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 Политика Украины
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 Нынешнюю власть терпят потому, что продолжаются военные действия. В противном случае уже был бы Майдан, - Безсмертный

безсмертный

Под лозунгами о борьбе с врагом в Украине наметилась тенденция к централизации власти и ресурсов, что может привести к установлению в стране не демократичного режима.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный.

"Больше года назад я сказал вам: "Когда война идет второй год, значит, она кому-то уже нужна. В первую очередь тем, кто на ней наживается". Когда война затягивается в четвертый год, боюсь, начнет работать механизм - теперь она нужна всем. Потому что пока она продолжается, Украина, как общество и государство, еще существует", - рассказал он.

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"Ситуация на сегодняшний день примерно такова: общество в противостоянии с властью, которая паразитирует на войне, поэтому ее терпят именно потому, что продолжаются военные действия. В противном случае уже был бы Майдан, и все это тихо ушло бы в небытие. Вот вам формула счастья людей, которые сейчас находятся у власти. Очевидно, раньше на войне паразитировали те, кто на ней зарабатывали, а теперь это делать чиновник. Чем дольше будет идти война, тем больше у нее будет союзников. Такой ее закон. Только такие гении, как Отто фон Бисмарк, говорили: "Нам еще небольшая война с Францией, и мы объединим Германию", - пояснил Безсмертный.

"Очевидно, что сегодня на повестке дня в Украине есть милитаризация экономики, промышленности и власти. А за этим следует "ломка" Конституции в сторону не демократии, а централизации власти. Здесь тенденция понятна. Мы можем на поверхности иметь чисто реваншистскую систему, которая сначала побьет врага, а затем и собственный народ. Здесь очень тонкая грань. По ней надо уметь ходить", - добавил он.

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"Насколько я сейчас вижу, ситуация катастрофически летит в пропасть. Боюсь, за лозунгами о необходимости сразить противника будет "ломка" в сторону централизации ресурсов, власти и полномочий, что сделает недееспособным эту систему. Если бы речь шла об определенном переходном периоде, я бы это принял, как аргумент. А думать о будущем? Когда говорят, что нам поможет только президентская власть или еще какая-то, я понимаю, зачем это делается накануне выборов", - резюмировал Безсмертный.

Полный текст интервью читайте по ссылке.

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действительно верхнюю власть терпят...ПОКА ТЕРПЯТ!!!
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А "властей" нужно бояться? В каком государстве прививают такие взгляды и понятия?
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А вот ещё ода попытка поднятия цен на газ , введение обонплаты за использование подводных газотрубопроводов , и терпение иссякнет .
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Поэтому АТО будет вечной. По крайней мере пока правит Какао-боб
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Крайний срок 2019. Хотя есть маневр. Таки ввести военное положение и отменить выборы
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"Закладок" к выборам - уже куча. И они уже обкатаны на местных. Спокойно до 30% на "каруселях" накручивают + процентов 15 на "ато путлер нападет" + 15 - 20 % - реальной ваты. Так что пеця чувствует себя спокойно , ни какие выборы ему уже не страшны.
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АТО вечной не будет - это ОООчень дорого.. или мы отступим, или мир додавит хуйловский режим.....в вечной АТО заинтересована Россия, материальные ресурсы несопоставимы.....
зы... я не порохобот)))))
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Эт кому ДОРОГО? Это нам с тобой ДОРОГО. А власти - сплошные плюшки. И бабла напилить и кредитов набрать а потом напилить и творить что вздумается иначе "путин нападет".
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.... И потому "Show Must Go On". И не будет ни реальной блокады ни шагов к освобождению , ни каких бы то ни было иных решений.
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"Когда "война" идет второй год, значит, она кому-то уже нужна. ..................."............... вірно сказано............
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Нынешнюю власть пока терпят, потому что хотят её поменять по закону на выборах, а если шокоёбла с помощью своего пидрахуя снова прорвется к власти, вот тогда и будет новый майдан !!!
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Мы в Беларуси уважаем Бессмертного после того как он Луку опустил в декабре 2010 г., когда еще был послом Украины в Беларуси: Он сказал все ЧЕТКО, ОТКРЫТО, КРАТКО и по полочкам разложил. назвал Луку диктатором, фальсификатором, убийцей, у того аж инфаркт хватил. И сейчас говорит, кто есть Лука - русская марионетка, шлюха Куйла, а не лебезит. что Лукашенко- "торговыйпартнер", "Бацька".
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А где новые силы? Где молодые, яркие имена? Где мощные патриотические объединения? По телеку Гадя, Рабинович с Мураевым, и прочая мерзость. Роман Петрович, вы бы уже предложили чего, обьединили бы людей вокруг себя, люди вас уважают...
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Да и сам Безсмертный при Ющенко не с лучшей стороны себя показал.
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Еще одно с зрадой вылезло, после того как от корыта оторвали.
Может не уважаемый безсмертный расскажет, что сам сделал когда у власти был...?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНынешнюю власть терпят потому, что продолжаются военные действия. В противном случае уже был бы Майдан, - Безсмертный
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