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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Испания (357) МИД (4235) моряки (220) наркотики (1552)

 МИД: задержанные в Испании из-за наркотиков украинские моряки находятся в удовлетворительном состоянии

мид

Задержанные в Испании по подозрению в контрабанде наркотиков украинские моряки содержатся в заведении содержания города Альмерия и находятся в удовлетворительном состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщил 11 августа начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, украинский консул поддерживает постоянный контакт с адвокатом и испанскими правоохранительными органами, в производстве которых находится дело.

"Задержанные обеспечены государственным адвокатом, а также русскоязычным переводчиком... Задержанные находятся в удовлетворительном состоянии, жалоб на условия содержания и санитарно-гигиенические условия не заявляют, они имеют возможность общаться с родными в Украине. По предварительной информации, дело будет передано в суд первой инстанции города Мадрид ", - указал Василий Кирилич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские моряки, замешанные в перевозке 18 тонн гашиша, задержаны в Испании

Напомним, в составе экипажа задержанного 8 августа 2017 испанскими правоохранительными органами судна LADY BOSS под флагом Коморских островов является 11 граждан Украины, а также двое граждан Болгарии.
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До они все удовлетворены, видимо не всю дурь отобрали.
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удовлетворительно, это не хорошо а средне между хорошо и плохо
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...столько гаша ...и в нормальном ...герои !!!
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а кому от хорошей наркоты плохо... я таких не встречал.......
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а вы в наркодиспансер какой-нибудь на экскурсию сходите,особенно посетите палаты где содержат больных в состоянии этого уже психоза неконтролируемого привязанными, капельницы им ставят ставят, они кричат, их ломает, иногда удаётся детоксицировать организм и спасают и выписуют но это не надолго, нередко не удаётся детоксицировать, в наших клиниках чаще последнее, потому что во-первых их туда или полиция подобрав доставляет уже в предкоматозном состоянии или родные но поздно, сами редко туда приходят, может потому что плохое оснащение мед. препаратами, за всё надо платить, а антидоты и тд. это дорого очень, хорошие если, так что чаще так прокапают и как может идти отпускают с Богом..
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Они- сволоты. Редкие! Вот из-за таких и беда: филиппинцы не просто на пятки наступают, а уже вытесняют реально! Мне уже- по фигу. Я- своё почти отработал. Ещё пару-тройку лет и хватит. А вот молодняк, у которого впереди года и годы... Я им- не завидую.
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Видать Чугункин лично дозы засылает,чтобы пацаков не ломало
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ещё бы, приняли перед задержанием. А может моряки и не догадывались о содержимом, какое они имеют отношение?
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Угу, как жы ж! Перегрузка в море! С каких-то баржонок. Все там были в курсе что именно они творят!
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но ведь могкут и не знать, героин там или лсд
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Понимаю. Юмор. Не очень уместный, честно говоря. Мне не раз предлагали "бизнес". Ни разу не повелся. А вот третий помощник, наш- украинец, судя по всему- не отказал, в Колумбии. Кокаин, 9 кг. Его потом в трюме нашли, немножко не живого. Ножевое. Бо не довез он его, полиция в Антверпене нашла. Когда хочется всего и сразу- это смертельно опасно. Из опыта личного такой вывод.
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вполне может, владелец груза то есть судна договаривается, а что там запаковано где могут и не знать
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Ага. А перегрузку в море- куда прикажете отнести? К разряду случайностей??? Ну, если весь экипаж- дауны, то такое возможно.
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я просто предположила, но груз может быть запакован а внутри там уже наркотик, ..
о какой перегрузке в море речь? что это
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О такой! Они в море грузили! Не в порту! И это- говорит обо всём.
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с вами всё в порядке? .. мне впринцепе всё равно где там перегрузки, я не разбираюсь, ладно адью, это не интересно
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Їх ще не попустило,ось коли вони зрозуміють який термін ув'язнення їм загрожує то стан буде дуже поганий
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Усе вони, оті морячки, знали, що перевозять. Варіанта два - як що попадуться, то "співають", мовляв, ні чого не знали, коли усе "проканає", то вони з "капустою". Вони - звичайна "вата", хай сидять, там їм буде комфортно .
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Ясное дело - тюрьма в Испании, это не тюрьма-гетто в Колумбии и тем более не зиндан в Афгане
МИД: задержанные в Испании из-за наркотиков украинские моряки находятся в удовлетворительном состоянии - Цензор.НЕТ 7865
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Тюрьма-гетто, в Колумбии- это если очень повезёт. Там свои методы разборок. Я- выше написал.
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Да я в курсе. Но написан , что там тюряга отдельное государство, длинный пост получится
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свободу украинским морякам,-это узники совести
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Чому українців повинно цікавити самопочуття якихось тварюк з наркобізнесу?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМИД: задержанные в Испании из-за наркотиков украинские моряки находятся в удовлетворительном состоянии
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