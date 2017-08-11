 Навальный посоветовал Поклонской бороться с улицами имени убийцы царя: "Езжайте в ваш родной Крым и проводите там референдум"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, комментируя высказывания Поклонской по поводу фильма "Матильда", в котором рассказывается о жизни царя, Навальный в своем видеоблоге 10 августа отметил, что не понимает, почему Поклонская не возмущена Лениным и другими революционерами, действия которых привели к гибели царской семьи.
Он напомнил, что в Москве существует станция метро имени Петра Войкова, который был одним из людей, согласовавших расстрел царя и членов его семьи.
"Есть различные воспоминания о том, что он (Петр Войков - ред.) чуть ли не лично закалывал детей (из царской семьи - КР), есть свидетельства о том, что он получил 16 литров серной кислоты, чтобы этих убитых в резне людей потом поливать серной кислотой. И Поклонская вообще не замечает этого", - сказал политик.
Навальный добавил, что в крупных городах России есть 28 улиц Войкова, а в оккупированном Крыму именем этого революционера названы улицы в Керчи и Симферополе, а также село и Керченский металлургический завод.
"Куча населенных пунктов названы в честь человека, который убил вашего любимого царя, и поливал его, его семью, его детей серной кислотой. Что вы молчите тогда? Езжайте, пожалуйста, в ваш родной Крым и проводите там референдум, переименовывайте улицы. Почему мы не слышим вообще ни одного заявления на эту тему?" - сказал Навальный.
Полемика вокруг картины "Матильда", рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным "защитником" Николая II выступила Наталья Поклонская.
До "избрания" в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла так называемую прокуратуру оккупантов в Крыму. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить "Матильду". По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.
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