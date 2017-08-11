 Строительные части в рамках программы помощи Украине строят в Очакове командный центр для ВМС ВСУ, - ВМС США

В Очакове на юге Украины строительные части американских ВМС в рамках программы по оказанию военной помощи работают на строительстве Центра оперативного управления флотом ВМС Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм.
Работы на месте базы стартовали 25 июля, однако до этого с апреля Украина и США подписывали контракты, заключали договоры, согласовывали проектную документацию и вопросы логистики.
"Начало строительства на Украине - значительное достижением для NMCB 1 (1-й мобильный строительный батальон морпехов США, еще называют Seabees, - ред.). Стратегически важной является наша способность максимизировать инициативы Украины по евроинтеграции, что в итоге принесет улучшение инфраструктуры, повышение обороноспособности страны, а также укрепит наши отношения и даст новые возможности для совместных тренировок", - заявил представитель "Морских пчел" младший лейтенант Джейсон Макджи.
Военное командование страны получит в Очакове полный спектр инструментов управления флотом, что обеспечит более оперативное и адекватное принятие критически важных решений в сложных ситуациях.
Американские военные не ограничатся строительством этого центра. Позднее подразделение Seabees примется за строительство доков и ремонтных мастерских, а также контрольно-пропускных пунктов с забором по периметру базы.
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Пару взорванных пуканов русской свиноты в комментах : https://ria.ru/world/20170811/1500185076.html?relap=1
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тем более кацапов уже бомбануло нехило- предлагают "показательно по всем каналам навести на Очаково свои ядерные ракеты"
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вышивата как что-то напишет. так хоть падай))))
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"Китайці з туфті "Варяга" вже четвертій авіаносець будують,а у Миколаєві недобудований крейсер Україна 25 років стоїть."
там речь об авианесущих кораблях!
ну строй Центр, покупай бу натовские корабли..я ж не против....
зы, мой дурной тебе в рот не влезет, оставь свою манеру общения для своей Маруськи в Кацапетовке!..ЗРОЗУМИВ???
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