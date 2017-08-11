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 В МИД Турции объяснили, почему не одобряют санкции ЕС против РФ: Предпочитаем политическое урегулирование и диалог

турция

Турция не одобряет санкции, введенные Европейским Союзом в отношении России за аннексию Крыма, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", он призвал решить проблему посредством политического диалога, пишет Hurriyet Daily News.

"Турция сильно пострадала от санкций в прошлом. Санкции против наших соседей и партнеров нанесли серьезный ущерб нашей экономике. Вот почему, когда мы слышим о санкциях, мы не спешим поддерживать их. Мы изучаем, можем ли мы найти другие способы решения проблем", - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что именно поэтому страна не присоединились к санкциям в отношении России, "предпочтя политическое урегулирование и диалог".

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Санкции ЕС в отношении России были введены после того, как Москва аннексировала Крым, нарушив таким образом территориальную целостность Украины в 2014 году. Ограничительные меры коснулись финансового, энергетического и оборонного сектора страны, а также товаров двойного назначения.

Недавно ЕС продлил экономические санкции в отношении России до января 2018 года.

Стоит отметить, что говоря о санкциях против России, Чавушоглу не упомянул ограничительные меры со стороны США, хотя они могут повлиять на реализацию совместного проекта России и Турции - газопровода Турецкий поток.
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еще одни с весьмирснами отвалились...
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Тогда зачем рос.истребитель сбивали.
Какая то непонятная позиция.
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Тада. Вот только, если Турция хоть в один из санкционных секторов вашей недоэкономики попытается вложить хоть доллар, то под санкции попадет уже Турция. :D
Для вас, клоунов, весь Мир ограничился Минфином США и Федеральным резервным банком США. Без их разрешения вам никто копейки не даст теперь.
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Чего отвалилось? Его ж там и с самого начала не было... Но исчо не вечер, памедоры могут и не простить...
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Кацапсина,кукарэкать команды не было,так шо в стойло...))
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двуличные турки поэтому и не в ЕС. Но когда касается их интересов, становятся очень принципиальными....
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Анаталия и Кемер на кацапах держится, тут никуда не денешься
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Я не підтримую позицію Турції стосовно санкцій, більш того вважаю Ердогана диктатором. Але!
Хіба це погано відстоювати свої національні інтереси?
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Когда национальные интересы отстаиваются за счет крови других народов,то это чревато как показывает история.Сатану нельзя защищать или оправдывать или не замечать.
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Турки такие же мудозвоны как и москали. Политика в отношении соседей точно такая же.
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Турция может предпочитать все что угодно,в ее страну не пришел убийца- сатана Путин и не убил десятки тысяч турок и не отгрыз часть Турции и не оставил сотни тысяч детей без отцов,а их матерей без мужей,а их бабушек без сыновей. А вот Украина будет считать по другому.
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А посчитай сколько погибших и сколько у каждого детей осталось.
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О, козломордый мокша вынырнул из парашки...
Ану брысь назад в Кадыровский Гарем!

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Чергова дипломатична "перемога" влади України.
Поплічники шоколадного барона продовжують говорити про "безальтернативність Мінських угод", а свідки Пономаря про те, що "мордор скоро загнеться".
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А турки каким боком к ЕС относятся?
Их кто нибудь кроме Хуйла спрашивает?
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Турция разве в ЕС, кто то спрашивает их поддержку? После установления диктатуры Эрдаганом, вряд ли Турция может на что то надеяться, хотя могут хорошо подружиться с рашкой и организовать свой союз там какой то.
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Ничего, кацапы кого нибудь из турков захерячат, тогда по другому запрете. Хуйло злопамятен и хорошо помнит сбитый орковский самолёт.
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уже давно по ошибке в Сирии 3-х солдат турецких авинаналетом накрыли
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В 2015 у Турции было хорошее "политическое урегулирование" и "диалог" когда завалили российский Су-24.
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Если по одному самолету в месяц, то так уж и быть, можете санкции не вводить
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Турция: Европа, ты России вводи санкции, но не по самые помидоры, а то подавишь. Нам еще ими торговать!
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а что ж вы, турки, у себя, вместо диалога, тысячи несогласных арестовали?
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В России на пункте приема металлолома взорвалась ракета С-200, есть погибшие



