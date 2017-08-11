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Все про:Ленин (713) Навальный (375) Поклонская (87)

 Навальный посоветовал Поклонской бороться с улицами имени убийцы царя: "Езжайте в ваш родной Крым и проводите там референдум"

поклонская николай мироточит іі

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный предложил Наталье Поклонской выступить за переименование улиц и населенных пунктов, названных именем революционера Петра Войкова, причастного к убийству царя Николая II и его семьи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, комментируя высказывания Поклонской по поводу фильма "Матильда", в котором рассказывается о жизни царя, Навальный в своем видеоблоге 10 августа отметил, что не понимает, почему Поклонская не возмущена Лениным и другими революционерами, действия которых привели к гибели царской семьи.

Он напомнил, что в Москве существует станция метро имени Петра Войкова, который был одним из людей, согласовавших расстрел царя и членов его семьи.

"Есть различные воспоминания о том, что он (Петр Войков - ред.) чуть ли не лично закалывал детей (из царской семьи - КР), есть свидетельства о том, что он получил 16 литров серной кислоты, чтобы этих убитых в резне людей потом поливать серной кислотой. И Поклонская вообще не замечает этого", - сказал политик.

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Навальный добавил, что в крупных городах России есть 28 улиц Войкова, а в оккупированном Крыму именем этого революционера названы улицы в Керчи и Симферополе, а также село и Керченский металлургический завод.

"Куча населенных пунктов названы в честь человека, который убил вашего любимого царя, и поливал его, его семью, его детей серной кислотой. Что вы молчите тогда? Езжайте, пожалуйста, в ваш родной Крым и проводите там референдум, переименовывайте улицы. Почему мы не слышим вообще ни одного заявления на эту тему?" - сказал Навальный.

Полемика вокруг картины "Матильда", рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным "защитником" Николая II выступила Наталья Поклонская.

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До "избрания" в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла так называемую прокуратуру оккупантов в Крыму. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить "Матильду". По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.







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В ответ Полонская яростно замироточила.Не в графике обычного ежемесячного цикла...
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фу, мало того, что новость про грязь так ты еще и добавил...
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Это- не моё. Недавно встретилось, на просторах инета. Но! Мне понравилось, не скрою.
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Ну что этот Навальный пристал к больной женщине?? Ну не дал ей бог мозгов...
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это,конечно,так.. Но училась эта шмонька в нашей школе,в нашем ВУЗе.. Не могло ж оно одним махом так ипануться...
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Дура увидела после дозы - статуя плачет .
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В Словосочетании российская оппозиция одно слово лишнее, либо оппозиция, либо российская
Говорите правильно
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наваленый и поехавшая теперь должны пожениться
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Зачем ей бороться с улицами... она еще достаточно молода, чтобы работать на них по специальности...
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Коба Джугагвили (Сталин) до революции был обычным бандюком - грабил банки и поезда, потом почуял куда ветер дует и заделался "революционером".)
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Пословица права - встречают по одежке, а провожают по уму
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"Родной" Крым в жопе и хочет домой , в Украину , только Украина пока не хочет обосравшийся Крым принять .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНавальный посоветовал Поклонской бороться с улицами имени убийцы царя: "Езжайте в ваш родной Крым и проводите там референдум"
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