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 Террористы намерены "реквизировать" лекарства и плазму из гражданских медучреждений оккупированных районов "на военные нужды", - ИС

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Боевики "ДНР" предупредили медиков Донецка и Горловки, что "в случае необходимости" "реквизируют" лекарства и плазму под военные нужды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В Донецке, Горловке, Макеевке и ряде других н.п. в оккупированных районах Донецкой обл. представители командования частей "1-го АК ДНР" (ОК "Донецк") предупредили руководство местных гражданских медицинских учреждений о том, что "в случае необходимости" будет моментально "реквизирована" часть фонда данных медицинских учреждений "под военные нужды", в том числе медикаменты, плазма, перевязочные и кровоостанавливающие материалы, часть медицинской аппаратуры и т.д.", - написал он.

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В Чите сдали в металлолом ракету С-200 и она взорвалась

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пока что по всем признакам: в конце августа - начале сентября кацапы пойдут ва-банк, наступать на Украину.
дебилы, пля(с)
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А возможно как-то оперативно заразить плазму СПИДом, и после этого отдать ее сепарам.
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Спид - это очень долго. Они до манифестации заболевания успеют много бед натворить. Это надо более быструю инфекцию, но не передающуюся воздушно-капельным путем. Типа столбняка. Но, надо заметить, такие методы войны запрещены Гаагской конвенцией.
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Долго, зато за это время "ихтамнеты" успеют вернутся к себе домой и наградить еще и родственников. А насчет конвенций - "когда все играют не по правилам - проигрывает тот, кто правила соблюдает"
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Получается - на одной чаше весов возможность потерять поддержку Запада и стать страной-изгоем, на другой - часть сепаров и их жены-любовницы через 5-7 лет после из возвращения заболеют СПИДом. Очень большое несоответствие рисков и выгод. Намного эффективнее способствовать распространению среди наркотиков, особенно инъекционных. А там природа сама позаботится и никаких санкций. Ну, и старый добрый алкоголь, особенно паленый. Эти вещи порывают боеспособность намного быстрее и эффективнее.
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Да нет никакого риска. Заразить плазму могли сами сепары по неосторожности, уже после того как ее забрали из больницы. Доказать обратное вряд ли кто-то сможет. А насчет наркоты и алкоголя согласен.
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И эти по команде из кремля готовятся к часу Х??
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Куча техники наперли возле границ с Украиной... размещение ПВО на границе с Украиной.... и предстоящая реквизиция запасов для будущих раненых .... - Как пить дать раися что то на День НЕЗАВИСИМОСТИ Украины хочет ЗАМУТИТЬ ((((
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Еще забыла и подводные лодки раися заводит в Черное море (( .....
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Кроме того, в рашке в 2018 году весной выборы. Пуйлу нужно своему народу продемонстрировать очередную победу и показать, что он еще что-то из себя представляет.
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Похоже что "КРЫША" ВЕЧНОГО выбираемого совсем "ПОЕХАЛА",...
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"в случае необходимости" "реквизируют" лекарства и плазму под военные нужды - это надо понимать цистерну боярышника и 46 дюймовую плазму для просмотра Параша-ТВ?
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значить наші не слабо їм по хрюндєлю надавали. СЛАВА УКРАЇНІ !
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а потом Красный Крест поднимет вой что гражданское население страдает завезет кучу медикаментов которое опять отберут сепары. вам не кажется что КК снабжает сепаратистов?
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так для реквизиции КК получается и завозит ((
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Так. Червоний хрест висловить стурбованість, або схвильованість
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Простой и надежный метод распространения гепатита.
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А хули им не реквизировать... Красный крест еще привезет... весь мир помогает терроризму вместо того чтобы его уничтожать.
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Какие лекарства? В столярные мастерские лучше бы ездили,да доски заготавливали. Или для орочья и мусорный пакет сойдёт?
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Сейчас обдроченцы..под шум баяна начнут и телевизоры плазменные конфисковывать....
Им сказали плазма...а какая плазма....чего плазма....не уточнили...
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Перед наступлением обычно разворачивают полевые госпиталя, но там всего 40 тыс с такими силами их просто утилизируют, если конечно рашка не поддержит своими резервами.
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Ну правильно. Остальные продолжают выть "Путинпамаги".
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надеюсь,население счастливо и продолжает крестить в спину "нашемальчигов"
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Интересно, кто после такого будет в аптеки лекарства привозить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы намерены "реквизировать" лекарства и плазму из гражданских медучреждений оккупированных районов "на военные нужды", - ИС
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