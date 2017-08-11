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 Политика Украины
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 В украинских СИЗО содержатся более 120 военнослужащих, подозреваемых в преступлениях, - Минобороны

тюрьма

Более ста содержатся на территории Донецкой и Луганской областей.

Более 120 украинских военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений, находятся в следственных изоляторах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом во время брифинга сообщил представитель Военной службы правопорядка Вооруженных сил Сергей Частюк, передают "Українські новини".

"По имеющейся информации, в настоящее время в следственных изоляторах на территории Украины по решению судов содержатся под стражей более 120 военнослужащих Вооруженных сил", - сказал он.

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Частюк добавил, что более ста содержатся на территории Донецкой и Луганской областей.

Также он сообщил, что увеличилось количество обращений и жалоб со стороны военнослужащих, членов их семей и волонтеров на нарушения Уголовно-процессуального кодекса во время задержания и проведения следственных действий.
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убив сєпара- строк.бо в нас війни не має....ну і так далі.....
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Тому що діють закони мирного часу... під час війни. Абсурд.
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інші є ? да і в нас петя каже що немає війни.
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Напевне ж є, тільки не застосовують бо війни ж "немає".
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- В гарнизонной тюрьме сидели. Идеалисты и неидеалисты… мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали. (с) Я. Гашек
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Розстріляти....................... а потім повісити................ Так - про всяк випадок............
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так мы же живем при шиколадных. не удивительно
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Десь у 10 разів більше, ніж тих, проти кого вони воювали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ украинских СИЗО содержатся более 120 военнослужащих, подозреваемых в преступлениях, - Минобороны
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