЭБ, что поставляли нам амеры - работают хуже новых рашистских (нам новые американские станции, естественно, не поставляли). Так что не стоит недооценивать врага. Эти орки готовились к войне в Европе с самого прихода к власти Хуйла. И весь мир, начиная с европейцев и заканчивая китайской компонентной базой, им в этом активно помогали. Да и в программировании, они хоть и не лидеры, но толковых программеров прикармливали в военных центрах (за оч хорошие деньги!) еще с нулевых годов - это из другого личного инсайда.
Другой вопрос в том состоит, что еще лет 8-10 амеры заявили об отказе от GPS в военных целях и переходе на концептуально иную систему наведения. А вот это - вопрос и для наших парней, при разработке новых ракетных вооружений, БПЛА и РЭБ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ртутные и другие станции глушилки УКВ наведения,они имеют,но они очень дорогостоящие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сэр, при всем уважении, я не в курсе работы станций РЭБ. По срочке - командир МС отделения, на войне наводчик реактивной артиллерии. Врятле я смогу конструктивно поддержать диалог на эту тему.
Просто собрал все услышанное за последнее время от спецов и случайных свидетелей на заданную тему. Надеюсь, что вы правы. Но, боюсь, что понятие "дорого" для страны которая до 25% ВВП тратит на оборону - это не аргумент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда-то вычитывал, что gps сигнал, есть открытый для о благо пользования с не очень высокой точностью до несколько метров и есть шифрованный сигнал для армии США с точностью до 2 см!
Все что кацапы сделали научились подменять открытый сигнал, но к сожелению это тоже в гражданских устройствах может причинить много бед!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боюсь, что все хуже. В статье упоминаются наземные базовые станции. Это единственные элементы GPS физически доступные москалям на их территории (они просто стоят на территории рашки!). Повидимому, они каким-то образом научились, даже не просто искажать, а целенаправленно перенаправлять сигнал с этих станций. Это плохо. И для военного сегмента в том числе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У амеров почему-то как ни война, то сначала все не как у людей. Как с Ираком было: "абрамсы" перебросить нечем, запас хода мал, для пустыни танк слишком тяжел, фильтры быстро забьются, турбинам от песка хана, в условиях пустыни неремонтопригодны и проч..
А только до дела - наваляли арабам молниеносно и практически в одни ворота.
Так что русню недооценивать не стОит, но одно дело гадить по мелочам - тут они мастера, а другое - отвечать за делишки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это да.
Но ничто ведь не стоит на месте... Вон по ходу войн в Афране и Ираке они, и их союзники, вдруг выяснили, что концепции их бронетехники вообще-то не верны. И как результат отказ от массы образцов и появление целых новых типов ББМ, таких. например, как МРАП.
Они гибки и обучаемы: нам следует учиться этому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они спроектируют такое оружие и санкции будут бить не по территории Расеи, а мимо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Однажды СССр уже победил США с помощью ГКЧП 19 августа 1991 года на Майдане в Москве...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як тільки якась гадость, так обов"язково там стирчить кацап"ячий писок. Шо за плем"я таке мерзопакосне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это, наверное, всплыл один из спутников подводной группировки ГЛОНАСС и отомстил за Россиюшку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
спуфинг-атака - ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путем фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества


Что-то, а русня не может жить, чтоб не заняться фальсификациями с целью получения незаконные приемущества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не уверен, но, помоему, военная составляющая ЖиПиЭс работает по другому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но она все равно привязана к базовым станциям на земле. В том числе на территории рашки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В моду знов повернется астрономия,та хождение по звёздам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Аляске есть система HAARP,типа секретная Зона-51,которая отключит РАБссию нафиг совсем от всего,включая ядерное ГОФФНО и простые электростанции в дярёвне Педрилово...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Особенно пострадали грузовые и круизные лайнеры, которые "по -ошибке" заплыли в санационный Крым.
Так и генераторы для Тамани "по ошибке" доставили не туда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не страна, а Королевство кривых зеркал. Брехня и фальсификации на каждом шагу.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиТехнологииАтака на GPS морских судов в Черном море наводит на мысли о российском кибероружии, - New Scientist
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти