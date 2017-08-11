 Я не представляю себе военного решения конфликта с КНДР, - Меркель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не представляю себе военного решения конфликта и выступаю за согласованное сотрудничество, которое мы наблюдали на совещании в Совбезе ООН", - сказала А.Меркель журналистам.
"Германия будет активно прилагать усилия для реализации тех вариантов, которые не предполагают применения силы. Тем не менее, я считаю неверным ужесточение риторики, что приводит к эскалации", - добавила германский канцлер.
Ранее государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что к середине августа армия КНДР разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении острова Гуам, где находится военная база США.
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смешно...фрау Рибентроп отрабатывает чемоданчики Пудинга на отлично....
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бо Кым Чын Пых нападе))))
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Треба виважено і дуже детально проводити цю операцію, мінімізуючи ризики. Знищенням лише стартових площадок, шахт та бункерів тут не обійдеться.
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как по мне, то Трямп вступив в словестную перепалку с пупсом попросту отводит внимания от рахи.
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Иногда это невозможно.
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Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!
******* Военные решения теперь полностью установлены, заперты и загружены, если Северная Корея будет действовать неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет другой путь!
Что вы на ето скажете фрау
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http://gordonua.com/news/worldnews/glava-mid-turcii-zayavil-chto-ankara-ne-podderzhivaet-antirossiyskie-sankcii-202088.html
Глава МИД Турции заявил, что Анкара не поддерживает антироссийские санкции
Чавушоглу заявил, что Турция ищет политические способы взаимодействия с Москвой. По его словам, Анкара решила "не участвовать в санкциях против России".
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еще и стакан воды поднесет...
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