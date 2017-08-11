 У населения оккупированного Донбасса растут протестные настроения - наемники РФ отбирают недвижимость, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, на территории оккупированного Донбасса растут протестные настроения среди жителей населенных пунктов, в которых располагаются гарнизоны русских оккупационных войск.
"Командиры соединений и частей 1, 2 АК, пользуясь властью начальников гарнизонов, незаконно оформляют документы на присвоение домов граждан, которые покинули свои дома с началом российской военной агрессии. В частности, командованием 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК под видом мобилизации ресурсов были захвачены и в дальнейшем перепроданы более десятка дачных построек, расположенных вблизи морского побережья", - сообщают в разведке.
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Очень бы хотелось у интернетной разведки узнать темпы роста. Потому что признаков недовольства и протестов кроме ГУР как-то никто заметить не в состоянии...
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