 Один из жителей Белогорского района после обыска в доме арестован, двое покинули оккупированный Крым, – правозащитник

Младший сын арестован на 15 суток и находится в спецприемнике в Симферополе, старший сын вернулся домой. Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал 11 августа координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.
"Вчера не было понятно, то ли это претензии со стороны ФСБ, в том смысле, что они являются членами "Хизб ут-Тахрир", по крайней мере их обвиняют в этом, или же по ФМС (Федеральная миграционная служба - ред.). Но мы так поняли, что это не по ФМС. Когда их обыскивали, у них изъяли книги религиозные, а когда отпустили троих, мы поняли, что если бы это было ФМС, то и тех бы не отпустили", - отметил Джеппаров.
Правозащитник не обладает информацией о том, какую статью инкриминировали арестованному, однако факт ареста в Facebook подтвердил адвокат Эмиль Курбединов.
Утром 10 августа стало известно о том, что вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района Крыма. В одном из домов поселка прошел обыск. После правозащитники сообщили, что членов семьи российские силовики увезли в неизвестном направлении.
На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о каких-либо операциях в Белогорском районе не сообщают.
Накануне российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское, крымского татарина Умера Эмирамзаева. Во время обыска ему стало плохо, мужчину госпитализировали.
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