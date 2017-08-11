 Нынешнюю власть терпят потому, что продолжаются военные действия. В противном случае уже был бы Майдан, - Безсмертный

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный.
"Больше года назад я сказал вам: "Когда война идет второй год, значит, она кому-то уже нужна. В первую очередь тем, кто на ней наживается". Когда война затягивается в четвертый год, боюсь, начнет работать механизм - теперь она нужна всем. Потому что пока она продолжается, Украина, как общество и государство, еще существует", - рассказал он.
"Ситуация на сегодняшний день примерно такова: общество в противостоянии с властью, которая паразитирует на войне, поэтому ее терпят именно потому, что продолжаются военные действия. В противном случае уже был бы Майдан, и все это тихо ушло бы в небытие. Вот вам формула счастья людей, которые сейчас находятся у власти. Очевидно, раньше на войне паразитировали те, кто на ней зарабатывали, а теперь это делать чиновник. Чем дольше будет идти война, тем больше у нее будет союзников. Такой ее закон. Только такие гении, как Отто фон Бисмарк, говорили: "Нам еще небольшая война с Францией, и мы объединим Германию", - пояснил Безсмертный.
"Очевидно, что сегодня на повестке дня в Украине есть милитаризация экономики, промышленности и власти. А за этим следует "ломка" Конституции в сторону не демократии, а централизации власти. Здесь тенденция понятна. Мы можем на поверхности иметь чисто реваншистскую систему, которая сначала побьет врага, а затем и собственный народ. Здесь очень тонкая грань. По ней надо уметь ходить", - добавил он.
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"Насколько я сейчас вижу, ситуация катастрофически летит в пропасть. Боюсь, за лозунгами о необходимости сразить противника будет "ломка" в сторону централизации ресурсов, власти и полномочий, что сделает недееспособным эту систему. Если бы речь шла об определенном переходном периоде, я бы это принял, как аргумент. А думать о будущем? Когда говорят, что нам поможет только президентская власть или еще какая-то, я понимаю, зачем это делается накануне выборов", - резюмировал Безсмертный.
Полный текст интервью читайте по ссылке.
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зы... я не порохобот)))))
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Может не уважаемый безсмертный расскажет, что сам сделал когда у власти был...?
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