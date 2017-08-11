 Безсмертный об общении Порошенко в соцсетях: Он человек хитрый и современный. Я смотрю на это, как на этап роста

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный, комментируя свое заявление о том, что Порошенко ведет дискуссии в соцсетях под чужими именами.
Он отказался назвать имена, под какими президент сидит в соцсетях, а также заверил, что на данный момент они с Порошенко не общаются. Однако рассказал, что президент читает журналистов, политиков, должностных лиц, партийных руководителей.
Вместе с тем отвечая на вопрос откуда у него информация об общении Порошенко инкогнито в соцсетях он отметил:"Я многое знаю, а говорю лишь то, что к теме. Тогда во время разговора с журналистами было как раз к теме озвучить эту информацию. Почему я об этом сказал? Еще занимаясь в правительстве административной реформой, я говорил о том, что должна существовать система, в которой власть и люди живут в онлайн-режиме. Сегодня нет проблемы рядовому гражданину через современные средства коммуникации общаться с премьером, министром и другими должностными лицами. Когда вы посмотрите социальные сети многих стран (даже соседних), там видно: здесь человек обратился, а здесь получил ответ. Иногда президенты и премьеры реагируют. Вспомните Карла Бильдта, который работал в Твиттере и Фейсбуке. Я повторяю: Петр Алексеевич - человек хитрый. И современный. В его характере есть вещи, о которых я даже сейчас не решаюсь рассказывать, но я о них знаю. Потому что это личное. Мы друг друга понимаем, читаем между строк, знаем слабости друг друга, и что с того?! Я ему желаю счастья. Не знаю, что он желает мне. Я его уважаю, как Президента моей Украины. Он такой же мой президент, как и ваш".
"Первое, он (Порошенко. - Ред.) не в "теплой ванне". Второе, понимает это. Третье, действует в противоположном направлении - так, чтобы ответить аналогичным образом. Нужно понимать, что это не волна в море, которая идет лавиной, а вы не видите молекул. Здесь каждая такая "молекула" имеет фамилию, имя, отчество, место жительства, работу, детей и многое другое", - добавил Безсмертный.
"Я считаю, что общение должностных лиц через социальные сети - очень полезная и важная вещь. Я смотрю на это, как на этап роста. Следующие два президента пусть еще общаются под закрытыми именами, а дальше - уже под своими. Так, как Трамп - хоть с ошибками напишет. Я говорю о вещах жизненного характера. Вы почитайте посты украинцев в Фейсбуке: что ни предложение - то перл. Были пассажи, достойные серьезных юмористических изданий. Вы спросите, к чему это я? Если человек не умеет формулировать предложения, грамотно писать, откуда берется мужество претендовать на должность министра или главы государства?! Сейчас многие заговорили о владении иностранными языками. Если у нас 90 процентов не владеет государственным, мы допускаем, что они знают иностранные? Мы вообще понимаем, что творим?! Я понимаю, почему современное общество отреагировало на то, что я озвучил. Потому что за этим будущее", - пояснил Безсмертный.
Вместе с тем, он объяснил причину по какой Порошенко не пишет под своим настоящим именем, тем что в ответ можно услышать много нелицеприятного: "После первой строки под своей фамилией в ответ напишут: "Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты отсюда исчез?!" Это самая мягкая фраза".
Полный текст интервью читайте по ссылке.
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