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Все про:интернет (1506) рейтинг (1096)

 Украина оказалась в конце мирового рейтинга скорости мобильного Интернета

интернет

Отечественная широкополосная связь оказалась на 39 месте.

Украинский мобильный интернет занял 109 место в мировом рейтинге скорости интернета Global Index. Показатели мобильного и фиксированного скоростного интернета проанализировали в 122 странах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Результаты опубликовал сервис Speedtest.

По данным сервиса, средняя скорость украинского мобильного интернета составляет 8,46 мегабит в секунду, а широкополосного - 34,2. Последний показатель занял 39 место.

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Отметим, что лидерами в категории мобильного интернета являются Норвегия, Нидерланды и Венгрия (46-52 мегабит в секунду). Сингапур, Южная Корея и Гонконг (117-154 мегабит в секунду) - лидеры скорости широкополосного интернета.


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ну у США действительно тоже низкие показатели по этому рейтинку 46 место со средней скоростью 23 Mbps и это при том что там LTE уже кучу лет.
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киевстар заипал уже, такой кавняный интеренет
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Потому что почти вся мобильная связь в Украине принадлежит рашен кампаниям: киевстар и водафон (мтс мобильные телесистемы мацква), лайф разве что частично турецкий. Рашен операторы не заинтерисованы в развитии и так сойдёт, зато занимаются шпионажем и прослушкой кого надо.)
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Это потому что у нас HSDPA+ всего 2 года как появился. Куча мест вообще с 2G, что и дает такую маленькую среднюю скорость.
"и прослушкой кого надо" - это прерогатива СБУ
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дурачки из 112 не в курсе наверное что в разных странах разный стандарт мобильного интернета и 3G сравнивать с 4G глупо и это не говорит вообще ниочем
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и что? сравнивать скорость двух разных стандартов при условии что эти стандарты и отличаются то именно полосой пропускания (скоростью) по меньше мере глупо. таким образом в рейтинге всех машин мира мерс амг будет примерно на 100ом месте по скорости. ведь в сравнение попадет и вейрон и лотус Ф1 вместе с маклареном и порш и остальные не совсем из одной ниши автомобили
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да я ж не против.
только дурачки не "из 112" а из спидтеста.
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Стрелок,ще порiвняй скорость роста экономик ЕС та Украины
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зачем? я никогда не делаю нескольких вещей
1. я не завидую тем кто богаче меня
2. я не сравниваю уровень жизни где то там и в моей стране
3. я никогда не заглядываю в чужой карман

мне все равно с какой скоростью что то там растет или падает. мне важна моя страна потому что это моя Родина. а твоя фраза мне совком отдает "зато у вас негров линчуют"...
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Куме,а чем отличается Петя от Михо?
-Ну це ж очевiдно!У Михо,нема ста рублiв,а е сто друзiв.А у Пети навпаки
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мне не волнует чисто или грязно у соседа. меня волнует только грязь в моей квартире
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а должно волновать почему у соседа чисто хотя недавно был срачь по хуже, а у тебя как было 27 лет так и осталось и более того этим гордишься.
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не должно. это его личное дело и его личное достижение.
а в своем доме я сам должен порядок наводить. такой как нравится мне.
ты можешь делать так как тебе угодно - заглядывать по кастрюлям на общей кухне или завидовать новому пылесоса соседа. каждому свое в этой жизни. кто то от зависти сохнет и ноет как все плохо а кто то порядок наводит без скулежа.
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сравнивать скорость в одном стандарте - тоже не умно, это скажет только о реализации провайдером стандарта / качестве пров/абонентского оборудования / помех / блаблабла.
по потребительской же теме - как быстро загружается баннер с ua-ix и всё. да, может с детализацией было бы просто информативней, но не более.
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Ну правды ради надо сказать что в Украине один из самых халявных и дешовых интрнетов в мире. У меня АДСЛ Укр тел чёт там вроде 70 гр в месяц и 10Мбит скорость даёт..Есть скорости и повыше и за теже деньги, жаль нет возможности подключить. Но цена на инет копеечная.
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лучшй из худших лайф отдает 2g с бесплатным ЕDGE за спасибо так почти 30 кБ музон с битрейтом 44 идет . а тотже EDGE у водафона киевстара можно заказать за 50 гр сверху а так gprs у них чисто технологический 9 кБ и тот гавенный досих пор работает оборудование 15 летней давности Нокиа и Эриксон а у лайфа уже Хуавей новенькое уже стоит.....3g то отдельная история и только для больших городо
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Меня больше интересует,скорость пули летящая в голову пацаку
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Власне там сьогодні і є наше місце. І далеко не лише з Інтернетом. А в якій країні ще, влада віддалена від народу настільки як у нас. Чи багато народів терплять свавілля влади як у нас, на Україні?.
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Ну, то звіздуй на майдан! Вали владу! Що ти тут забув?
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Догадайтесь как в зоне "АТО" украинским бойцам на мобилки приходят сообщения с угрозами, может быть потому что операторы расейские?
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навіщо нам швидкий інтернет куда спішити роботи ітак нема точніше робота є за копійки
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Что Вы и тут врёте, опять. Я жил в Италии и знаю какой там интернет ужасный. А цена и качество вообще не стоит совмещать.
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Интернет это фигня...Нам есть чем гордиться:

Рейтинг коррупции E&Y: Украина на первом месте среди 41 страны ))))))))))))))))))
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а ты прочитал как именно составлялся этот "рейтинг"? не? рассказываю - они опросили (в том числе и в личной беседе) аж 100 предпринимателей из Украины в январе 2017 года. и сделали вывод. Какие вопросы задавались - неизвестно, кому - неизвестно. что значит "в личной беседе" - непонятно. отсюда следует - агенство туфта, рейтинг фуфло
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Звиздеж. В раше показатели инета намного хуже. Прикол, но изза дороговизны в Израиле тоже не фонтан)
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииУкраина оказалась в конце мирового рейтинга скорости мобильного Интернета
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