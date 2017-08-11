 Минский процесс превратился в имитацию: не запуская реальные механизмы принятия решений, мы затягиваем процесс, - Безсмертный

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный.
Оценивая результаты работы контактной группы по Донбассу он отметил, что за последний год ситуация фактически не изменилась ни по одной из позиций, о которых идут переговоры. Кроме освобождения из плена нескольких человек.
"То, что касается фактора безопасности, - все осталось, как было. В гуманитарной части, как я сказал, произошли небольшие сдвиги. В экономическом плане идет ухудшение, а в политическом ситуация и не могла продвинуться вперед. Я год назад говорил, что этот процесс просто превратился в имитацию. Следует обращать внимание только на два фактора: прекращение обстрелов и освобождение людей, которые незаконно удерживаются в плену. Все остальное потеряло смысл", - заявил Безсмертный.
По его словам, это связано с тем, что в Минских договоренностях кроме "вещей, которые достойны внимания и над ними нужно работать", также есть те, "о которых просто нельзя вспоминать, потому что они опасны".
"Например, тема так называемой конституционной реформы, выборов и так далее. Это вещи, которые нужно снять с повестки дня. Потому что ситуация на территории достигла уровня необратимости. То есть возвращать сегодня политический процесс - это все равно, что на фронте во время перестрелки уговаривать стороны подписать некое соглашение. О чем можно говорить, если на сегодняшний день ситуация в международном плане достигла зафиксированного характера войны между двумя соседними странами?! На тот момент, когда писались соглашения, события на Донбассе считались и миром, и частью людей в Украине чем-то вроде внутреннего конфликта. ... Но если сейчас уже мир понимает, что виновником является Россия, о каких выборах и реформе украинской Конституции в этом вопросе можно говорить?!", - пояснил Безсмертный.
По его мнению, Украина должна распустить политическую подгруппу в Минске, прекратить разговоры о внесении изменений в Конституцию и снять с повестки дня так называемый закон об особенностях местного самоуправления.
"Наступил момент, когда параллельно с работой США (а они сейчас достаточно активно включились в организационном плане), и украинская сторона должна проявлять себя. Это должно привести к организационным и содержательным изменениям в Минском процессе, к появлению определенного рода "Минска-плюс", который бы четко говорил, что и он, и Нормандский формат должны претерпеть сногсшибательных изменений. Потому, очевидно, что в нынешних условиях, когда США включаются в процесс, "консервировать" Минский и Нормандский форматы - означает затягивать дело не на годы, а на десятилетия. Конечно, Украина должна была бы проявить здесь активную позицию. Как она должна подводить ситуацию - до Будапештского формата, или Вашингтонского, или "Женева-плюс" - это уже дело тактики политического руководства Украины. Но для меня очевидно, что нужно прекращать заниматься имитацией", - заверяет Безсмертный.
"Америка сделала шаг вперед - закон принят, состоялись встречи министра Лаврова и госсекретаря Тиллерсона, в работу включается Курт Волкер. Вот это нужно использовать для того, чтобы убрать то, что мешает. Потому что бесплодные разговоры в Минске уже стоят на дороге. Давайте себе на минутку представим, что закон, принятый в США, за полгода начнет воплощаться в жизнь - будут усиливать экономическое, финансовое, силовое давление. К чему тогда вся эта болтовня в Минске?! Надо понимать, что не запуская реальные механизмы принятия решений, мы просто затягиваем процесс", - отметил он.
"Надо быть мудрым и рассматривать несколько вариантов. В том числе не нужно отбрасывать вероятность быстрого решения полномасштабных военных действий. Очевидно, что нужно делать шаги, которые бы препятствовали такой возможности. Это сильная мощная армия, ресурсы, поддержка общества, союзников. Тогда ни один враг к нам не сунется. Или если и решится, то получит такое, как в 1940 году в Финляндии. Потому что мы живем мифом о великом непобедимом агрессоре - России. Хотя все прекрасно понимают, что это "колосс на глиняных ногах", - добавил Безсмертный.
"Послушайте эти немецкие пассажи: "А давайте Крым и Донбасс - отдельно! А давайте еще немного подумаем!" Почему от Германии таким "ветром дует"? Потому что есть синдром Второй мировой войны. Думают: "Нас тогда разделили, и мы 40 лет жили отдельно, мечтая об объединении. Так у нас было 40 лет, а у вас может быть и 100. Подождите". Мол, если вопрос не можем решить сегодня, то давайте будем этим заниматься завтра или послезавтра. Я не говорю, что эти вещи лишены в перспективе какого-то рацио. Но ситуация на вид такая, что в этом отношении мы разные. Если немец может себе позволить идти таким путем 100 лет, то украинец, в принципе, такой ответ не примет. И это только приведет к обострению ситуации внутри страны и даже может привести к постановке вопроса о жизнеспособности такого государства и общества. Не надо пренебрегать такими вещами. Я очень хорошо понимаю тезис о том, что мы - европейцы. Но чех в Европе будет оставаться чехом, а поляк поляком. Я не хочу, чтобы мы "стерилизовали" моральные и мировоззренческие вещи. Потому что мы другие в плане ответственности, морали, эмоций и так далее. Хорошо быть в разделенной Германии, окруженной Европой. Плохо жить в разделенной Украине рядом с Россией. Эти вещи надо различать и понимать, что это - важнейший аргумент. Потому что он нас разделяет. И этот водораздел, который имеет геополитический характер, проходит по мозгам каждого украинском. Эта шизофрения, которой мы продолжаем жить, доведет нас до беды. Ведь мы в одном лице несем как цивилизованные, так и ордынские вещи. Потому что когда речь идет о нас лично, то мы против смертной казни, а кого-то другого нужно наказывать по полной", - резюмировал Безсмертный.
Полный текст интервью читайте по ссылке.
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Згадайте, як з ними боролися вороги - вбивали в Аєропорту та Авдіївці, а цей же час всередині України ці батальони реорганізовували та розформовували наші "керманичі".
Зараз в Україні процвітає зрадництво на найвищому рівні.
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