В МИД Турции объяснили, почему не одобряют санкции ЕС против РФ: Предпочитаем политическое урегулирование и диалог - Цензор.НЕТ 7675



В российской Чите на одном из пунктов приема металлолома в четверг, 10 августа, прогремел взрыв. Инцидент зафиксирован в Железнодорожном районе города около 10:00 утра.
В результате взрыва ракеты С-200 "Ангара" погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован. Следственный комитет Российской Федерации по Забайкальскому краю начал досудебную проверку по факту взрыва в Чите.
Как сообщает By24, после взрыва выживших сотрудников пункта приема и местных жителей из окрестных домов эвакуировали. При разборе завалов спасатели МЧС обнаружили еще два аналогичных боеприпаса, которые, к счастью, не сдетонировали.
"По предварительным данным, инцидент произошел, когда работники приемного пункта занимались резкой метала", - уточнили в российском Следкоме.
По данным специалистов, зенитно-ракетный комплекс С-200 "Ангара" был принят на вооружение ПВО СССР еще в 1967 году, однако на боевом дежурстве стоит до сих пор. Вес осколочно-фугасной боевой части его ракет - 217 кг. 80 кг из них составляет собственно тротил-гексогеновое взрывчатое вещество. Боевая часть укомплектована 37 тысячами штук поражающих элементов диаметром 9,5 и 7,9 мм. Обычно ракета применяется войсками ПВО для поражения самолетов.

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С курдами тоже будете чисто дипломатически все улаживать, товарищ Мевлют Чавушоглу?
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Чавошойгу уже попробовали спорить, даже бодаться. Турки не украинцы.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1

Крым. Так выглядит завод Фирташа "Крымский Титан", на котором вчера рухнула крыша (3,5 тыс квадратных метров). Завод остановился

В МИД Турции объяснили, почему не одобряют санкции ЕС против РФ: Предпочитаем политическое урегулирование и диалог - Цензор.НЕТ 564
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Восток дело тонкое. Эрдоган хочет и рыбку съесть и на куй сесть. Причем одномоментно.
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Так чего он с Ассадом диалоги не ведет, а влез в Сирию со своим войском? Диалог можно вести с разумными людьми с идиотами диалогов не ведут.
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И это поучают те,по которым с "рогатки"выстрелят,а они уже в ответ гаубицами ,да и войска на чужую территорию. Он ваших, братанов татар по прижали,почему ни как политически не решите вопрос. Да просто они вам и на не не.Свой покой,прежде всего-да, османы!.
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Меня больше удивляет не то, что Турция ТАКОЕ заявила. Политика - "штука тонкая", как и сам Восток. Тем более, что Эрдоган далеко от Путина не откатился. Только, в отличие от Путина, у него и "голова на плечах есть", да и окружён не жадными идиотами...Меня шокирует то, что ТАКОЕ заявил человек, предков которого Россия изгнала из Родины. Чавушоглу - "кырымлы"! Это "покруче" будет, чем Кобзон с Матвиенко... Ни того, ни другую из Родины не выгоняли, добровольно служить России поехали. Да и оба - не украинцы... Честно говоря, Чавушоглу, после этих слов, можно только "манкуртом" поименовать. А ведь крымчаки на него чуть-ли не молились, как на осуществителя их надежд и защитника их интересов! Я бы, на его месте, отказался такое озвучивать и подал в отставку... Кроме, как подорвать свой авторитет, в глазах единоплеменников, Чавушоглу ничего не достиг... Тем более, что Турция в такой степени зависит от США и ЕС, что реально, ничего этим заявлением не изменит...
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Да уж! С курдами они оч-ч-чень политически договариваются.
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НАдА ИПануть пару кацапсячих самолетов и тАдЫ дурЗЗЯяяя....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ МИД Турции объяснили, почему не одобряют санкции ЕС против РФ: Предпочитаем политическое урегулирование и диалог
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