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Все про:Николаевская область (842) оружие (4063) партия (414) Нацполиция (8348) стрельба (2501)

 Представитель одной из партий в Николаеве устроил стрельбу, двое раненых, - полиция

полиция полицейский нацполиция

Стрельбу открыли из ружья.

В Николаеве ночью в пятницу, 11 августа, 59-летний мужчина, оказавшийся представителем одной из партий, открыл стрельбу из ружья во время конфликта с двумя мужчинами 28-ми и 36-ти лет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как выяснилось, трое мужчин, между которыми произошел конфликт, проживали по соседству. По предварительным данным, во время ссоры пожилой мужчина открыл огонь из ружья в сторону своих оппонентов. Выстрелы пришлись в асфальт, однако рикошетом о дорожное покрытие дробь попала им в ноги.

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Стрелявшим оказался представитель одной из партий. Его личность и принадлежность к какой-либо политической силе не уточняется.

"На место происшествия прибыли патрульные полицейские и сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции. Оказалось, что ранения дробью нанес двум мужчинам 28 и 36 лет представитель одной из партий, который живет с ними по соседству", - говорится в сообщении.

Николаевская полиция проводит расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение".
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У нас преступность практически уничтожена-кругом мир и порядок.Я верю господину Авакову но мне лучше все таки в Испании .
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Тут чётко бытовой конфликт,видать дедушку молодчики хотели отдубасить он их и опередил..
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Они матом ругались и бутылками махали?.....можно было и на поражение шмалять!
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Ну подумаешь мужик не много перепил,вышел покурить между первой литрой и второй.И вдруг внезапно белка пришла,вот он в белку и стрелял.А тут эти еще и эти два дроздофила пришли белку спугнули,вот он разозлился и решил им отомстить поэтому в них и стрелял,белка убежала в кого еще было стрелять как не в них.
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Партия любителей пива или Партия защиты сексменшин...
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Сашенька а ты к какой из выше мной перечисленных относится ?
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а) В цензоре редакторы в отпуски и они постят всякую бытовуху.
б) новости со стрельбойь размещают для того чтобы больше людей считали что не нужно разрешать короткоствол а то будет чикаго.

Стрельба всегда была в Украине, просто это так не афишировали.
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Граждане второй "Франции"или "нового Иерусалима"а пока Украины довольны всем,очень любят майдановскую власть,пенсионеры наконец поимели тратить свои накопления по безвизу по странам мира,молодежь вся в стремлении спортивных достижений благодарит великих "реформаторов"за то что у них великое будущее воплотить свои мечты и найти себя в развитой почти в первых местах среди стран мира экономики.Коррупция ликвидирована полностью а слуги народа живут на одну зарплату которая достойна их нелегкому труду во благо народа.
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шо значит поимели тратить? кацапка,ты в своих гишпаниях уже и рускавае наречие забыла
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слышь,толстоухая,ты чо кацапка,раздухарилась?безнаказность почуяла? так то ненадолго...
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А давайте создадим партию любителей сосать карамельки "Рошен".
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Эк тебя накрыло, видать, давно не сосала. И в руках не держала.
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Точно...карамельки еще в детсте и держала в руках-зубки берегу а они у меня все 32 на месте и здоровые что стоматологи если бы у всех такие бомжевать стали...
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сутки непрошли стрельба с жертвами в Полтаве Днепре Николаеве. а в нашем дворе вчера ночью 5 человек на 2-машинах кабель укртел. рубили и угрожали жителям многоэтажки головы проломить полицаи приехали через 40 мин.телка -полицайка бегает с блокнотом суетится- куда они поехали ? говорю давай отведу на приемку тут недалеко . стоит глазами лупает. вообщем у нас по-мелочи
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Что ни день, то удар по хоплофилам... Сопротивляются из последних сил
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредставитель одной из партий в Николаеве устроил стрельбу, двое раненых, - полиция
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