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 Прокуратура обжаловала решение суда, давшего отцу "янтарного прокурора" условный срок за совершение в пьяном виде смертельного ДТП

Прокуратура Волынской области обжаловала решение Луцкого горрайонного суда назначить отцу "янтарного прокурора" Андрея Боровика Владимиру Боровику, который в пьяном состоянии насмерть сбил женщину, наказание в виде условного срока.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила пресс-секретарь Волынской областной прокуратуры Наталия Мурахевич.

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"Обжалование уже направлено в суд. Прокуратура будет добиваться реального срока заключения для виновника ДТП", - подчеркнула Мурахевич.

Напомним, 30 января, на автодороге в селе Княгининок Луцкого района автомобиль Subaru Tribeca насмерть сбил пешехода, 35-летнюю местную жительницу. За рулем автомобиля находился 57-летний житель города Киверцы Владимир Боровик, который является отцом бывшего заместителя прокурора Ривненской области Андрея Боровика. Водитель выехал на полосу встречного движения, где и допустил наезд на пешехода, которая от полученных травм скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, однако позже его автомобиль был заблокирован другими участниками движения, которые вызвали полицию. Согласно заключению наркологического исследования, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

После этого Луцкий горрайонный суд принял решение об аресте подозреваемого. В конце июля суд назначил Владимиру Боровику условный срок в три года.


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Давить лохов это привычное дело для ворья и так оно и будет,пока народ Украины не станет НАРОДОМ !!!
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ну сука судьи и п.дарасы, смотрел бы я на этот суд если бы их родственника сбило это пьяное мудило (не дай Бог, никому не желаю).
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к таким уродам нужно виндетту обьявлять
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мало того, что срок условный за наезд в пьяном виде со смертельным исходом, так еще недовольны, это полный....
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Ну, ты просто внимательней прочти. Они верно недовольны.
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"Прокуратура обжаловала решение суда, давшего отцу "янтарного прокурора" условный срок за совершение в пьяном виде смертельного ДТП" - с янтарным прокурором понятно. Как сейчас поживают бриллиантовые прокуроры?
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Прокурорики хотят что бы семья убитой машину ему отремонтировала?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура обжаловала решение суда, давшего отцу "янтарного прокурора" условный срок за совершение в пьяном виде смертельного ДТП
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