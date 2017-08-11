 ВСУ об инициативе Путина: "Ситуация отслеживается, принимаются соответствующие меры"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Венскович сообщил в комментарии журналистам.
Комментируя ситуацию с возможным размещением систем ПВО РФ на границе Беларуси с Украиной, он сослался на заявление начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что "у нас любая ситуация отслеживается и принимаются соответствующие меры".
Кроме того, Венскович добавил, что Вооруженные Силы Украины не нарушают воздушные границы сопредельных государств, то есть не дают повода для применения этих средств, которые они могут развернуть.
"Наши воздушные силы действуют исключительно на территории пространства Украины", - подчеркнул он.
Как известно, президент России Путин 10 августа внес в Государственную Думу проект федерального закона, который позволит РФ использовать системы ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной.
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https://www.facebook.com/1024125771001946/videos/1520388694708982/
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Украинская военная авиация перестала летать еще в 14.
Разве только Петю повозить под камеры и провести где-нибудь возле Одессы показательные полеты.
А ведь сколько было ВВС в Украине на начало 90-х!
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Недаром помнит вся рашка как х-ло побоялось использовать авиацию в 2014.
Видать сцарь знает о ВВС и ПВО Украины чуточку больше чем - ватное мясо!
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Без "понаехавших" они бы максимум чему бы "научились" -
...
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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель
| Четверг , 10 августа 2017, 15:11
Отношения между Молдовой и Россией достигли исторического дна за последние дни и кремлевские СМИ всерьез насаждают аудитории нарратив о необходимости прорыва блокады Приднестровья. Прорывать же собираются через Одесскую область. Но насколько реален такой прорыв, путем морского десанта?
После того как отношения между Молдовой и РФ обострились, в гибридной сверхдержаве поднялась информационная волна, нарратив которой до боли прост и заезжен, но актуален как никогда - прорыв блокады Приднестровья. Публикуется это в различного рода маргинальных и полумаргинальных изданиях, часто как частное мнение тех или иных "экспертов", что не дает оснований говорить о практической реализации нижеизложенных планов. Но факт таких публикаций говорит о том, что планы на прорыв в Приднестровье через Одесскую область есть.
Причем, по мере приближения учений "Запад-2017" в Беларуси эти посылы приобретают чуть ли не истеричный характер. И, разумеется, один из вариантов прорыва будет осуществляться через Одесскую область.
Что же, одесситам не привыкать слышать об угрозах со стороны оккупированного Приднестровья и периодически в регионе так же происходило нагнетание обстановки. Но, насколько обоснованы опасения и реален прорыв, путём высадки российского десанта? Попробуем разобраться…
Если говорить о прорыве в ПМР путём высадки десанта, то следует в первую же очередь уделить внимание наличию в ВМФ ЧФ РФ соответствующих данной задаче кораблей. К таковым относятся большие десантные корабли 2 ранга проекта 1171 "Тапир" (3 ед) и Большие десантные корабли проекта 775 (3 ед в строю, 1 на ремонте), а так же десантные катера проекта 11770 "Серна" (2 ед.) и десантные катера проекта 1176 "Акула" (2 ед.).
По возможностям:
Большие десантные корабли 2 ранга проекта 1171 "Тапир" (3 ед) способны перевозить до 20 танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей, и 300-400 человек десанта. Так же корабль может доставлять до 1000 тонн грузов. Таким образом, силами данных БДК в Одесскую область может быть доставлено до 60 танков, или 135 БТР или 150 грузовых автомобилей и 900-1200 человек десанта.
Большие десантные корабли проекта 775 (3 ед) способны перевезти до 13 танков, или 13 БТР, или 20 грузовых автомобилей и до 340 человек десанта. Так же корабль может доставлять до 480 тонн грузов. Итого, корабли данного типа способны доставить на Одещину до 39 танков, или 39 БТР, или 60 грузовых автомобилей и до 1020 человек десанта.
Десантные катера проекта 11770 "Серна" (2 ед.) способны перевезти 1 танк, или 2 ББМ, до 45 тонн груза или 92 десантника. В итоге это 2 танка, или 4 ББМ, или 184 десантника.
