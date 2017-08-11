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Все про:Днепр_река (225) Киев (17838) пляж (194)

 На 11 городских пляжах Киева ограничили или запретили купание

пляж

Вода на них не соответствует требованиям безопасности.

На 11 городских пляжах Киева купание либо запрещено, либо не рекомендовано. Об этом свидетельствует обновленный статус пляжей, опубликованный на официальном сайте КП "Плесо", передает Цензор.НЕТ.

"Красный" статус на сегодня у пляжей "Центральный", "Вербное", "Радуга", "Тельбин" и "Пуща Водица". Здесь купаться запрещено.

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На пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Предместная Слободка" и "Чорторый" вывешены желтые флаги - купаться не рекомендуется.

На 11 городских пляжах Киева ограничили или запретили купание 01

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чем же там так загажено что даже купаться нельзя?
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Кияни стільки заробляють, що їм ці пляжі до одного місця, бо всі вони мають можливість хоч раз на тиждень літаками мотатись на моря
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