 В Крыму активисты требуют от суда и прокуратуры освободить арестованного Караметова

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, президент общества крымских татар "Инкишаф" Эскендер Билялов от имени жителей Крыма направил в адрес подконтрольного Кремлю прокурора Олега Камшилова и Верховного суда полуострова обращение с требованием освободить из-под ареста 76-летнего жителя Крыма, страдающего болезнью Паркинсона, Сервера Караметова. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
"Для такого человека мера пресечения под стражу - это неправильно. Если он нарушил - надо было оштрафовать его, но ни в коем случае не сажать за решетку… Это старый человек, не дай Бог с ним что-то случится, из-за того, что он провел одиночный пикет, это не несет угрозу обществу. Был бы это молодой человек, может, мы об этом и не говорили бы, но пожилой человек, такого быть не должно", - пояснил позицию Билялов.
Он отметил, что по результату обращения ожидает пересмотра меры наказания для Сервера Караметова.
Международная правозащитная организация Amnesty International накануне также призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.
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а где про это?
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В Киеве каждый день кого то арестовывают.....не увидел 500000)))
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Детей бьют и переправа встанет(возможно)
ещё есть новости?
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