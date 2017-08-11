 Экс-следователь ГПУ Сус заявил, что сам купил найденный в его кабинете видеорегистратор

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Сус показал судьям коробку от видеорегистратора. Он сказал, что подарил этот видеорегистратор НАБУ, так как ничего другого детективы на него не нашли.
В перерыве Сус от любых комментариев отказался, поскольку считает, что о нем пишут чушь.
Как известно, на видеорегистраторе выявлены записи из кабинета Суса в Генпрокуратуре.
11 августа суд рассматривает апелляционные жалобы САП и Суса не меру пресечения. Прокуроры считают домашний арест слишком мягкой мерой пресечения. Адвокаты Суса требуют отменить арест.
В НАБУ считают, что компрометирующие записи велись на видеорегистратор, который Сус присвоил при обыске в казино.
Напомним, что Сус подозревается в присвоении денег и вещей, изъятых при обыске в игровых заведениях, а также недостоверном декларировании.
27 июля суд назначил Дмитрию Сусу домашний арест и обязал носить электронный браслет. САП подала жалобу на это решение, требуя более суровой меры пресечения.
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
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