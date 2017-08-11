 По результатам нынешнего набора, каждый 5-й первокурсник академии Сухопутных войск - участник АТО, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
"По результатам нынешнего набора в академию, каждый 5 первокурсник - участник АТО", - сказал С.Полторак в ходе подготовки учебно-материальной базы академии к новому учебному году, сообщила пресс-служба Минобороны.
"Стоит отметить, что почти 40 процентов из тех, кто поступил в этом году, - люди с опытом военной службы, или бывшие срочники, или нынешние контрактники, которые решили получить офицерские звания, - добавил глава оборонного ведомства.
Как сообщает Минобороны, в академии глава ведомства проверил результаты проведения набора первокурсников в учебное заведение и Военный колледж сержантского состава.
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В таких "академиях" учат не воевать, а беспрекословно подчиняться, не думая и не обсуждая.
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в перерывах между службой, хозработами и боевой подготовкой
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