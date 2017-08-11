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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1896) Кабмин (10460) план (113)

 Правительство планирует до конца текущего года разработать еще 53 законопроекта

кабмин правительство уряд

Кабинет Министров Украины утвердил ориентировочный план законопроектных работ на 2017 год, который предусматривает разработку 53 законопроектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно распоряжению №534 от 9 августа, на сентябрь текущего года запланирована разработка законопроекта о сохранении предоставленных законодательством налоговых преференций субъектам космической деятельности в части освобождения от налогообложения ввозной пошлиной.

На декабрь запланирована возможность осуществления преобразования предприятий, которые являются основой космической отрасли, в публичные акционерные общества, создание целостных имущественных комплексов, осуществляющих производство космической техники, запретив отчуждение их имущества, и реализация избытка государственного имущества, в том числе путем приватизации.

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Также до сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно разработать изменения в закон "О политических партиях в Украине", которые бы предусматривали необходимость внедрения электронной отчетности политическими партиями и их местными организациями, получившими статус юридического лица, в отношении имущества, доходов, расходов и обязательств финансового характера, уменьшения взносов граждан и юридических лиц.

До декабря планируется, что Министерство экономического развития и торговли разработает проект изменений в законы для урегулирования вопроса выдачи лицензии на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины и разрешений на реэкспорт.
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Трындец Украинцам похоже ,давят их воры,давят а Украинцы всё не заканчиваются ....
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В законотворчестве важно не количество ,а качество.Наша Рада работает не качественно.
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Если б этих "разработчиков 53 законопроектов" вооружить лопатами и послать чинить дороги, - пользы бы Украине было во много раз больше!
Кстати, в Казахстане так и делают!
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Ничего их посылать чинить не надо ,их надо просто вешать.
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Перед сим действом их надо пытать. Причём долго. Лет 25...
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Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы Публий Корнелий Тацит

Успокаивает только то, что Петина шайка это одно, а Украина это другое
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І хто ж привів до влади цю шайку???............. Не "майдан"???........
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Глупость не пиши. Майдан дал гражданам Украины выбор. Вот и все А выбирать особенно и не из кого было
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Ти віриш в те що пишеш?...................... Тоді з тобою ні про що розмовляти.
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Кто к кому первый обратился? Гуляй себе мимо, коль не умеешь свои мысли выражать корректно и аргументировать
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"Страшную весть я принес в твой дом,Людмила..."(с).. Блин,эта новость просто уже пугает - что ж еще такого нам готовят чоколятовые гении и кучка опиздационной субстанции?
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Видимо будут вносить законопроекты оббирающие народ чтоб возместить в бюджет деньги пошедшие на обеспечение их каникул и чтоб еще с большим шиком могли отдохнуть на зимних каникулах.А все увеличения налогов,тарифов и других налогов будут мотивировать требованием МВФ.
Очень интересно что требования МВФ мы слышим только из уст нашего правительства которому уже нет ни капли веры, и еще никогда не слышали чтоб озвучивал эти требования перед украинским народом представитель МВФ.
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