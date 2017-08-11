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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:армия РФ (6745) ликвидация (364) Донбасс (15722) Васильева (21)

 На Донбассе ликвидированы или пропали без вести 3562 российских наемника, - инициатива "Груз-200 из Украины"

200 груз

Активисты инициативы "Груз-200" из Украины в Россию" на 1 августа за месяц удалось установить информацию о ликвидации на Донбассе 140 российских наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает на странице группу "Груз-200" из Украины в Россию" руководитель группы, правозащитница Елена Васильева.

списке грузов-200 на 01.08.2017 3562 убитых и пропавших без вести наемника. Это на 140 имен больше, чем в списке прошлого месяца. Список претерпел значительные изменения. В списке 7 разделов. Недобросовестные журналисты, ссылаясь на него озвучивают только цифры потерь из первого раздела, считая, что только в нем есть российские "ихтамнеты". Однако во всех остальных разделах, особенно с не полными данными и только позывными, их там подавляющее большинство. Раздел "медики" и "журналисты" нами выделен отдельно намеренно. Медицинские работники выполняют свой служебный долг, как и журналисты. Синим цветом встречаются в разделах фамилии тех, кто долго был у нас в разделе без вести пропавших, но теперь найдены", - рассказала Васильева.

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Недопустимо мало утилизируется ваты-недопустимо и преступно мало !!!
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кожен,бажаючий більшого,може допомогти.
а чи хоче...
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Каким образом,поехать в москву метро взорвать?
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Мова про територію бойових дій.
Хоча і москва підійде.
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Всюди буйно квітне черемшина
Мов до шлюбу вбралася калина
Москаля в садочку, в темному куточку
Жде мотузка, жде.
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Останнє твоє речення неабияк ображає, тих хто зараз служить Україні...
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А я не боюсь,кого-то обидеть,это правда а правда нравится далеко не всем.
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То твоє-це геройствувати на дивані за спинами "мудаків"?
Я не сумнівалась...
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Нет,моё это избавить Украину от мудаков порошенковской банды,и это будет сделано от тут действительно можешь не сумневаться ...
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ну так избавляй. чо ты сидишь херню в интернетах строчишь? разум кипит - действуй. выходи на митинги и пикеты. нет? а чо так? пыл куда то испаряется?
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интересно, а что ты еще придумаешь чтобы свои псевдопатриотические грозные сообщеньеца тут тискать а не делом осуществлять то о чем ты с таким пафосом вещаешь?
сегодня тебе лично порошенко мешает. ты то конечно готов свой долг отдать и даже наверняка записался бы на контракт, но вот только этот гад кучерявый не дает тебе осуществить свои мечты и планы... да?
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Твої депутати з БПП і НФ , під ваші "псевдопатриотические грозные сообщеньеца" тупо і цинічно дограбовують те , що залишилось від папередніков ... доказательства будут сведены на нет", - нардеп Поляков требует от НАБУ опубликовать полный текст стенограммы его разговоров
Але це ж , для тебе нормально ... чи не так ?
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Так да не так я просто не хочу,чтобы твари типа порошенко использовали меня в своих сугубо шкурных интересах, прикрываясь пустыми словами и лозунгами я не хочу помогать этим гнидам с моей помощью удерживать власть для воровства и уничтожения Украины. Вот,как-то так....
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да ладно. "не хочу". вот именно что не хочешь. и никогда не захочешь. потом у тебя плоскостопие обострится или ноготок воспалится... воины в АТО гибнут не за порошенко или тимошенко. Они воюют за Украину - Родину. а ты сиди и дальше жди когда к власти прийдут те которые тебе понравятся. только не будет этого никогда. ты при любой власти будешь придумывать тысячу отмазок чтобы в тепле пасквили свои строчить... херой мля
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Ну ты, я так понял, послужить неньке всегда готов, да? Просто патриотичного главкома на диване дождаться решил. Ну, жди, жди. Не жестко? А то придется тебе медаль выписать.
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Это только по российским гражданам, и только то что удалось раскопать. Сюда ещё надо добавить как минимум 10 тыс. зажмуренной донецкой ваты.
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3562 российских наемника

Речь об "ихтамнетах". Местную шелупонь никто даже не считает.
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опять ненавязчиво пихают нам группу одной одиозной личности состоящей на службе у фсб
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А сколько ещё солдафонов из регулярной армии внарасеи там полягло...
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А эта правозащитница Елена Васильева сейчас в какой стране живет? Реально интересно.
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За наши потери беспокойтесь, сколько там кацапов вывезли - хоть 3 хоть 13 тысяч мне по барабану.
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А на паркані про втрати "іхтамнєтов" нічого ще не пишуть?
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На Донбассе зашкварен очередной боевик - "Домовой". СКРИНЫ11.08.2017 - 15:30 Террорист "днр" Кузнецов Вячеслав с позывным "Домовой" уничтожен под Горловкой. Об этом говорится в сообщении Necro Mancer в Твиттере."Славик с первых дней противостояния хунте стоял за правду и мир на Донбассе", - говорится в некрологе, размещенном в российской социальной сети.
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народ говорит МАЛО - даешь удвоение трупов орков ВВП
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Порадуемся за усопших. Повезло им, а так и дальше жили бы в родной говени.
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Эх Цензор Цензор я думал ты нормальный новостной сайт.А вы...Где новость о мэре Конотопа?А новости уже 5 часов и тишина.Вы ,да даже обзывать не буду вас.Итак всё понятно.
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Ничто так не ГРЕЕТ ДУШУ, как новости о количестве перегнившей кацапской мрази.
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Милый мой на Украину,
Поскакал укроп косить,
Ноги в рюкзаке вернулись,
Хер на гвоздике вЯсить.На Донбассе ликвидированы или пропали без вести 3562 российских наемника, - инициатива "Груз-200 из Украины" - Цензор.НЕТ 5978
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Посмотрел сайт Васильевой, но так и не понял 3562 кто входит в эту цифру?, все убитые или только убитые россияне . но там указанные кое -где местные.... Вообщем неясно и наверняка это не полный список, а тот который они могут доказать. НО! По большинству убиенных собрана достаточно обширная информация - список нужен для будущего суда, в той же Гаге например, так что не надо гнать на Васильеву что она агент ФСБ их и так хватает в Украине
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офф топ


совкодрочерам не рекомендуется к просмотру!! .... хорошая сатира от англичан, в главной роли наша Ольга Куриленко.....
Трейлер британской комедии «Смерть Сталина»



Режиссёр Армандо Ианнуччи, известный благодаря работе над комедийным сериалом «Вице-президент», снял политическую сатиру, основанную на французской серии комиксов Фабьена Нури и Тьерри Робина: картина «Смерть Сталина» рассказывает о смутном времени начала 1950-х годов, когда кончина вождя народов запустила в СССР ожесточённую борьбу за власть.
В главных ролях - Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и Андреа Райзборо.
https://www.youtube.com/watch?v=ukJ5dMYx2no
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Ребята, да не позорьтесь. Сущность Васильевой уже давно раскрыта, ей нужны только бабки. Но все равно найдется кто-то, кто будет ее цитировать. Давайте уже Путина цитируйте, он хоть родственников погибших на бабки не кидает.
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Тут бола б до речі фотографія двух українських жіночок з великою сулією та написом:-яка сумна новина!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе ликвидированы или пропали без вести 3562 российских наемника, - инициатива "Груз-200 из Украины"
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