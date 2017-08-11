 МИД: задержанные в Испании из-за наркотиков украинские моряки находятся в удовлетворительном состоянии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщил 11 августа начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, украинский консул поддерживает постоянный контакт с адвокатом и испанскими правоохранительными органами, в производстве которых находится дело.
"Задержанные обеспечены государственным адвокатом, а также русскоязычным переводчиком... Задержанные находятся в удовлетворительном состоянии, жалоб на условия содержания и санитарно-гигиенические условия не заявляют, они имеют возможность общаться с родными в Украине. По предварительной информации, дело будет передано в суд первой инстанции города Мадрид ", - указал Василий Кирилич.
Напомним, в составе экипажа задержанного 8 августа 2017 испанскими правоохранительными органами судна LADY BOSS под флагом Коморских островов является 11 граждан Украины, а также двое граждан Болгарии.
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о какой перегрузке в море речь? что это
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Молодчинка!
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