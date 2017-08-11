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Все про:Киев (17830) налоги (2591) ГФС (3126)

 Разоблачены руководители киевской компании, не заплатившие почти 22,5 миллиона гривен налогов

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты почти 22,5 миллиона гривен налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

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Установлено, что руководители киевской компании, которая занимается производством инструментов и оборудования для измерения и навигации, для занижения таможенной стоимости импортировали из стран Азии электронные счетчики и комплектующие к ним по поддельным документам. В дальнейшем в результате проведения бестоварных операций по поставке счетчиков с рядом фиктивных компаний злоумышленники уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость почти на 22,5 миллиона гривен, что является особо крупным размером.

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Кроме того, данная компания по непрямым контрактам осуществляла экспорт собственной продукции в Болгарию и Кипр.

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В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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К куда смотрели налоговики?Если моя жена не уплатит единый налог вовремя до 26 числа месяца то уже 28-29 чиста приходит уведомление и сумма шрафа.А здесь не платят годами и все ОК.А если работали нелегально то откуда налоговики знают сумму неоплаченых налогов?Как не крути а налоговики знали об их бизнесе и видимо за определенную мзду закрывали глаза на непоступление в казну налогов.Значит в первую очередь должны быть наказана налоговая служба которая это допустила и именно налоговики должны возместить убытки стране.Если их накажут таким образом то и другим будет в назидание.
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При таких "предпринимателях"-предприятиях нам и врагов не нужно - свои грабят.А государство их - залогами и одеялами в клеточку!
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В приведенном примере ответ один -просто кому-то, не заплатили! У нас на предприятии вот уже четыре месяца не платят налоги и что , никому ничего!!!! Налоговая молчит! Почему? Вот в чём вопрос? И зарплату нам всем не платят и всё хорошо и всё хорошо, прекрасная маркиза!
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Компания хотя бы занимается производством... А сколько хотел розенблюм?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазоблачены руководители киевской компании, не заплатившие почти 22,5 миллиона гривен налогов
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