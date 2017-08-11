EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  603  13
Материалы по теме:
Все про:Крым (20405) репрессии (1812) крымские татары (1637)

 В Крыму активисты требуют от суда и прокуратуры освободить арестованного Караметова

сервер караметов

76-летнего крымского татарина арестовали на 10 суток.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, президент общества крымских татар "Инкишаф" Эскендер Билялов от имени жителей Крыма направил в адрес подконтрольного Кремлю прокурора Олега Камшилова и Верховного суда полуострова обращение с требованием освободить из-под ареста 76-летнего жителя Крыма, страдающего болезнью Паркинсона, Сервера Караметова. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

"Для такого человека мера пресечения под стражу - это неправильно. Если он нарушил - надо было оштрафовать его, но ни в коем случае не сажать за решетку… Это старый человек, не дай Бог с ним что-то случится, из-за того, что он провел одиночный пикет, это не несет угрозу обществу. Был бы это молодой человек, может, мы об этом и не говорили бы, но пожилой человек, такого быть не должно", - пояснил позицию Билялов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из жителей Белогорского района после обыска в доме арестован, двое покинули оккупированный Крым, - правозащитник

Он отметил, что по результату обращения ожидает пересмотра меры наказания для Сервера Караметова.

Международная правозащитная организация Amnesty International накануне также призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
(((((((( камні там падають..... довго ви чекали взагалі то.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это же Россия. У нас то такое уж точно нет. kappa
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Людоеды кацапские. Их призывать к человечности все равно, что пожелать приятного аппетита.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть молится аллаху 9 дней. На десятый он его услышит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Крыму активисты требуют от суда и прокуратуры ......
а где про это?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а почему не выйти на улицы 10000 или 50000 как у нас в Киеве?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что случилось?
В Киеве каждый день кого то арестовывают.....не увидел 500000)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
так у вас на цапии детей бьют,а вы терпите ,по тому шо пока не ваших - когда ваших лично начнут будет поздно - а Крым и Донбасс - оккупированы вами - по этому и пишу - рабы не заслуживают свободы если за нее не готовы умереть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ого тебя загнуло....
Детей бьют и переправа встанет(возможно)
ещё есть новости?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Крыму если бы были активисты и что-бы татары не спали,то сейчас Крым не пребывал в тумане руццкага мира и руццких танцующих марякофф...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Крыму активисты требуют от суда и прокуратуры освободить арестованного Караметова
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти