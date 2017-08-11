 Прокуратура обжаловала решение суда, давшего отцу "янтарного прокурора" условный срок за совершение в пьяном виде смертельного ДТП

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила пресс-секретарь Волынской областной прокуратуры Наталия Мурахевич.
"Обжалование уже направлено в суд. Прокуратура будет добиваться реального срока заключения для виновника ДТП", - подчеркнула Мурахевич.
Напомним, 30 января, на автодороге в селе Княгининок Луцкого района автомобиль Subaru Tribeca насмерть сбил пешехода, 35-летнюю местную жительницу. За рулем автомобиля находился 57-летний житель города Киверцы Владимир Боровик, который является отцом бывшего заместителя прокурора Ривненской области Андрея Боровика. Водитель выехал на полосу встречного движения, где и допустил наезд на пешехода, которая от полученных травм скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, однако позже его автомобиль был заблокирован другими участниками движения, которые вызвали полицию. Согласно заключению наркологического исследования, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
После этого Луцкий горрайонный суд принял решение об аресте подозреваемого. В конце июля суд назначил Владимиру Боровику условный срок в три года.
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