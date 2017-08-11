 На Донбассе ликвидированы или пропали без вести 3562 российских наемника, - инициатива "Груз-200 из Украины"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает на странице группу "Груз-200" из Украины в Россию" руководитель группы, правозащитница Елена Васильева.
"В списке грузов-200 на 01.08.2017 3562 убитых и пропавших без вести наемника. Это на 140 имен больше, чем в списке прошлого месяца. Список претерпел значительные изменения. В списке 7 разделов. Недобросовестные журналисты, ссылаясь на него озвучивают только цифры потерь из первого раздела, считая, что только в нем есть российские "ихтамнеты". Однако во всех остальных разделах, особенно с не полными данными и только позывными, их там подавляющее большинство. Раздел "медики" и "журналисты" нами выделен отдельно намеренно. Медицинские работники выполняют свой служебный долг, как и журналисты. Синим цветом встречаются в разделах фамилии тех, кто долго был у нас в разделе без вести пропавших, но теперь найдены", - рассказала Васильева.
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а чи хоче...
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Хоча і москва підійде.
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Мов до шлюбу вбралася калина
Москаля в садочку, в темному куточку
Жде мотузка, жде.
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Я не сумнівалась...
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сегодня тебе лично порошенко мешает. ты то конечно готов свой долг отдать и даже наверняка записался бы на контракт, но вот только этот гад кучерявый не дает тебе осуществить свои мечты и планы... да?
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Але це ж , для тебе нормально ... чи не так ?
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Це стосується і нас і РФії - від цієї "АТО-війни" , а ні кацапам , а ні українцям жодної користі - лише смерті .
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Речь об "ихтамнетах". Местную шелупонь никто даже не считает.
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еблица бывают?
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Поскакал укроп косить,
Ноги в рюкзаке вернулись,
Хер на гвоздике вЯсить.
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совкодрочерам не рекомендуется к просмотру!! .... хорошая сатира от англичан, в главной роли наша Ольга Куриленко.....
Трейлер британской комедии «Смерть Сталина»
Режиссёр Армандо Ианнуччи, известный благодаря работе над комедийным сериалом «Вице-президент», снял политическую сатиру, основанную на французской серии комиксов Фабьена Нури и Тьерри Робина: картина «Смерть Сталина» рассказывает о смутном времени начала 1950-х годов, когда кончина вождя народов запустила в СССР ожесточённую борьбу за власть.
В главных ролях - Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и Андреа Райзборо.
https://www.youtube.com/watch?v=ukJ5dMYx2no
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