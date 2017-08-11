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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (8041) Минобороны (5269) курсанты (78) обучение (203) Полторак (906)

 По результатам нынешнего набора, каждый 5-й первокурсник академии Сухопутных войск - участник АТО, - Полторак

полторак

В нынешнем году каждый пятый поступивший в Национальную академию Сухопутных войск является участником антитеррористической операции,

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"По результатам нынешнего набора в академию, каждый 5 первокурсник - участник АТО", - сказал С.Полторак в ходе подготовки учебно-материальной базы академии к новому учебному году, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Стоит отметить, что почти 40 процентов из тех, кто поступил в этом году, - люди с опытом военной службы, или бывшие срочники, или нынешние контрактники, которые решили получить офицерские звания, - добавил глава оборонного ведомства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Рассматриваем возможность создания военного лицея в Червонограде на Львовщине", - Полторак. ФОТО

Как сообщает Минобороны, в академии глава ведомства проверил результаты проведения набора первокурсников в учебное заведение и Военный колледж сержантского состава.
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Теперь эти люди 5 лет будут подметать ломом плац, красить траву и оттачивать искусство строевой песни на вечерней прогулке. А учить их будут никогда невоевавшие преподы-теоретики.
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В таких "академиях" учат не воевать, а беспрекословно подчиняться, не думая и не обсуждая.
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Там вони отримують військові знання, а практику вже мають в АТО. В армії накази виконуються, а не обговорюються.
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это верно, я штык-ножом чистил вертолётную площадку от травы :D
в перерывах между службой, хозработами и боевой подготовкой
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Нашел чем хвастаться. Да у нас каждый второй прокурор и беркут "учасник АТО"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо результатам нынешнего набора, каждый 5-й первокурсник академии Сухопутных войск - участник АТО, - Полторак
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