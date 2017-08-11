 Вопрос ядерного статуса для Украины закрыт. Надо искать дипломатические пути решения проблем, а людям - не избирать дураков, - Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил интервью телеканалу "112 Украина".
По словам Кравчука, в настоящее время вопрос ядерного статуса Украины закрыт.
"Ядерный вопрос - это не вопрос сегодня Украины. Это мировой вопрос. Если говорить о конкретных возможностях ядерных действий Украины, то если может сделать ядерную бомбу Северная Корея, то может и Украина. Но возникает вопрос - для чего? Мы можем использовать ядерное оружие? Я убежден - нет! Никогда, ни при каких условиях. В центре Европы находится Украина с ядерной бомбой... Поэтому мое предложение - с каждым днем искать дипломатические, политические пути. А людям пожелание - не избирать дураков в органы власти. И не только украинцам - а и всем остальным", - сказал он.
Как сообщалось ранее, первый многосторонний договор о запрещении ядерного оружия утвержден в ООН без участия РФ и США.
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Путин вряд ли так сойдет с ума, что начнет крупномасштабную войну против Украины, - Кравчук(59)
"Бальчун ушел, осталась министр здравоохранения. Но, думаю, ее тоже додушат", - Кравчук об иностранцах во власти(127)
Отгородиться стеной от Донбасса - значит отдать его навсегда. Со временем он примкнет к Украине, точно так же, как и Крым, - Кравчук(96)
Люди на Донбассе должны знать, что их убивают те, кто хочет распространить идеологию "русского мира", - Кравчук(58)
Откуда берутся реформаторы, — Богуцкая(0)
Самая большая ошибка украинских властей - то, что до сих пор не принят закон об оккупированных территориях, - Кравчук(109)
"Теоретически государство может изготовить ядерное оружие - если может Северная Корея, то может и Украина", - Кравчук(288)
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Санкції ,санкції ,санкції.
А в цьому питанні у США і Росія була б союзником.
Просрав не Кравчук , а кожен громадянин , що дає так себе обкрадати і дурити шоколадним упирям,а до цього донецьким бандитам,а до цього любим друзям.
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Санкції ,санкції ,санкції.
Це стосується тільки тих ядерних держав, які відкрито вороже ставляться до США (КНДР, Іран). Ізраіль і Пакистан наприклад теж мають ядерну зброю, але проти них США здається не вводять ніякі санкції.
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Дураков вроде тебя, которые обменяли ядерный статус на ничего не стоящую бумажку? Ну да, не стоит избирать...
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по моєму він переграє, думаючи, що рішення про ЯО було вірним,
і перекладаючи відповідальність про це на "обставини"
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Запис у книзі відвідувачів музею у Франції. Що з ними не так?
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4 ч ·
Пійде раша, чи не піде повномасштабною війною, головне нам потрібно бути готовими до війни. Хто читав попередній пост, той знає про що я.
Що потрібно робити вже зараз!
Потрібно самому себе сказати що я буду робити якщо війна. Багото хто сбежить, сховається, але я знаю що будуть мільйонні, хто буде захищати себе, свій дім, свою землю. Потрібно шукати тих хто буде битися, тих хто вміє користуватися зброєю, хоч в інтернеті почитати про РПГ та інше. Узнати у військоматі що робиться для територіальної оборони, до кого звертатися.
Москалі будуть робити ставку не тільки на військову складову,а ще на місцевий сепаратизм, забувайте про толерантність, потрібно бути готовим розбити тих хто війде на вулиці звати путіна.
Ми дуже самоорганізовані, ми зможемо переломати хребта москалям, але потрібно вчитися не загинути!!!
Разом переможемо!!!
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Балчун, Саакашвілі, Абромавічус, Яресько .... Загалом, хто до нас з реформами прийде, той від реформ і загине. (с)
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