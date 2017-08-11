 На 11 городских пляжах Киева ограничили или запретили купание

На 11 городских пляжах Киева купание либо запрещено, либо не рекомендовано. Об этом свидетельствует обновленный статус пляжей, опубликованный на официальном сайте КП "Плесо", передает Цензор.НЕТ.
"Красный" статус на сегодня у пляжей "Центральный", "Вербное", "Радуга", "Тельбин" и "Пуща Водица". Здесь купаться запрещено.
На пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Предместная Слободка" и "Чорторый" вывешены желтые флаги - купаться не рекомендуется.
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