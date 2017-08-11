 Украина оказалась в конце мирового рейтинга скорости мобильного Интернета

Украинский мобильный интернет занял 109 место в мировом рейтинге скорости интернета Global Index. Показатели мобильного и фиксированного скоростного интернета проанализировали в 122 странах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Результаты опубликовал сервис Speedtest.
По данным сервиса, средняя скорость украинского мобильного интернета составляет 8,46 мегабит в секунду, а широкополосного - 34,2. Последний показатель занял 39 место.
Отметим, что лидерами в категории мобильного интернета являются Норвегия, Нидерланды и Венгрия (46-52 мегабит в секунду). Сингапур, Южная Корея и Гонконг (117-154 мегабит в секунду) - лидеры скорости широкополосного интернета.
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"и прослушкой кого надо" - это прерогатива СБУ
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только дурачки не "из 112" а из спидтеста.
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1. я не завидую тем кто богаче меня
2. я не сравниваю уровень жизни где то там и в моей стране
3. я никогда не заглядываю в чужой карман
мне все равно с какой скоростью что то там растет или падает. мне важна моя страна потому что это моя Родина. а твоя фраза мне совком отдает "зато у вас негров линчуют"...
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-Ну це ж очевiдно!У Михо,нема ста рублiв,а е сто друзiв.А у Пети навпаки
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а в своем доме я сам должен порядок наводить. такой как нравится мне.
ты можешь делать так как тебе угодно - заглядывать по кастрюлям на общей кухне или завидовать новому пылесоса соседа. каждому свое в этой жизни. кто то от зависти сохнет и ноет как все плохо а кто то порядок наводит без скулежа.
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по потребительской же теме - как быстро загружается баннер с ua-ix и всё. да, может с детализацией было бы просто информативней, но не более.
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Рейтинг коррупции E&Y: Украина на первом месте среди 41 страны ))))))))))))))))))
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