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Все про:недвижимость (746) разведка (1848) терроризм (20493) Донбасс (15716) наемники РФ (52)

 У населения оккупированного Донбасса растут протестные настроения - наемники РФ отбирают недвижимость, - ГУР

разведка

Разведка сообщает о незаконном присвоении недвижимости террористами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, на территории оккупированного Донбасса растут протестные настроения среди жителей населенных пунктов, в которых располагаются гарнизоны русских оккупационных войск.

"Командиры соединений и частей 1, 2 АК, пользуясь властью начальников гарнизонов, незаконно оформляют документы на присвоение домов граждан, которые покинули свои дома с началом российской военной агрессии. В частности, командованием 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК под видом мобилизации ресурсов были захвачены и в дальнейшем перепроданы более десятка дачных построек, расположенных вблизи морского побережья", - сообщают в разведке.
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А Парашенка им амнистию и талоны на усиленное питание и молоко готовит. Все идет по путинскому плану. Саакашвили уже убрали, следующий этап предсказуем. Консерва кремлевская вскрывается постепенно. Пора убирать с места.
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нет там протестных настроений они уже собак едят, и нормально.....
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Судя по анализам ДНК, кацапы уже друг друга едят и не возмущаются...
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Какие протестные настроения в моем родном Донецке кто скажет ??? Кто не согласен с Захаром держит язык глубоко в жопе иначе убьют . А остальные члены добровольные организации Донецкая республика . Бред не пишите в ЦЕНЗОРЕ пожалуйста .
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Почему же тогда в Донецке то там , то сям склады рвутся ?
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Нет уж!!!! Пусть "нашы люди" по полной программе жрут кровавый и бандитский рюзьге мир!!!!!
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население оккупированного Донбасса, в лице ячеек активистов и им сочувствующих и поддерживающих соседей, сдают с радостью, с прискоком и бесплатно, списки квартир, пустующих постоянно или временно.....
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ГУР - не позорьтесь! Какие протестные могут быть быть настроения у баранов ждущих убоя???!!!
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блеянее с удвоенной частотой....кормильцы всей Украины. бля......
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Дауны с Даунбаса способны только подудеть как Ахметов или пукнуть . Ничтожества .
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При Украине шахтеры могли гордо выйти и в Киеве постучать касками. Их ценили, уважали, все лучшее шахтерам, путевки в санатории. Сегодня шахтеры что-то вроде говна, которые не могут за себя постоять, защитить и прокормить свою семью. Одним словом кормильцы и еще с головой есть проблемы
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А шахтеры всегда и были ГОВНОМ --- генералами были воры --директора шахт и выше .
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Это было не так . Они не гордо пришли в Киев , а их как Баранов привезли бандиты , захватившие шахты . Решался вопрос не только зарплат , а главное под шумок ссученые алигархи протянули субсидии на уголь , которую удачно разворовывали 17 лет . А это миллиарды и миллиарды долларов которые ссученые забрали у стариков , больных , детей и из строительства дорог .
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Шахтеры уже давным давно деклассированное быдло - эта пьяная отара ВСЕГДА шла туда, куда ее хозяин направлял. Надо было из Киева бабло выжать - топали в Киев, надо было во время войны сидеть под землей и бабло хозяину рубить - сидели и рубили. НЕ БУДЕТ там НИКОГДА ни протестов, ни восстаний
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Протестуют свободные люди, а в РАБЫ РОПЩУТ и БУРЧАТ (на кухнях)!
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Дауны и даунбасята с их руководителями дебилами которые организовали и оплатили окупацию Даунбаса . Почему дебилы? Только дебил может завести на свои заводы падонков кацапов ))))))
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Ну просили "Путин введи войска". Вот хуйло и ввел. Это только у себя дома солдаты живут в казармах . На оккупированных территориях всегда жилье местных использовали, Скоро "освободители" еще и жрать требовать будут
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Протестні настрої ростуть................... це - вірно..........
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Четвертый год растут протестные настроения на оккупированных территориях.
Очень бы хотелось у интернетной разведки узнать темпы роста. Потому что признаков недовольства и протестов кроме ГУР как-то никто заметить не в состоянии...
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Это стадо ПР приучено ползать под ногами и целовать зопу за подачки,они могут только показать дулю в кармане и то в подвале в темноте
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так сало привыкли кушать а тут гнилая репа с ботвой от путяна
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И ведь этим дебилам из ГУР зряплата платится...
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Склады рвутся по многим причинам --- от тупого курения и пожара по пьянке - до работы очевидно --- спецназов - диверсантов . Но шахтер -- продажный -- никогда -- запомните -- никогда не пойдет против силы . Шахтер знает -- кто сразу в нос даст -- тот и хозяин -- а если еще денег дадут на шихте -- так он и жопу вылижет . Это все знают жители Донбасса и очевидно в Кремле тоже .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ населения оккупированного Донбасса растут протестные настроения - наемники РФ отбирают недвижимость, - ГУР
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