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 Политика Украины
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 Вещание крымской радиостанции "Хаят" началось на Херсонщине, – Костинский

радио

В Херсонской области, которая граничит с оккупированным Россией Крымом, началось вещание новой крымской радиостанции "Хаят" ("Жизнь").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

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По его словам, в течение последнего года Национальный совет о вопросам телевидения и радиовещания и Министерство информационной политики Украины "дали жизнь двум новым крымским радиостанциям - Радио "Хаят" и Радио Крым.Реалии, а также обеспечили возвращение в эфир радиостанции "Meydan" в Геническе и на Чонгаре".

"Каждая радиостанция выигрывала конкурсы на свободные радиочастоты в Херсонской области и становилась лицензиатом Национального совета. Наконец, Радио "Хаят" вышло в эфир в Васильевке, на частоте 103.5 МГц. Следующими должны выйти в эфир "Радио Крым.Реалии" - с Чонгара, на 105.9 МГц", - отметил Костинский.

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Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания высказал надежду на то, что новые радиостанции будут подаваться на новые конкурсы с целью вещания на юге Херсонщины и на территорию Крыма.

Напомним, 17 марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.
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Керчане жалуются на воняющее фекалиями море

Керчане и туристы жалуются на стойкий запах канализации на пляже в районе Аршинцево.
Запах усиливается еще и из-за аномальной жары. Местные жители считают, что ситуацию усугубляют сточные воды, способствующие активному цветению водорослей. Купаться в таком море небезопасно для здоровья, пишет «Новый День».
Вещание крымской радиостанции "Хаят" началось на Херсонщине, – Костинский - Цензор.НЕТ 7552Заместитель главы керченской администрации города Дилявер Мельгазиев отметил, что пробы морской воды берутся регулярно, раз в несколько дней, а если поступает жалоба, то и внепланово.
Однако он не смог прокомментировать текущую ситуацию, а также состояние моря после прорвавшейся в минувший четверг канализации, когда стоки в районе аршинцевского пляжа текли в акваторию бухты.
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Татарська це не кримська. Та й немає бути "кримська", має бути "Таврійська". Пора повертати нашим землям власні топоніми, а не користуватися від періоду осман та васальних їм прийшлих на наші землі ординців. Таври - південні українці, вони ж потім агатирси. Таврія - Сурожська Русь-Україна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВещание крымской радиостанции "Хаят" началось на Херсонщине, – Костинский
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