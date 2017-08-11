 В МИД Турции объяснили, почему не одобряют санкции ЕС против РФ: Предпочитаем политическое урегулирование и диалог

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", он призвал решить проблему посредством политического диалога, пишет Hurriyet Daily News.
"Турция сильно пострадала от санкций в прошлом. Санкции против наших соседей и партнеров нанесли серьезный ущерб нашей экономике. Вот почему, когда мы слышим о санкциях, мы не спешим поддерживать их. Мы изучаем, можем ли мы найти другие способы решения проблем", - сказал Чавушоглу.
Глава МИД Турции подчеркнул, что именно поэтому страна не присоединились к санкциям в отношении России, "предпочтя политическое урегулирование и диалог".
Санкции ЕС в отношении России были введены после того, как Москва аннексировала Крым, нарушив таким образом территориальную целостность Украины в 2014 году. Ограничительные меры коснулись финансового, энергетического и оборонного сектора страны, а также товаров двойного назначения.
Недавно ЕС продлил экономические санкции в отношении России до января 2018 года.
Стоит отметить, что говоря о санкциях против России, Чавушоглу не упомянул ограничительные меры со стороны США, хотя они могут повлиять на реализацию совместного проекта России и Турции - газопровода Турецкий поток.
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Какая то непонятная позиция.
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Для вас, клоунов, весь Мир ограничился Минфином США и Федеральным резервным банком США. Без их разрешения вам никто копейки не даст теперь.
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Хіба це погано відстоювати свої національні інтереси?
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Ану брысь назад в Кадыровский Гарем!
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Поплічники шоколадного барона продовжують говорити про "безальтернативність Мінських угод", а свідки Пономаря про те, що "мордор скоро загнеться".
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Их кто нибудь кроме Хуйла спрашивает?
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В российской Чите на одном из пунктов приема металлолома в четверг, 10 августа, прогремел взрыв. Инцидент зафиксирован в Железнодорожном районе города около 10:00 утра.
В результате взрыва ракеты С-200 "Ангара" погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован. Следственный комитет Российской Федерации по Забайкальскому краю начал досудебную проверку по факту взрыва в Чите.
Как сообщает By24, после взрыва выживших сотрудников пункта приема и местных жителей из окрестных домов эвакуировали. При разборе завалов спасатели МЧС обнаружили еще два аналогичных боеприпаса, которые, к счастью, не сдетонировали.
"По предварительным данным, инцидент произошел, когда работники приемного пункта занимались резкой метала", - уточнили в российском Следкоме.
По данным специалистов, зенитно-ракетный комплекс С-200 "Ангара" был принят на вооружение ПВО СССР еще в 1967 году, однако на боевом дежурстве стоит до сих пор. Вес осколочно-фугасной боевой части его ракет - 217 кг. 80 кг из них составляет собственно тротил-гексогеновое взрывчатое вещество. Боевая часть укомплектована 37 тысячами штук поражающих элементов диаметром 9,5 и 7,9 мм. Обычно ракета применяется войсками ПВО для поражения самолетов.
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Крым. Так выглядит завод Фирташа "Крымский Титан", на котором вчера рухнула крыша (3,5 тыс квадратных метров). Завод остановился
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Ух красотка
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