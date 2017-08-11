 Наличие любого имущества от автомобиля до земельного пая - не преграда для получения субсидии, - Кабмин

При расчете размера субсидии учитывается доход, который приносит имущество. Если пай не сдается в аренду, то доход отсутствует. Однако, это не означает, что семья лишается возможности воспользоваться безвозвратной государственной помощью в оплате коммунальных услуг.
"Например, человек получает пенсию в размере 1400 грн. При этом обладает земельным паем, который условно приносит ей доход 2000 грн. в год. Таким образом доход этого человека в год составляет 18 800 гривен. При расчете субсидии для такого человека берется ее среднемесячный доход - то есть 1566 грн. (18 800/12 месяцев). Он делится на прожиточный минимум - 1399 грн., Делится на 2 (базовый коэффициент) и умножается на 15% (согласно формулы расчета субсидии). Это означает, что оформив субсидию, коммунальные расходы этого человека составят лишь 8,4% от совокупного дохода. То есть, 131 грн. в месяц человек будет платить за коммуналку самостоятельно, остальные - заплатит государство", - сказано в сообщении.
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