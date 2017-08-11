 За минувшую неделю на Донбассе трое мирных жителей погибли, еще трое - ранены, - ОБСЕ

"Из них трое погибших и трое раненых. Это увеличило общее количество подтвержденных миссией жертв среди мирного населения за текущий год - до 345 человек, 62 из них - со смертельным исходом", - сказал А.Хуг на брифинге по Skype в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, в настоящее время в миссии 625 наблюдателей, их них 548 работают на востоке Украины.
В ОБСЕ указали на на продолжающиеся случаи ограничения свободы передвижения патрулей спецмиссии.
"Кроме ограничений, связанных с непроведением сторонами работ по разминированию, доступу патрулей СММ неоднократно препятствовали, особенно в неподконтрольных правительству районах в южной части Донецкой области. В частности, с 24 июля по 8 августа вооруженные члены так называемой "ДНР" 10 раз не пропустили патрули СММ на восток от контрольного пункта въезда-выезда в Верхнешироковском", - рассказали наблюдатели.
К концу брифинга, после ответов на вопросы журналистов, А.Хуг извинился, сообщив, что "видит боевые действия в районе Авдеевской промзоны", попрощался и прекратил Skype-конференцию.
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