 Наличие любого имущества от автомобиля до земельного пая - не преграда для получения субсидии, - Кабмин

наличие любого имущества, в том числе квартиры, машины, земельных паев, не влияет на право получения субсидии.

При расчете размера субсидии учитывается доход, который приносит имущество. Если пай не сдается в аренду, то доход отсутствует. Однако, это не означает, что семья лишается возможности воспользоваться безвозвратной государственной помощью в оплате коммунальных услуг.



