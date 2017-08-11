 К концу августа Центр имитационного моделирования будет готов к работе, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"На строительство сверхсовременного центра Министерство обороны Украины выделило более 22 миллионов гривен, а наши зарубежные партнеры помогли с оборудованием, часть из которого, стоимостью 1,5 млн долларов США уже поставлена, - отметил Полторак. - Сейчас завершены строительные работы, а уже с 15 августа начнется настройка самых тренажеров".
Также глава Минобороны отметил, что "процесс создания центра идет согласно запланированным срокам и уже к концу августа центр для подготовки штабов и подразделений до бригады включительно будет готов к работе".
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