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 Политика Украины
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 К концу августа Центр имитационного моделирования будет готов к работе, - Полторак

минобороны

Во время визита в Национальную академию сухопутных войск министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак проверил процесс создания Центра имитационного моделирования на базе Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"На строительство сверхсовременного центра Министерство обороны Украины выделило более 22 миллионов гривен, а наши зарубежные партнеры помогли с оборудованием, часть из которого, стоимостью 1,5 млн долларов США уже поставлена, - отметил Полторак. - Сейчас завершены строительные работы, а уже с 15 августа начнется настройка самых тренажеров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По результатам нынешнего набора, каждый 5-й первокурсник академии Сухопутных войск - участник АТО, - Полторак

Также глава Минобороны отметил, что "процесс создания центра идет согласно запланированным срокам и уже к концу августа центр для подготовки штабов и подразделений до бригады включительно будет готов к работе".
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що там з тушонкою ? фірми свої вже відмазав від скандалу ? чи ліквідував ?
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К концу августа Центр имитационного моделирования будет готов к работе, - Полторак - Цензор.НЕТ 6783Roman‏ @roman_primorye 13 ч.13 часов назад
«...а в это время в Киеве бушевал парад. Генералы и президент наслаждались аплодисментами и собственной ложью с трибуны...»

К концу августа Центр имитационного моделирования будет готов к работе, - Полторак - Цензор.НЕТ 6184
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Имитируем , моделируем , стену строим , Сеня , падла , куда-то пропал с общаком .
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Відносно імітацій, то Україна попереду всієї планети !!!)))
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Україна не лише по рівню корупціі лідирує, але і в імітаціі рехворм попереду всієї планети !!!)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК концу августа Центр имитационного моделирования будет готов к работе, - Полторак
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