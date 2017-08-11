 Правительство планирует до конца текущего года разработать еще 53 законопроекта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно распоряжению №534 от 9 августа, на сентябрь текущего года запланирована разработка законопроекта о сохранении предоставленных законодательством налоговых преференций субъектам космической деятельности в части освобождения от налогообложения ввозной пошлиной.
На декабрь запланирована возможность осуществления преобразования предприятий, которые являются основой космической отрасли, в публичные акционерные общества, создание целостных имущественных комплексов, осуществляющих производство космической техники, запретив отчуждение их имущества, и реализация избытка государственного имущества, в том числе путем приватизации.
Также до сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно разработать изменения в закон "О политических партиях в Украине", которые бы предусматривали необходимость внедрения электронной отчетности политическими партиями и их местными организациями, получившими статус юридического лица, в отношении имущества, доходов, расходов и обязательств финансового характера, уменьшения взносов граждан и юридических лиц.
До декабря планируется, что Министерство экономического развития и торговли разработает проект изменений в законы для урегулирования вопроса выдачи лицензии на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины и разрешений на реэкспорт.
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Кстати, в Казахстане так и делают!
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Успокаивает только то, что Петина шайка это одно, а Украина это другое
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Очень интересно что требования МВФ мы слышим только из уст нашего правительства которому уже нет ни капли веры, и еще никогда не слышали чтоб озвучивал эти требования перед украинским народом представитель МВФ.
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Лучшая!
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