 Количество случаев нарушения перемирия в зоне АТО за неделю увеличилось на 55%, - ОБСЕ

"За неделю мы зафиксировали рост уровня насилия вдоль линии разграничения. Количество нарушений режима прекращения огня повысилось на 55%. Особо беспокоит широкое применение вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Мы зафиксировали по крайней мере 547 случаев применения реактивных систем залпового огня, других видов артиллерии и минометов. За последнюю неделю - 137 таких случаев", - сказал А.Хуг на брифинге по Skype в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Хуг отметил, что последние 5 дней находится на Донбассе.
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