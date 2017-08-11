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 Экономика, Происшествия
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Все про:Кабмин (10459) расчеты (49) субсидия (330) коммунальные услуги (273)

 Наличие любого имущества от автомобиля до земельного пая - не преграда для получения субсидии, - Кабмин

субсидия

Учитываться будет только доход от имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Правительственного портала, наличие любого имущества, в том числе квартиры, машины, земельных паев, не влияет на право получения субсидии.

При расчете размера субсидии учитывается доход, который приносит имущество. Если пай не сдается в аренду, то доход отсутствует. Однако, это не означает, что семья лишается возможности воспользоваться безвозвратной государственной помощью в оплате коммунальных услуг.

"Например, человек получает пенсию в размере 1400 грн. При этом обладает земельным паем, который условно приносит ей доход 2000 грн. в год. Таким образом доход этого человека в год составляет 18 800 гривен. При расчете субсидии для такого человека берется ее среднемесячный доход - то есть 1566 грн. (18 800/12 месяцев). Он делится на прожиточный минимум - 1399 грн., Делится на 2 (базовый коэффициент) и умножается на 15% (согласно формулы расчета субсидии). Это означает, что оформив субсидию, коммунальные расходы этого человека составят лишь 8,4% от совокупного дохода. То есть, 131 грн. в месяц человек будет платить за коммуналку самостоятельно, остальные - заплатит государство", - сказано в сообщении.

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Что за формулы пишут? или вернее ,кто их пишет .сказочники блин.(пенсия у меня ,по прошлому году 1260гр. другого дохода нет!!! после того как отчислили субсидию ,за газ плачу около 1000гр. за свет ,около 700 гр.-эл.больер ,холодильник ,стиралка ,насос водяной ,ну и утюг ,о компе молчу ,можно обойтись и не лазить старому и больному по инету,да и телек нех.смотреть достаточно в форточку глазеть ) ну и где тут формула в 131 гр. а остальное от государства??? Заплатят они ,счассс вот догонят и доплатят даже ,только карман держи шире.)))
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Ви почали щось підозрювати???.............. Вам не подобається нинішня українська "влада"??????.............. А може Ви взагалі не в захваті від "майдану" ?............ Тоді Ви, мабуть - "сепаратист"...........
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Зробіть нормальні ціни.................... і не потрібні будуть ніякі "субсидії"............
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНаличие любого имущества от автомобиля до земельного пая - не преграда для получения субсидии, - Кабмин
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