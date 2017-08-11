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Все про:НБУ (4292) отпуск (210) увольнение (1431) Гонтарева (659)

 Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске с 11 мая по 7 августа, - Нацбанк

гонтарева

Это объясняют тем, что остатки ежегодных отпусков накопились у экс-главы НБУ с 2014 года.

Глава Национального банка Валерия Гонтарева с 8 августа по 26 сентября находится в отпуске за свой счет и за счет отгулов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом "Українським Новини" сообщили в пресс-службе НБУ.

"НБУ сообщил, что с 11 мая по 7 августа включительно Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года", - говорится в сообщении.

В период с 8 августа по 26 сентября Гонтарева продолжает находиться в отпуске.

Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст. 26 закона Украины "Об отпусках"), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на должности главы НБУ, за работу в выходной день во время командировки.

"Глава НБУ Валерия Гонтарева не планирует возвращаться к работе в НБУ", - уточнили в Нацбанке.

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Дай ей Бог здоровья украденные у нас деньги считать!
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Оплачиваемый отпуск эта профура должна гулять лет 20 в местах не столь отдаленных.
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профуру на нары ,, тока , она живой в руки не отдастся , , , и , хачу сибе такой отпуск , на несколько месяцев , с гонтаревской зарплатой , , , во везет , суке , ))) , , объипала всю Украину , . а держава ей еще денег дает курортничать ,,,
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При чем в этой державе многие люди голодают и имеется масса антикоррупционных организаций,в которых работают "патриоты".
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- В канцелярии он сидел с видом тихо помешанного и глядел в пространство, словно говорил: «Ешьте меня, мухи с комарами». (с)
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и именно во время отпуска гривна наиболее хорошо себя чувствовала.. усиливалась)
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якого біса я сплаую цій тварюці зарплату?

вона мені не потрібна! як роботодавець влади я відмовляюся їй сплачувати зарплату і відпускні!
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та да , , посадить отдел кадров , бухгалтерию , менеджент фирмы ( кабмин ? администрация президента ? ) , швыряющей деньги ( на ветер ,,, , а кто то нищенствует в стране ,,, ) главной аферистке Украины , собутыльнице пети-преза ,,,
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мененджмент , , ох и слово придумали , без бутылки не выговоришь ,,,
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починай жить у юрті шамана на росії щоб він тебе захищав від наших прокльонів. падла порошенківська. щоб тобі так було добре як нам.
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В стране разрушенной экономики и самой нестабильной валюты мира Нацбанк в принципе и не нужен. Пусть отдыхает.
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ВВП Украины в 2013 г. - 183,3 млрд.дол., в 2016 - 93,3 млрд.дол.
На 01.01.2014 г. 10 рос.руб = 2,45 грн., на 11.08.2017 10 рос.руб = 4,29 грн.
Еще раз, что я попутал?
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та может и нужен , , но не так борзеть как гонтарева и ее соратники ,,,,
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Во как работать нужно, за три года "заработала" - пол года отпуска + миллионы грн. Да в запое она.
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Устала,"бедная".Мозоли то какие на руках.Трудяга,бл..дь.
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Ну почему при всех различаях России и Украины самое большое сходство-ворье и жулье у власти,у которых главная цель-обобрать свой народ?
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Толстые негодяи с животиками пивными...
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лето на Канарах за счет лохтората. у леры говнотаревой явно життя по-новому удалось
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В 90-х теж практикувались такі відпустки, тільки без оплати. Колись як почалась 29-го грудня, так вийшли на роботу тільки 6-го березня. "Весело" жили.
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Чувствую,что отставка этой пьяни закончится тем,чем и отставка матиоса,запланированная на 1.09.2016.
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отставка , , и усе ? , , пусть великая банкирша вернет финансово-банковую систему Украину в состояние до ее прихода на ""работу""
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ждем с отпуска в таком состоянии как приехала бережная
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сперва потрясти даму-банкиршу верх ногами , , глядишь, миллиарды и посыпятся из карманов / труселей / лифчиков ,,,
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Може там і Янукович досі знаходиться у відпустці?..............
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походу , , а пора в мавзолее , , бо ленин уже залежался ,,, ротации требует ,,,
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Сто пудово соя скоро овощу отпуск насчитает оплачиваемый))))Ото прохфесор гульнет)))
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не первый уже раз, уходит в длительный запой, за счёт налогоплательщика
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Прекрасные новости1 Вот это так отпуска! Этой курве в СИЗО уже давно прогулы ставят.....
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ну , жостко , , але справедливо , , у нас не настолько богатая страна ( благодаря и гонтаревой тоже ,,, ) , что бы ухаживать десятилетиями за великой банкиршей в тюрьме / колонии ,,,
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Ты ба ! Гонтарева в отпуске и гривна укрепляется, пока она не ворует на благо офшорных.
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Коли вона буде на нарах ?Без неї і гривня стабільна і банки не банкротують ,нічого сказати дуже "ціннии"голова нбу.
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No comment, развод лохов по панамски. Учитесь, дебилы.
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а что ж простому смертному такие отгулы не накапливаются даже за всю жизнь (разве что за загробную)?
как мы все равны перед законом? правда же?
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Как гармонично в этом человеке сочетается мерзкая сущность с омерзительной внешностью!
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кто бы мне так мои остатки неиспользованных отпусков контролировал )))
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работала меньше , , если кидалово Украины можно назвать .""работой"" ,,,
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А что нельзя просто компенсацией ОТДЕЛАТЬСЯ было? Чтобы уже 2 месяца новый руководитель был
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Да хули ей не развлекаться. А столько было разговоров что ее уволили. У нас же богатая страна. пол года гуляет в отпуску, другой хозяин Нафтогаза в месяц получает 2 миллиона грн. зарплаты. А остальные 98% населения собирают деньги на газ и на бензин чтобы перезимовать.
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руководство у нас не сильно отличается от мордорского, те же замашки и плевки свысока на лохторат.
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Накопились у неё остатки отпусков с 2014, типа в Исландию никто не ездил)
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для украинцев от шакаладных нищета а длля высокопоставленного ворья бесканечна оплачиваемый отпуск...
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не первый уже раз, уходит в длительный запой, за счёт налогоплательщика
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по коментаріям-не довго залишилось гонтарєвій . ой не довго...... мівіною подавиться.
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На думку міністра соціальної політики Андрія Реви, усі біди України починаються з того, що українці забагато їдять.Ось вам і розгадка: головною проблемою країни зненацька стає не корупція, а ненажерливість населення. Українці бідні, бо забагато їдять, не інакше.«Якщо в них немає хліба, хай їдять тістечка», - слідом за королевою Франції Марією-Антуанеттою повторює міністр соціальної політики Андрій Рева - у нього така харя від тістечок ?
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Шо за дурня ? Її мали примусово "вигнати" у відпустку, згідно законодавства, а як що "не втомилася", то анулювати відпустку. Не фіг, дурника включати. Ця влада геть знахабніла, тупо нас за "лохів" мають.
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кубло циничных наперсточников.Одна воровайка скрывается якобы в отпуске,а НЕДОуволенный охеровский где?
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Вот же присосалась, пьявка. Но уйдет Порошенко, эта жаба сядет, и сядет надолго.
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11 мая по август неплохой таки отпуск по времени. Люди, работающие с радиацией такого не имеют.
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Маны маны маны кто ее откопал такую правильную бабу?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГонтарева находилась в оплачиваемом отпуске с 11 мая по 7 августа, - Нацбанк
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