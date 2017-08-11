 Доплаты военнослужащим, выполняющим свой долг на 1 и 2 линиях обороны в зоне АТО, повысят уже с сентября, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
"Уже с сентября будут повышены доплаты военнослужащим, выполняющим свой долг в зоне АТО на первой линии обороны до 10 тыс. гривен в месяц, на второй линии - до 4, 5 тыс", - написал он.
Также Порошенко добавил, что на 15-20% вырастет денежное содержание рядового, сержантского, старшинского состава ВДВ и морской пехоты.
Кроем того, Президент отметил, что министр обороны Степан Полторак по его поручению уже подписал соответствующий приказ.
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