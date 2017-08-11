 Из-за жары превышена норма загрязнения воздуха в ряде районов Киева, - ГСЧС

"С 8 августа 2017 года в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. 9-10 августа превышены максимальные значения ПДК оксидов углерода - 1-2.6 - в районах Бессарабской, Демиевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко", - говорится в сообщении ГСЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Способствующие этому метеорологические условия (антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое), по прогнозу Гидрометцентра, и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в г.Киеве до конца текущей недели.
В число оксидов углерода входят углекислый и крайне токсичный угарный газы. Информация об их концентрации отдельно не приводится.
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