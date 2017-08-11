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Все про:зарплата (1732) Укрзализныця (1165) Бальчун Войцех (118) Кравцов Евгений (4)

 "Система премирования используется Кабмином не только для "Укрзализныци", - Кравцов о своей будущей зарплате

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Кравцов рассказал о своей зарплате на должности руководителя "Укрзализныци".

Временно исполняющий обязанности руководителя "Укрзализныци" Евгений Кравцов пока не знает, какую именно зарплату будет получать на новой должности. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает " 112 Украина ".

По словам Кравцова, размер его заработной платы устанавливается Кабинетом министров, однако, согласно установленному коридору, на должности руководителя "Укрзализныци" он будет получать рыночную зарплату с квартальной и годовой премиями.

"Система премирования используется Кабмином не только для "Укрзализныци", она действует на всех государственных предприятиях, начиная с "Нафтогаза", заканчивая маленькими фабриками. Она состоит из оклада, квартальной премии и годовой премии. Если говорить о системе мотивации руководителей государственных предприятий, то она идентична той, которая работает в бизнес-среде", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бальчун ушел, осталась министр здравоохранения. Но, думаю, ее тоже додушат", - Кравчук об иностранцах во власти

Напомним, 9 августа Войцех Балчун, более года возглавлявший правление "Укрзализныци", был уволен с занимаемой должности. За его отставку проголосовал Кабмин, который собрался на заседание после трехнедельной паузы. Премьер Владимир Гройсман сообщил, что отставка обусловлена личными обстоятельствами поляка.
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Система kремирования используется Кабмином не только для "Укрзализныци", - Кравцов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Система премирования используется Кабмином не только для "Укрзализныци", - Кравцов о своей будущей зарплате
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