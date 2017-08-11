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 Политика Украины
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Все про:Кравчук (884) статус (299) ядерное оружие (494) ядерная безопасность (252)

 Вопрос ядерного статуса для Украины закрыт. Надо искать дипломатические пути решения проблем, а людям - не избирать дураков, - Кравчук

кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вопрос ядерного статуса для Украины уже закрыт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил интервью телеканалу "112 Украина".

По словам Кравчука, в настоящее время вопрос ядерного статуса Украины закрыт.

"Ядерный вопрос - это не вопрос сегодня Украины. Это мировой вопрос. Если говорить о конкретных возможностях ядерных действий Украины, то если может сделать ядерную бомбу Северная Корея, то может и Украина. Но возникает вопрос - для чего? Мы можем использовать ядерное оружие? Я убежден - нет! Никогда, ни при каких условиях. В центре Европы находится Украина с ядерной бомбой... Поэтому мое предложение - с каждым днем искать дипломатические, политические пути. А людям пожелание - не избирать дураков в органы власти. И не только украинцам - а и всем остальным", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерное оружие США стало намного сильнее и мощнее, чем когда-либо, - Трамп

Как сообщалось ранее, первый многосторонний договор о запрещении ядерного оружия утвержден в ООН без участия РФ и США.

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Що ж він просрав? Подивіться,що робить США з ядерними державами.
Санкції ,санкції ,санкції.
А в цьому питанні у США і Росія була б союзником.
Просрав не Кравчук , а кожен громадянин , що дає так себе обкрадати і дурити шоколадним упирям,а до цього донецьким бандитам,а до цього любим друзям.
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Подивіться,що робить США з ядерними державами.
Санкції ,санкції ,санкції.


Це стосується тільки тих ядерних держав, які відкрито вороже ставляться до США (КНДР, Іран). Ізраіль і Пакистан наприклад теж мають ядерну зброю, але проти них США здається не вводять ніякі санкції.
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США "робить з ядерними державами" только потому что те угрожают США и ее союзникам. Кому бы угрожали Украина, Беларусь и Казахстан будь у них Ядерное Оружие. США? Зато кацапы бы не писали про исконно рюзкие земли в этих государствах
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Ну и что США сделали к примеру, Китаю или Франции?
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Ну он же говорит , что а не надо было избирать дураков. И чем он не прав что мы тогда дурака выбрали?
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Ох, лучше б ты, падло, этой темы не касалось!
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Сидел бы уже мерзавец на ворованой даче и не трындел.
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Хтось вірно йому написам дві думки про ядерний статус і дураків................
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Не избирать больше дураков? Шо за намеки, Макарыч?
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а людям - не избирать дураков

Дураков вроде тебя, которые обменяли ядерный статус на ничего не стоящую бумажку? Ну да, не стоит избирать...

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И почему это закрыт? Можно открыть из-за нарушения защиты целостности Украины самими защитничками, а трое других - не пошли военными отбивать захваченный Крым. Ядерное оружие в обмен на целостность Украины - меморандум порушен.
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Если открыть, то получим санкции по круче, чем Россия. Страна хронического бардака и коррупции - это страшно всем.
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Ну хотя бы провести всемирные совещания по этому поводу, ведь мир собирался уменьшать кол-во ядерных держав, а каким образом он это собирается делать, если не гарантирует защиту от войны безъядерным странам? При чем тут санкции? Пусть все страны выскажут свое мнение по этому поводу и что делать. Ведь ядерные страны не нападают друг на друга из-за страха, но могут запустить ядерные боеголовки по безъядерной стране для "принуждения к миру".
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"А людям пожелание - не избирать дураков в органы власти Источник: https://censor.net.ua/n451306" - это он про себя и иже с ним!
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Леня ты в свое время сдал Украину, а теперь перекладываешь ответственность на народ. Были и будем ядерной державой!!!
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Терпеть не могу Кравчука. Но сейчас он трижды прав, И по оружию и по выборам.
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Дураки в свое время избрали этого председателя ЦККПУ президентом . С этого времени Украина начала катиться вниз
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До этого времени Украина процветала? В СССР?
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Произвести ЯО - это не порубить гильотиной Ту-160. И Кравчук это понимает.
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"А людям пожелание - не избирать дураков в органы власти.Источник:https://censor.net.ua/n451306"
по моєму він переграє, думаючи, що рішення про ЯО було вірним,
і перекладаючи відповідальність про це на "обставини"
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"для чего? "___________ ?????? ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ АГРЕССОРА, леня!!!!!!!!!
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Эт точно, выбрали бы тогда Хмару или Чорновола, была бы другая страна, но ...маємо те що маємо...
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Выдайте ему калаш ржавый 60 годов выпуска, пусть едет на передок и там доказывает на деле правильность безьядерного статуса.А когда танки с параши полезут,там ему вообще непаханое поле для работы языком.
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ахаха слишком толсто. упоротые ватники не поймут
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Чтоб с минимальными усилиями составить список того, что не понимают россияне, из книги Бытия достаточно вычеркнуть понятия "убийство", "вероломство", "пьянство" и "воровство". Остальное оставить.
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Бывших коммуняк не бывает, а Кравчук первый секретарь усср, нафига им ещё пожизненную спецпенсию платить, и ещё охрана за счёт государства и проживание. Коммуняк нужно люстрировать какой пост он бы не занимал.
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Сегодня целый день будут пичкать бреднями старого идиота?
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Войны Света
4 ч ·

Пійде раша, чи не піде повномасштабною війною, головне нам потрібно бути готовими до війни. Хто читав попередній пост, той знає про що я.
Що потрібно робити вже зараз!
Потрібно самому себе сказати що я буду робити якщо війна. Багото хто сбежить, сховається, але я знаю що будуть мільйонні, хто буде захищати себе, свій дім, свою землю. Потрібно шукати тих хто буде битися, тих хто вміє користуватися зброєю, хоч в інтернеті почитати про РПГ та інше. Узнати у військоматі що робиться для територіальної оборони, до кого звертатися.
Москалі будуть робити ставку не тільки на військову складову,а ще на місцевий сепаратизм, забувайте про толерантність, потрібно бути готовим розбити тих хто війде на вулиці звати путіна.
Ми дуже самоорганізовані, ми зможемо переломати хребта москалям, але потрібно вчитися не загинути!!!
Разом переможемо!!!
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Ahmad‏ @AlAhmediya 2 ч.2 часа назад
Балчун, Саакашвілі, Абромавічус, Яресько .... Загалом, хто до нас з реформами прийде, той від реформ і загине. (с)
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лишил свою страну ядерного оружия всего через три года после обретения долгожданной независимости, перевел одной подписью в разряд будущей жертвы.
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У нас есть один дипломатический путь решения проблемы, это Будапештский меморандум, который нам втюхали взамен ядерного статуса и мы видим его эффективность работы....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос ядерного статуса для Украины закрыт. Надо искать дипломатические пути решения проблем, а людям - не избирать дураков, - Кравчук
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