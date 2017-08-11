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 Политика Украины
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 САП на трех примерах проиллюстрировала скорость рассмотрения в судах коррупционных дел

сап

Специальная антикоррупционная прокуратура обнародовала ряд примеров, характеризующих скорость рассмотрения летом в судах дел, направленных НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу САП в Фейсбук.

1. Судебное разбирательство обвинительного акта в отношении лиц, обвиняемых в хищениях на государственном ЗАО "Запорожский электровозоремонтный завод" - 1 июня 2017 состоялось очередное судебное заседание и последующее предназначено аж на 20 сентября 2017;

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2. Производство по рассмотрению дела по факту предоставления неправомерной выгоды заместителю Министра образования и науки Украины ректором Бердянского университета менеджмента и бизнеса Антошкиной Л.И. - 5 июня состоялось заседание и последующее назначено на 4 сентября;

3. Рассмотрение дела по обвинению бывшего председателя Государственной авиационной службы Украины Антонюка Д.Ю. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - 29 июня состоялось очередное заседание и последующее назначено на 8 сентября.

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Что удивительного? Политика проста: Суды можно растягивать на года, а там может власть сменится, и героями объявят, как жертв репрессий. В крайнем случае забудут, о деле, в связи с недостаточностью, и потере улик.
Он о брильянтовых уже забыли? Бриллианты стали как стразы..... Всем рот по закрывали.
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Нормально.Но когда возбудятся дела против военных прокуроров,типа кулика?Когда сможем увидеть в работе дела по "схемам Пашинского" ?
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А он в Турции недавно поймали кацапа, замышлявшего взорвать американский самолёт, и уже сегодня объявили - 6 годков!
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