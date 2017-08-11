 В украинских СИЗО содержатся более 120 военнослужащих, подозреваемых в преступлениях, - Минобороны

Более 120 украинских военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений, находятся в следственных изоляторах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом во время брифинга сообщил представитель Военной службы правопорядка Вооруженных сил Сергей Частюк, передают "Українські новини".
"По имеющейся информации, в настоящее время в следственных изоляторах на территории Украины по решению судов содержатся под стражей более 120 военнослужащих Вооруженных сил", - сказал он.
Частюк добавил, что более ста содержатся на территории Донецкой и Луганской областей.
Также он сообщил, что увеличилось количество обращений и жалоб со стороны военнослужащих, членов их семей и волонтеров на нарушения Уголовно-процессуального кодекса во время задержания и проведения следственных действий.
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