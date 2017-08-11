 Представитель одной из партий в Николаеве устроил стрельбу, двое раненых, - полиция

В Николаеве ночью в пятницу, 11 августа, 59-летний мужчина, оказавшийся представителем одной из партий, открыл стрельбу из ружья во время конфликта с двумя мужчинами 28-ми и 36-ти лет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Как выяснилось, трое мужчин, между которыми произошел конфликт, проживали по соседству. По предварительным данным, во время ссоры пожилой мужчина открыл огонь из ружья в сторону своих оппонентов. Выстрелы пришлись в асфальт, однако рикошетом о дорожное покрытие дробь попала им в ноги.
Стрелявшим оказался представитель одной из партий. Его личность и принадлежность к какой-либо политической силе не уточняется.
"На место происшествия прибыли патрульные полицейские и сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции. Оказалось, что ранения дробью нанес двум мужчинам 28 и 36 лет представитель одной из партий, который живет с ними по соседству", - говорится в сообщении.
Николаевская полиция проводит расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение".
1669 25
Оружие, взрывчатка и 40 тысяч доз наркотиков, - одесские правоохранители ликвидировали преступную группу. ВИДЕО(2)
"Это применили по нам впервые", - террористы обстреляли позиции ВСУ из РПГ-27, состоящего на вооружении только армий РФ и Иордании. ВИДЕО(56)
По факту перестрелки на пляже в Полтаве открыты два уголовных производства, - полиция(8)
По факту стрельбы на киевском вокзале открыто уголовное производство. Один из пострадавших уже покинул больницу, - Нацполиция(4)
Трагедія в Миколаївській поліції - це ціна ігнорування напрацювань патріотів(0)
Суд арестовал участника перестрелки в Днепре Пабилера с возможностью внесения 128 тыс. грн залога, - полиция(29)
Россия испытывает на Донбассе новое вооружение, в том числе танки, - Генштаб ВСУ(67)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
б) новости со стрельбойь размещают для того чтобы больше людей считали что не нужно разрешать короткоствол а то будет чикаго.
Стрельба всегда была в Украине, просто это так не афишировали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить