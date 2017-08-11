 Разоблачены руководители киевской компании, не заплатившие почти 22,5 миллиона гривен налогов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
Установлено, что руководители киевской компании, которая занимается производством инструментов и оборудования для измерения и навигации, для занижения таможенной стоимости импортировали из стран Азии электронные счетчики и комплектующие к ним по поддельным документам. В дальнейшем в результате проведения бестоварных операций по поставке счетчиков с рядом фиктивных компаний злоумышленники уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость почти на 22,5 миллиона гривен, что является особо крупным размером.
Кроме того, данная компания по непрямым контрактам осуществляла экспорт собственной продукции в Болгарию и Кипр.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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