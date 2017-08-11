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 Политика Украины, За рубежом
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 В отношении России сегодня существует несколько "европ", и это проблема для адекватного ответа Кремлю, - Безсмертный

безсмертный

Россия пытается сегментировать Европу, тем самым ослабив реакции на свою агрессию.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный.

"Мне приятно констатировать, что есть синхронизирована позиция между Вашингтоном и Парижем. Но это не между американцами и французами. Рядовой француз в большей своей массе продолжает играть в "гения Путина". Так же, как итальянец. Восточная Европа, прожила под советским режимом, понимает опасность, которой "дышит" Россия. А старая Европа нет. Британцы и скандинавы "наелись" шмаркания с Советским Союзом. Когда они увидели, что Европа начала играть в опасные игры, просто дистанцировались от этого", - прокомментировал он вопрос формирования антипутинской коалиции в мире.

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"В отношении России сегодня существует несколько "европ". Есть Восточная, которая трясется, потому что боится возвращения советского режима; скандинавская, которая хочет найти цементированный союз с Вашингтоном и защищаться от российской агрессии; Европа "угля и стали", которая заигралась в коррупционных схемах с Россией; а также Южная, которая паразитирует на всех остальных. Это уже проблема для адекватного ответа Кремлю. Все, что он делает - это сегментирует Европу. Нет сейчас в России возможности строить этот газопровод "Северный поток-2". Но эта тема все время вбрасывается, чтобы одни были за, а другие - против. Так же будут вбрасывать много подобных проектов, чтобы разделять Европу", - добавил Безсмертный.

"Пока она не поймет, что должна быть единой в противостоянии имперской России, будет трудно сохранить себя и остановить развертывание агрессии из Кремля. Мир потратил три года на то, чтобы европейские элиты поняли, что происходит. И то, не полностью. Есть проблемы с пониманием у истеблишмента. Но еще больше - у граждан. Там вообще - "кто в лес, кто - по дрова". При попытке заговорить там, например, с таксистом вы получите ответ о колоссальном восторге Путиным и призывы о том, чтобы он пришел в Италию или Францию. Европа присела "на иглу" Russia Today. Вы включите спутник и посмотрите, на каком языке ее сегодня нет. Уже "Аль-Джазира" не конкурирует с Russia Today. Это при том, что там нефтяные деньги", - резюмировал он.

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Полный текст интервью читайте по ссылке.

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"Розділяй та володарюй"- це працювало в усі часи.
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Жаль, що дурні не здатні навіть на власних помилках вчитися.
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Європа любить кєш, а його їм) дає хуйло!
все зло від грошей!!!
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Европейские любители хуйла закончат как дешёвая шлюха. Пока они сосут газ, но легко могут начать сосать что-то другое....
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Безсмертний помиляється. Як часто було до того. Обиватель будь-якої країни Європи не хоче знати ні про якого Путіна. Він лютий на свою владу, коли "ні з того ні з сього" знижуються його доходи. І плювати йому на війну в Україні. Бо "ввйни завжди десь були, і його це не стосується, і він проти війни, і треба жити мирно".
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пока у кацапстана есть деньги будет и терроризм.Там большинство т.е точно более50% имеют бандитско-чекистский менталитет и для них это важней одежды,жратвы,духовных ценностей.Они всегда будут идти на грабеж и убийство ради этого
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Британия отдалилась не потому ,что,кто то из европейцев начал заигрывать с Россией. Британия всегда держалась особняком,и союзы,как показал сегодняшний ее "отход",были исключительно временные. Для альбиона главное,что бы не одна страна Европы, не набрала нужной,а особенно, военной мощи. Россия в свою очередь, всегда заигровала с Францией и Германией не смотря на внешние противостояния. В первую мировую Николай 2 поставил не на тех, и в итого проиграл все ,и себя в том числе.Но "кацапстан", должен помнить, что какой он не "родной" был союзник для некоторых из "европейских",в итоге его кидали как использованный пр...в. И по делам.
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Что-то вы сегодня с Кравчучкой расквакались. И все не по делу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношении России сегодня существует несколько "европ", и это проблема для адекватного ответа Кремлю, - Безсмертный
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