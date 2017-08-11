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 Политика Украины
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Все про:дороги (1764) ремонт (812) Гройсман (3263)

 Порядок в стране надо наводить не от случая к случаю, а системно и последовательно, - Гройсман ответил на жалобы о медленном ремонте трасс

дороги ремонт асфальт

По словам главы Кабмина, ремонту нужен системный подход.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке написал о том, как будут продолжать ремонтировать дороги в стране.

"Каждый мой пост или репост об отремонтированных дорогах получает сотни комментариев, среди которых немало таких - "а вы проедьте там", "а вы посмотрите здесь". Понимаю, что ездить изо дня в день по разбитой дороге удовольствия мало. Но до нынешнего состояния дорог Украины довели ли не за год или за три. И через год-два-три не исправить то, что разрушалось годами. Наше правительство взялось решать эту проблему, - пишет Гройсман. - И есть еще одна, на мой взгляд, причина, почему люди так переживают, что в этом году отремонтировали НЕ их дорогу. Мы привыкли к тому, что в этом году в стране ремонтируют дороги, а на следующий уже об этом забывают и начинают заниматься чем-то другим. И если в этом году, когда вроде начали что-то делать, не сделают, то потом точно не сделают! Хочу заверить, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы люди начали привыкать к другому: к тому, что в стране наводят порядок не от случая к случаю, а системно и последовательно".

Тем не менее, согласился премьер и с тем, что в стране все же остается множество "адски разбитых" дорог.

"Осенью, когда мы будем говорить о планах капитального ремонта на ближайшие годы, об этих дорогах мы тоже не забудем!" - заверил Гройсман.
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Да,нехило Гройсманы имеют Украинский народ ..... при чём не от случая к случаю а регулярно, а бы даже сказал постоянно ...
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Ти ще скажи, що дороги не ремонтуються. І вподобай цей комент з двох інших своїх інків.
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Я на прошлой неделе ехал в Черновці , так начиная с Житомера через Бердичев и Хмельницкий - там дороги жесть! Так что не звизди
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А "Мухосранськ" ти без помилок напишеш? Чи як ЖитомЕр?
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Вот вы поезжайте в Житомэр и спросите как там говорят
У мэра и спросите.
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Конечно дороги ремонтируются,при чём одна и та же дорога на одном и том же месте пять раз в год -это же такой замечательный гешефт.
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Ну,что ж ты так правду не любишь а то,что власть у нас лайно и её надо удавить,это ты прав.
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Шо то вас приклинило на этом тезисе уже в пяти ветках. Жарко?
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Прошу обратить внимание на то, что инки свои дороги построили на века. И при этом они не знали вяжущих материалов.
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Коли треба- брешуть усі. Крім мене- бо мені це не треба.
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не топи за збитих пілотів. ти реально сам розумієш що вони -збиті.вони наказали нас усіх .
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- Почему, когда в город собирается приехать президент, сразу начинают ремонтировать дороги?
- Ну, не дураков же лечить…
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нє ну можна будинки обклєїть -щоб все було красіво......
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Точнее не скажешь, если бы еще слова Гроси не расходились бы с его же делами.
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человек превратил винницу в город№1 в украине...он знает,что говорит...вякните,что это не так!
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Грося боится что его кабинет падёт!Умнеет на глазах.А то кто-то говорил что его уже записали в "цапы-видбувайли"?
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А чи не пора вже шановному можновладцю та достойнику в Менську виправну колонію за номером 91,чи вже до осені почекаємо?
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Да-да, именно так - системно и последовательно - уже почти год "ремонтируют" развязку на Одесской площади. С пробками и тянучками. Окружная там же...
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Хай підар цей поїде на Виноградар і подивиться на ремонт пр.Правди ,який восени зробили.
Там вже півметрові катакомби.
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кабмін тільки трасами держзначення займається
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А контрольом і розтратою держкоштів хто займається?
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Це й зрозуміло, бо на них з бюджету БІЛЬШЕ БАБЛА виділяють. Є де розгорнутись так само, як і з фінансуванням "Стіни".
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Кто бы ему еще задал вопрос: Подольско-воскресенский мост в Киеве будет построен раньше кацапского керченского в Крыму?
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Только если на другом конце моста можно будет этот мост продать.
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грося, ти ж казав минулоріч, що в 2017 році в нас основні траси будуть відремонтовані. Навіщо нам твої майси, обіцяв - виконуй!
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Щороку потрібно для систематичного покращення доріг мільярдів 10 доларів. Вони ж 1 насилу нашкрябують. А піаряться на десять.
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отож, а треба працювати, а не піарітися. Головне в тому, що навіть відремонтовані ділянки нищать перевантажені фури, особливо зерновози.
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170 000 км загальнодержавних автошляхів країна з номінальним ВВП на душу в 2000 доларів навіть підтримувати не може, не те що покращувати. З кожним роком загальний стан буде лише погіршуватися. А докорінно змінити правила гри заради створення можливостей залучення великих зовнішніх інвестицій, цим хлопцям реальні власники держави не дозволять. Бо в конкурентних умовах зачахнуть. Допоки так буде, будемо слухати піар та виправдовування чергових по системі прем'єрів замість їздити автобанами.
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с такими темпами скоро автобаны в половину полосы для велосипедов будут открывать.
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ну все равно - за последние 1,5 года сделано больше чем за 10 перед єтим
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дороги делаются и это плюс - у меня вопрос к организации ремонта - какой дебил разрешил закрыть 25 км трассы Киев -Одесса, почему нельзя сделать поочередно например по 5 км?
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Там ваще весело. В районе Василькова в одном месте не доделали(лет 5 уже, если не больше) так в другом месте ковырять начали.
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это ж дебильна рыговская контора - альтком - вон турки за год новобуховскую сделали
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Абсолютно правильно , и первім делом люстрировать Гройсмана на .....
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Старуха Шапокляк и Чебурашка:
- чебурашка, давай отрежем крокодилу Гене голову.
- Это не гуманно, давай хвост.
- Хорошо, хвост, но по самую голову.
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ваша эффективность по ремонту дорог также не эффективна , как стена...
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а где у вас не строят дороги? Я живу в Киеве - в прошлом году сделали от кар.дач до шулявки, в этом - воздухан и отрадный, не говоря о маленьких улочках, конечно еще много работы - но если 10 лет нифига не делать - то естественно накопилось
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а в это время....
ребята акробаты Г деребанят земельку нашу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорядок в стране надо наводить не от случая к случаю, а системно и последовательно, - Гройсман ответил на жалобы о медленном ремонте трасс
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