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 Политика Украины
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 Количество случаев нарушения перемирия в зоне АТО за неделю увеличилось на 55%, - ОБСЕ

обсе хуг

Количество случаев нарушения режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за последнюю неделю увеличилось на 55%, заявляет первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"За неделю мы зафиксировали рост уровня насилия вдоль линии разграничения. Количество нарушений режима прекращения огня повысилось на 55%. Особо беспокоит широкое применение вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Мы зафиксировали по крайней мере 547 случаев применения реактивных систем залпового огня, других видов артиллерии и минометов. За последнюю неделю - 137 таких случаев", - сказал А.Хуг на брифинге по Skype в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Хуг отметил, что последние 5 дней находится на Донбассе.


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Барыгам соевым война нужна,как воздух,без войны им дорога на фонари ...
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Дебилы млять. Как же вы уже надоели со своим *перемирием*. Чтобы перемирие нарушить оно должно сначала наступить. А если перемирия и дня не было то его никто и не нарушал.
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- Ты суслика перемирие видишь?
- Нет.
- А оно есть!
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Схоже на славнозвісну коаліцію БПП та НФ в зРаді, яка є , але ніхто її не бачить !!))
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Та лебідь, рак і щука, порівняно з тією коаліцією, гарно злагоджений та мотивований колектив.
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И снова ни слова кто именно нарушает перемирие,что ОБСЕ только констатирует факти или они там для того чтоб озвучивать кто именно нарушает Минский договорняк?
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Констатувати можливо одне , нема ніякого замирення, це лише звична для України імітація !!!))
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Кожен день збільшується на 50-55%, цікаво край цьому є ?? Чи як в СРСР, щороку вражай збирали на два тижня раніше, за минулий рік !!!)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество случаев нарушения перемирия в зоне АТО за неделю увеличилось на 55%, - ОБСЕ
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