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Все про:Германия (2919) КНДР (248) Меркель (1463)

 Я не представляю себе военного решения конфликта с КНДР, - Меркель

кндр

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что негативно относится к возможности военного решения конфликта на Корейском полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: В отношении Северной Кореи мы хотим использовать дипломатию, но есть варианты и военного разрешения ситуации, - глава Пентагона

"Я не представляю себе военного решения конфликта и выступаю за согласованное сотрудничество, которое мы наблюдали на совещании в Совбезе ООН", - сказала А.Меркель журналистам.

"Германия будет активно прилагать усилия для реализации тех вариантов, которые не предполагают применения силы. Тем не менее, я считаю неверным ужесточение риторики, что приводит к эскалации", - добавила германский канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высказывания об огне и ярости в отношении КНДР могли быть недостаточно жесткими, - Трамп

Ранее государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что к середине августа армия КНДР разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении острова Гуам, где находится военная база США.
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а там шо есть другие варианты???))))
смешно...фрау Рибентроп отрабатывает чемоданчики Пудинга на отлично....
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вечером решить!....а утром договориться что никакого КНДР вообще не было!
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А цю стару штазівську кошолку шо, хтось питать буде? Амери шандарахнуть по придуркам, і скажуть шо так і було...
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и на коленях))))фрау Меркель....и на коленях...)))
бо Кым Чын Пых нападе))))
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Нагадує мені "Сватання на Гончарівці"..а ти Олексію ласкою звернись до Стецька,ласкою...
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Может быть оно и стоит, чтобы Трамп сделал бабах. Если Путлер увидет, что кроме него еще кто-то отмороженный есть, то перестанет махать ядерной дубинкой как это он делал перед Обамой в Крыму. Два отморозка найдут друг на друга управу.
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терпение и труд все перетрут - эти слова нужно внести в первую строку немецкой конституции
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А я легко представляю. Удар по стартовым площадкам, шахтам, бункерам. Все.
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І скажені тушканчики почнуть стріляти зі всього, що в них залишилось по Сеулу і іншим мільйонникам, що знаходяться поруч.
Треба виважено і дуже детально проводити цю операцію, мінімізуючи ризики. Знищенням лише стартових площадок, шахт та бункерів тут не обійдеться.
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а что тут представлять?
как по мне, то Трямп вступив в словестную перепалку с пупсом попросту отводит внимания от рахи.
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Пани Меркель, чтобы представлять это, надо быть отмороженым как этот Ким, как Доня Трамп и как Вова Путлер, который продал КНДР двигатели для ракет.
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не двигатели, а ракеты целиком, и не продал, а поставил даром, и ядерные боеголовки тоже дал даром. И Ирану даст. И Кубе даст. Свихнувшийся педераст-скотоложец непредсказуем.
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Не буду спорить о деталях, но то что он свихнулся и готов всех вместе с собой затянуть в могилу- это точно.
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интересно, а эта активистка молодежного союза имени Эриха Хоннекера и агентка "штази" точно так же не будет представлять военного решения, когда хуйловские космические пираты епнут по Берлину? А ведь кацапы могут и ядерной дубиной приложиться. А старая продажная сучечка за 10 лет полностью разоружила Германию и весьма нелрохо вооружила хуйлостан...
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Нет. Меркель права. Бабахкать по планете могут только кремляки, остальные должны договариваться.
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Согласен, бабахать - крайний выход, но как договариваться с психом, превратившим свою страну в зомбиленд, а теперь еще и имеющим ядерное оружие и средства доставки?
Иногда это невозможно.
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А зря! Чтобы продлить сытую жизнь жирных бюргеров уже пора представлять
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Или кормить . или уничтожить ! И быстро пока не поздно . малой кровью .Что тут не понятно Ангелина ?
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ой, а почему? неужто у германии и у КНДР совместный гешефт, как например с рашкой
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Бедная старушка Меркель . Может пора на покой, а то будешь болеть как Маргарет Тетчер. Деменция это серьезно
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Не пережывайте фрау вас спрашивать не будут
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А что здесь представлять жирный пустит ракети по США. США их собьют расхуярят всю ядерную и военную инфрастуктуру скажут на нас напали ми защищались. Все. И никто не виноват кроме жирного но ему буде все равно на тот момент.
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Зато уболтала Обаму не давать оружие и технику Украине по просьбе Плешивого Киндерсюрприза..
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Donald J. Trump‏@realDonaldTrump 3 ч.3 часа назад

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Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

******* Военные решения теперь полностью установлены, заперты и загружены, если Северная Корея будет действовать неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет другой путь!

Что вы на ето скажете фрау
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и тут со стороны кндр в сторону штатов кто то запустил фаер........
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Ну думаю на фаер както пох а вот если тупой Ын не одумается то скоро будет весело
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РАКовую опухоль удаляют немедленно,иначе метастазы Мировой революции расползутся по Миру...
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Гитлер остановил Сралинскую Мировую революцию 22 июня 1941 года.разве нет?
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О чем там Джемилев с Чубаровым с турецким султаном договаривался? Да и порошенко как то ездил...
http://gordonua.com/news/worldnews/glava-mid-turcii-zayavil-chto-ankara-ne-podderzhivaet-antirossiyskie-sankcii-202088.html

Глава МИД Турции заявил, что Анкара не поддерживает антироссийские санкции

Чавушоглу заявил, что Турция ищет политические способы взаимодействия с Москвой. По его словам, Анкара решила "не участвовать в санкциях против России".


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Завалит РАБссию помидорами и червями для шашлыков Бедный Кемаль Ататюрк
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Senator S 01a656ec -в Крым откроет дорогу жизни...., они и так нарушают постояно..
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Вот поэтому, Геля, немок мигранты уже в берлинском метро калечат. Скоро прямо на газонах трахать будут. Потому что ТВОЙ потолок ответа - санкции на четверых чиновников КНДР... Либерастные ничтожества
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не представляет потому, что вооруженные силы Германии не такие как у США.
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Мда, куда котится этот мир? Про пуйла молчу, он уже забрехался по полной и все к этому привыкли. Но как договариваться с человеком который одного своего дядю скормил собакам , а второго который убежал, тоже нашли и отравили в аэропорту другого государства. Такое впечатление, что когда на нонешних либеральных европейцев начнут сыпаться бомбы, они будут бегать в соплях, кудахкать как куры и заламывать руки к небесам...
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Это бабка вообще без воображения. И ничего не помнит, кроме своей бурной комсолоьколой молодости!
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Фру меркель. А когда пуйловские танки будут стоять под берлином, вы тоже будете не представлять военного решения конфликта. Пуйло вас чморит, а вы его лаской и нежностью. Ню, ню. Кажись это уже когда то было.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯ не представляю себе военного решения конфликта с КНДР, - Меркель
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