 Посланник правительства ФРГ по вопросам децентрализации посетит Украину на следующей неделе, - посольство Германии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Германии в Украине.
"По приглашению президента Украины федеральному правительству удалось привлечь премьер-министра в отставке господина Мильбрадта как специального посланника по вопросам реформ в Украине, в частности в сфере управления и децентрализации. Как консультант в Украине и других странах профессор Мильбрадт обладает многолетним опытом в этой сфере", - говорится в сообщении посольства.
В немецком посольстве отметили, что приглашение президента Украины адресовано всем государствам-членам G7 и охватывает семь отобранных сфер реформ.
Мандат профессора Г.Мильбрадта рассчитан на один год.
Г.Мильбрадт изучал в Мюнстере экономическую теорию, право и математику. В ноябре 1990 года был назначен министром финансов Республики Саксония и отвечал за реорганизацию управления финансами, строительством и недвижимостью этой федеральной земли, а также формировал процесс трансформации от социалистического планового хозяйства к устройству на основе рыночной экономики.
С 2002 по 2008 год он был премьер-министром Республики Саксония. Во время своей работы в саксонском правительстве был также членом Бундесрата. С 1995 года - профессор публичных финансов, сейчас преподает в Техническом университете Дрездена.
Ранее вице-премьер Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко анонсировал начало работы посланника правительства Германии по вопросам децентрализации с сентября.
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