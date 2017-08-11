 Террористы намерены "реквизировать" лекарства и плазму из гражданских медучреждений оккупированных районов "на военные нужды", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"В Донецке, Горловке, Макеевке и ряде других н.п. в оккупированных районах Донецкой обл. представители командования частей "1-го АК ДНР" (ОК "Донецк") предупредили руководство местных гражданских медицинских учреждений о том, что "в случае необходимости" будет моментально "реквизирована" часть фонда данных медицинских учреждений "под военные нужды", в том числе медикаменты, плазма, перевязочные и кровоостанавливающие материалы, часть медицинской аппаратуры и т.д.", - написал он.
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дебилы, пля(с)
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Им сказали плазма...а какая плазма....чего плазма....не уточнили...
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