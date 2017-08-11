 САП на трех примерах проиллюстрировала скорость рассмотрения в судах коррупционных дел

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу САП в Фейсбук.
1. Судебное разбирательство обвинительного акта в отношении лиц, обвиняемых в хищениях на государственном ЗАО "Запорожский электровозоремонтный завод" - 1 июня 2017 состоялось очередное судебное заседание и последующее предназначено аж на 20 сентября 2017;
2. Производство по рассмотрению дела по факту предоставления неправомерной выгоды заместителю Министра образования и науки Украины ректором Бердянского университета менеджмента и бизнеса Антошкиной Л.И. - 5 июня состоялось заседание и последующее назначено на 4 сентября;
3. Рассмотрение дела по обвинению бывшего председателя Государственной авиационной службы Украины Антонюка Д.Ю. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - 29 июня состоялось очередное заседание и последующее назначено на 8 сентября.
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