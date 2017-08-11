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 Политика Украины, Экономика
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 Доплаты военнослужащим, выполняющим свой долг на 1 и 2 линиях обороны в зоне АТО, повысят уже с сентября, - Порошенко

порошенко

Повышенные доплаты военным на первой и второй линиях обороны в зоне АТО начнут выплачивать с сентября текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Уже с сентября будут повышены доплаты военнослужащим, выполняющим свой долг в зоне АТО на первой линии обороны до 10 тыс. гривен в месяц, на второй линии - до 4, 5 тыс", - написал он.

Также Порошенко добавил, что на 15-20% вырастет денежное содержание рядового, сержантского, старшинского состава ВДВ и морской пехоты.

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Кроем того, Президент отметил, что министр обороны Степан Полторак по его поручению уже подписал соответствующий приказ.




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Ну а предатели и воры типа порошенко не могут не предавать и не воровать,это их сущность,так шо зрада это их обычное состояние.
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агент путіна підвищує зарплату військовим і піднімає обороноздатність країни !!!!!! що тут можна сказати зрада аж у дупі пече очі виїдає
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Так их давно подняли,тысяча в день помнится больше трёх лет выплачивается куда ж ещё поднимать и так Украинцы кушают через чур...
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значит рядовой состав на первой лини то есть на нуле будет получать 17200 гр
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоплаты военнослужащим, выполняющим свой долг на 1 и 2 линиях обороны в зоне АТО, повысят уже с сентября, - Порошенко
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