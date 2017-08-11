 Суд оставил экс-следователя Суса под домашним арестом

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Напомним, что Сус подозревается в присвоении денег и вещей, изъятых при обыске в игровых заведениях, а также недостоверном декларировании. 27 июля суд назначил Дмитрию Сусу домашний арест и обязал носить электронный браслет. САП подала жалобу на это решение, требуя более суровой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 5 млн грн. Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
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