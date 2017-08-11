 Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске с 11 мая по 7 августа, - Нацбанк

Глава Национального банка Валерия Гонтарева с 8 августа по 26 сентября находится в отпуске за свой счет и за счет отгулов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом "Українським Новини" сообщили в пресс-службе НБУ.
"НБУ сообщил, что с 11 мая по 7 августа включительно Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года", - говорится в сообщении.
В период с 8 августа по 26 сентября Гонтарева продолжает находиться в отпуске.
Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст. 26 закона Украины "Об отпусках"), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на должности главы НБУ, за работу в выходной день во время командировки.
"Глава НБУ Валерия Гонтарева не планирует возвращаться к работе в НБУ", - уточнили в Нацбанке.
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вона мені не потрібна! як роботодавець влади я відмовляюся їй сплачувати зарплату і відпускні!
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На 01.01.2014 г. 10 рос.руб = 2,45 грн., на 11.08.2017 10 рос.руб = 4,29 грн.
Еще раз, что я попутал?
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как мы все равны перед законом? правда же?
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