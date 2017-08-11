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 Политика Украины
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 Строительные части в рамках программы помощи Украине строят в Очакове командный центр для ВМС ВСУ, - ВМС США

вмс

Морские центры управления на оперативном уровне обеспечивают гибкое управление флотом при любых военных действиях в случае войны, отметили в ВМС США

В Очакове на юге Украины строительные части американских ВМС в рамках программы по оказанию военной помощи работают на строительстве Центра оперативного управления флотом ВМС Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм.

Работы на месте базы стартовали 25 июля, однако до этого с апреля Украина и США подписывали контракты, заключали договоры, согласовывали проектную документацию и вопросы логистики.

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"Начало строительства на Украине - значительное достижением для NMCB 1 (1-й мобильный строительный батальон морпехов США, еще называют Seabees, - ред.). Стратегически важной является наша способность максимизировать инициативы Украины по евроинтеграции, что в итоге принесет улучшение инфраструктуры, повышение обороноспособности страны, а также укрепит наши отношения и даст новые возможности для совместных тренировок", - заявил представитель "Морских пчел" младший лейтенант Джейсон Макджи.

Военное командование страны получит в Очакове полный спектр инструментов управления флотом, что обеспечит более оперативное и адекватное принятие критически важных решений в сложных ситуациях.

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Американские военные не ограничатся строительством этого центра. Позднее подразделение Seabees примется за строительство доков и ремонтных мастерских, а также контрольно-пропускных пунктов с забором по периметру базы.
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Вот фото.Действительно есть негр из НАТО :D
Строительные части в рамках программы помощи Украине строят в Очакове командный центр для ВМС ВСУ, - ВМС США - Цензор.НЕТ 1777
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Навіть мене ця новина приголомшила- уявляю реакцію москалів.
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Мнение якобы эксперта кацапского : https://ria.ru/radio_brief/20170811/1500190896.html
Пару взорванных пуканов русской свиноты в комментах : https://ria.ru/world/20170811/1500185076.html?relap=1
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медленно, но уверенноо..вводят рахе по гланды!
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это хорошо
тем более кацапов уже бомбануло нехило- предлагают "показательно по всем каналам навести на Очаково свои ядерные ракеты"
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Украинский флот остался в Крыму.А это все туфта.
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З цього пункта можна керувати будь-яким флотом. А туфта- це твій комент.
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Яким флотом? Де він? Бронекатери Рошен це флот?
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Ти зпочатку Джевеліни отримай,амереканський флот))
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дорога ложка к обеду, а не в час когда уже всё окончится
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так и джавелинов же тоже нет ,а эмбарго на оружие для Украины ЕСТЬ. Мечтайте дальше уже про флот,лохи по@бавшие хотя бы тактическое ЯО и выбирайте очередных аферистов,мародеров Пэть , Вить, Сеней...воюйте как туземцы с калашами против ракет...Европа нам поможет,тоже кричал Бендер, но в истории Украины в 1919 немцы просто собрались и уехали,оставив наивных украинцев на растерзание красному террору...сейчас в общем тажа песня на новый лад...
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(!) командный центр для ВМС ВСУ,а не для флота НАТО, у них своих хватает центров управления...
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ИЗ ОЧАКОВА МОЖНО БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ ТАКЖЕ АМЕРИКАНСКИМ БРОНЕКАТЕРОМ "ДЖЕРАЛЬД ФОРД"
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дык, там туфта со времен раздела была, акромя Сагайдачного....
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Китайці з туфті "Варяга" вже четвертій авіаносець будують,а у Миколаєві недобудований крейсер Україна 25 років стоїть.
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сравнил хрен с пальцем!...ну бери!..СТРОЙ!!!))))
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Ти дурень?Як у вас порохососів все легко,бери та строй,йди воюй,кожен повинен робити свою справу.Навіщо нам президент який нічого не робе,за якого повинні все робити самі люди?
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нахера Украине аванесущие крейсеры???, ты сам дурень???, ну ходи в обносках, жри рис как Пупс. дети травами пусть лечатся 25 лет и строй авианосцы)))
вышивата как что-то напишет. так хоть падай))))
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Точно дурний.Навішо командний центр,якщо командувати нема чим?
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ты писал???
"Китайці з туфті "Варяга" вже четвертій авіаносець будують,а у Миколаєві недобудований крейсер Україна 25 років стоїть."
там речь об авианесущих кораблях!
ну строй Центр, покупай бу натовские корабли..я ж не против....
зы, мой дурной тебе в рот не влезет, оставь свою манеру общения для своей Маруськи в Кацапетовке!..ЗРОЗУМИВ???
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ты вообще раскрыться решил - за кого ты - понятно )) но наш флот пока маскируется под флагами пиндосов,а потом раз и цапам нежданчик)))
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у нас из флота только Сагайдачний, все остальное это были корыта, которые не смогли продать или пустить на лом
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Це що таке, війська НАТО з квітня в Україні, а пупкін все ще не в курсі.
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Что не говори но мы с поляками и прибалтами-это первая линия обороны из кацапо-ненавидящих стран.Вся надежда на США.В том числе и очистка от нашей пятой колонны и двойных агентов.
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Так бабло ніхто ж не разікраде.А це зовсім не підходить нашим можновладцям.Їм би самим щось там будувати...
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Большой привет путлеру от США! Генуэзская крепость, то бишь скрепный Очаков, а ныне Украинский форпост Очаков - под сапогом агентов США. Рашисты, убейтесь о стену.
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в то время когда цапы убивают Украинцев,типа братьев, американцы нам строят и жить помогают - не забудем и цапам не простим))
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Историческое название Очакова - Ачи-Кале. А "Очаков" - перекручено империей зла после взятия Суворовым этого турецкого города. Почему бы не вернуть городу старинное название? После постройки Центра значимость города резко возрастет, он станет военно-морским центром Украины. Почему бы в связи с этим не вернуть ему стаинное имя?
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Кстати, запорожцы, еще до взятия Суворовым Ачи-Кале, брали его несколько раз....Может назвать тогда город , например, в честь одного из запорожских атаманов того времени. Своего рода де-империзация )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтроительные части в рамках программы помощи Украине строят в Очакове командный центр для ВМС ВСУ, - ВМС США
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