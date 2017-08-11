 Порядок в стране надо наводить не от случая к случаю, а системно и последовательно, - Гройсман ответил на жалобы о медленном ремонте трасс

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке написал о том, как будут продолжать ремонтировать дороги в стране.
"Каждый мой пост или репост об отремонтированных дорогах получает сотни комментариев, среди которых немало таких - "а вы проедьте там", "а вы посмотрите здесь". Понимаю, что ездить изо дня в день по разбитой дороге удовольствия мало. Но до нынешнего состояния дорог Украины довели ли не за год или за три. И через год-два-три не исправить то, что разрушалось годами. Наше правительство взялось решать эту проблему, - пишет Гройсман. - И есть еще одна, на мой взгляд, причина, почему люди так переживают, что в этом году отремонтировали НЕ их дорогу. Мы привыкли к тому, что в этом году в стране ремонтируют дороги, а на следующий уже об этом забывают и начинают заниматься чем-то другим. И если в этом году, когда вроде начали что-то делать, не сделают, то потом точно не сделают! Хочу заверить, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы люди начали привыкать к другому: к тому, что в стране наводят порядок не от случая к случаю, а системно и последовательно".
Тем не менее, согласился премьер и с тем, что в стране все же остается множество "адски разбитых" дорог.
"Осенью, когда мы будем говорить о планах капитального ремонта на ближайшие годы, об этих дорогах мы тоже не забудем!" - заверил Гройсман.
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У мэра и спросите.
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- Ну, не дураков же лечить…
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Там вже півметрові катакомби.
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недоїдають))
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- чебурашка, давай отрежем крокодилу Гене голову.
- Это не гуманно, давай хвост.
- Хорошо, хвост, но по самую голову.
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ребята акробаты Г деребанят земельку нашу
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