Возможности десантного катера проекта 1176 "Акула" (2 ед.) следующие: 1 основной боевой танк Т-72 (или другие ББМ) или 2 грузовых автомобиля ГАЗ-66, или 50 тонн груза, или 20 человек десанта. В сумме - 2 ОБТ, 4 ГАЗ-66, до 100 тонн груза или 40 человек десанта.
Таким образом, ВМФ РФ способны осуществить одновременную высадку десанта в количестве до 103 танков, или 180 ББМ типа БМП/БТР, или 214 грузовых автомобилей и до 2 444 десантников. Замечу, это сухие и грубые цифры. Состав БДК и МДК может и будет меняться. Однако, даже при изменении цифр, высадка на берег такого количества оккупантов будет представляет собой серьезную угрозу. Однако…
Следует понимать, что, несмотря на то, что ВМСУ сейчас не способны самостоятельно контролировать Чёрное море силовыми методами, проводить слежку за происходящим никто не может воспрепятствовать. А приближение такой десантной группы кораблей к нашим берегам, состоящей не только из БДК и МДК, незамеченным не будет. И вот тут в дело вступает береговая артиллерия, которая на протяжении последних трех лет регулярно проводила учения по оперативному развертыванию и предотвращению высадки вражеского десанта. Там же где не успеет артиллерия - будет применена авиация. Причем уже в прибрежной зоне, вне радиуса действия С-400 "Триумф", развернутых в оккупированном Крыму и до высадки на берег, в ходе которой могут и будут развернуты ЗРПК Панцирь С-1. И при благоприятном стечении обстоятельств и оперативном реагировании на угрозу, высадка десанта российских оккупантов видится весьма сомнительной и суицидальной операцией.
Именно ради этого весьма значительные части морской пехоты и береговой артиллерии сейчас дислоцируются в Одесской области - в Овидиопольском районе, неподалеку от Приднестровья и возможной точки высадки около Затоки, а также в южный районах области. И эти силы уже сейчас существенно превышают все вооруженные силы Приднестровья вместе с тамошним российским контингентом.
И даже если часть десанта таки высадится, вести затяжные боевые действия ему будет не по силу, без регулярного обеспечения.
Кроме того, не следует сбрасывать со счетов международный фактор. Подобный десант означает не что-нибудь, а полноценную "большую" войну. Не "гибридную", на которую Запад закрывает глаза, а полномасштабную, на которую надо реагировать. Реагировать есть чем - в Черном море, помимо флотов трех стран НАТО (Турция, Болгария, Румыния), постоянно находятся два-три корабля нечерноморских стран НАТО (США, Франция, Великобритания и т.д.), которые суммарно значительно превосходят русский Черноморский флот. Кроме того, в Румынии регулярно проводятся совместные с США учения, имеется некоторый американский воинский контингент.
Таким образом, даже с чисто военной точки зрения, проведение вышеописанной десантной операции - это начало полномасштабной войны, которая имеет шанс перерасти в Третью Мировую. А оно никому не надо, даже Путину с его имперскими амбициями из XIX века, но который в XXI веке не смог одолеть даже полуразваленную украинскую армию. США и Евросоюзу Третья мировая тоже не надо, поэтому они максимально доходчиво развернули в Черном море и неподалеку от Украины достаточные силы быстрого реагирования на море.
Единственное, что может воспрепятствовать своевременному развертыванию украинской артиллерии - это гипотетические пророссийски настроенные местные жители, как в 2014-м на Донбассе. И если говорить о пророссийском факторе в проблемных регионах Одесской области то именно эта ставка куда более беспроигрышная, нежели подготовка на свой страх и риск операции, которая так или иначе, но захлебнётся и обернётся ещё большей катастрофой на геополитической арене.
А потому, я не вижу оснований сейчас для Кремля действовать настолько грубо и отчаянно. Его метод - расшатывание социально общественной обстановки и стимуляция антиукраинских настроений на юго-западе области. Поэтому угроза носит не столько явный, сколько скрытый характер.
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Охх какая
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Но в принципе глупо утверждать, что х@йлу не хотелось бы расширить поражённую "рускомирским" сифилисом зону и на приграничные с Белурусью областя...
Просто мне кажется, что у этой плешивой мандавошки пуки не хватит.
Хотя там отродясь мозгов не водилось, кароче ХЗ...
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