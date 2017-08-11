 В отношении России сегодня существует несколько "европ", и это проблема для адекватного ответа Кремлю, - Безсмертный

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный.
"Мне приятно констатировать, что есть синхронизирована позиция между Вашингтоном и Парижем. Но это не между американцами и французами. Рядовой француз в большей своей массе продолжает играть в "гения Путина". Так же, как итальянец. Восточная Европа, прожила под советским режимом, понимает опасность, которой "дышит" Россия. А старая Европа нет. Британцы и скандинавы "наелись" шмаркания с Советским Союзом. Когда они увидели, что Европа начала играть в опасные игры, просто дистанцировались от этого", - прокомментировал он вопрос формирования антипутинской коалиции в мире.
"В отношении России сегодня существует несколько "европ". Есть Восточная, которая трясется, потому что боится возвращения советского режима; скандинавская, которая хочет найти цементированный союз с Вашингтоном и защищаться от российской агрессии; Европа "угля и стали", которая заигралась в коррупционных схемах с Россией; а также Южная, которая паразитирует на всех остальных. Это уже проблема для адекватного ответа Кремлю. Все, что он делает - это сегментирует Европу. Нет сейчас в России возможности строить этот газопровод "Северный поток-2". Но эта тема все время вбрасывается, чтобы одни были за, а другие - против. Так же будут вбрасывать много подобных проектов, чтобы разделять Европу", - добавил Безсмертный.
"Пока она не поймет, что должна быть единой в противостоянии имперской России, будет трудно сохранить себя и остановить развертывание агрессии из Кремля. Мир потратил три года на то, чтобы европейские элиты поняли, что происходит. И то, не полностью. Есть проблемы с пониманием у истеблишмента. Но еще больше - у граждан. Там вообще - "кто в лес, кто - по дрова". При попытке заговорить там, например, с таксистом вы получите ответ о колоссальном восторге Путиным и призывы о том, чтобы он пришел в Италию или Францию. Европа присела "на иглу" Russia Today. Вы включите спутник и посмотрите, на каком языке ее сегодня нет. Уже "Аль-Джазира" не конкурирует с Russia Today. Это при том, что там нефтяные деньги", - резюмировал он.
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все зло від грошей!!!
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посмотрите,оно того стоит.
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