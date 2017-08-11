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 Политика Украины
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 Путин вряд ли так сойдет с ума, что начнет крупномасштабную войну против Украины, - Кравчук

кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вряд ли начнет крупномасштабную войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил интервью телеканалу "112 Украина".

"Каждый человек когда-то может сойти с ума. Но я не верю, что Путин может так с ума сойти, чтобы начать крупномасштабную войну против Украины. Это будет конец жизни "единой, большой, неделимой", как они говорят, России и, прежде всего, самого Путина. Я не верю в это. Я считаю, что здравый смысл или те силы, которые окружают президента России, скажут ему: "Остановись, так как это может быть начало твоего личного конца", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности полномасштабной войны в Украине.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Безвиз безвизом, а оторваться от России - это немного другое, - Кравчук. ВИДЕО

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, который позволит РФ использовать ПВО на границах Беларуси.


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Ага 4 года назад никто вообще не верил что рашка придет убивать Украинцев! Мне кажется у нас возможно ВСЁ!!
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https://censor.net.ua/blogs/6749/gotovnost_no_1

Готовность No 1
На текущий момент, к середине августа 2017-го, поступает слишком много информации, подтверждающей версию о готовящемся в конце августа - сентябре масштабной военной операции ВС РФ на территории Украины. В августе прошлого года некоторые признаки подготовки ВС РФ к военной операции тоже наблюдались. Причём это явно была не демонстрация, рассчитанная на получение политических уступок. Слишком мало было сделано для демонстрации готовности к наступлению. Вероятно, в прошлом году операция была отложена по ряду причин. Возможно, сыграла свою роль недостаточная готовность военной машины РФ для столь масштабной операции. Возможно, близость выборов в США добавила политические мотивы отложить операцию, да и выборы в России были далековато, а эффект от «маленькой победоносной войны» до них бы не дотянул… Видимо, каждая из причин сыграла свою роль.
Общий замысел военно-политического руководства РФ в этом году вряд ли сильно изменился. Версию плана годичной давности вполне можно перенести и на этот год. Ссылка на прошлогодний пост здесь:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1671499003168840&set=gm.520335121495246&type=3

Но кое-что существенно поменялось. В первую очередь исходная обстановка.
Противник.
ВС РФ весь прошедший год занимались перебазированием частей и соединений РФ в оперативную близость к планируемому ТВД. За год было проведено рекордное количество учений и других мероприятий подготовительного характера. Спланированы крупнейшие за последние годы учения, якобы для которых к середине августа к западным границам РФ и в Беларусь перемещаются существенные силы ударного характера. С помощью открытых и тайных агентов влияния затеяна нешуточная возня вокруг Приднестровья. Становится очевидно, что это направление прочно входит в географию ближайших военных событий, а смена политического курса Молдовы с Западного на Восточный - одна из целей затеваемой военной авантюры. При этом все, подконтрольные кремлю СМИ, существенно повысили градус пропаганды, жертвой которой стало и само руководство РФ, свято верящее в успешность своих планов и, возможно, даже в святость своих целей.
Украина.
За прошедший год страна сильно потеряла в своём потенциале. Относительное единство нации в вопросе защиты страны от восточного агрессора сильно подорвано. Симпатики и агенты Путина подняли голову и всерьёз заняты восстановлением своих позиций, как в центральной власти, так и в регионах. Клептократическая бюрократия проявляет сплочённость в борьбе со своими оппонентами, зачастую активно сотрудничая с откровенно кремлёвскими агентами влияния. Украинская коррупция, наконец, прочно закрепилась на вершине мировых рейтингов, что существенно гасит патриотические настроения у населения. Ну, а ожидаемый ко Дню Независимости роспуск парламента и начало предвыборной борьбы всех со всеми можно считать хорошим подарком врагу к началу военной операции.
Армия, несмотря на широко рекламируемые PR-акции, продолжает деградировать, возвращаясь к первозданному уровню боеготовности образца начала 2014-го года. Полагаю, половина этого пути «в зад» уже пройдена. Можно долго обосновывать и подтверждать такой вывод, но мало кто из осведомлённых и независимых с ним не согласен.
Союзники
Союзники устали ждать нашей самоидентификации как общества с ценностями, присущими Западной цивилизации. Похоже, чем лучше они узнают нас и наше руководство, тем им «больше нравятся первобытные племена, порой не брезгующие каннибализмом»… Поэтому ожидать существенной помощи не приходится. Все усилия будут направлены не на усиление и поддержку нас, а на ослабление опасного хулигана в лице путинской России. А это совершенно не всегда тождественные вещи. Это я об Америке. «Отцы» и «мамочки» Европы просто будут переживать, чтобы уровень жизни их электората не дай Бог не просел на пару процентов, а то очередные выборы проиграют.
Что делать?
В общем и в целом потенциальная стратегическая ситуация на начало военной операции РФ для Украины существенно хуже прошлогодней. Неужели всё пропало?!
Отнюдь нет! Есть возможности, которые можно и нужно использовать:
Первое и, пожалуй, главное - отсутствие у РФ количества войск, достаточных для контроля больших территорий с враждебно настроенным населением. Поэтому оккупация, в полном смысле этого слова, крупных городов невозможна. Задачей военной операции может быть только разгром сил обороны страны и вынуждение политического руководства к миру на условиях агрессора. Отсюда вывод - первый, кто начнёт кричать о «мире» (так будет звучать термин «капитуляция») находится в сговоре с врагом. Даже в случае потери (пленения) существенных сил ВСУ, противник не в состоянии оккупировать даже половину Украины и ограничится оккупацией регионов, где сможет рекрутировать оккупационные силы из местных коллаборантов. То есть не более 3-4 областей. Выдвинутые в процессе операции в другие регионы силы в достаточно сжатые сроки покинут не дружественные им территории или погибнут. В этой связи приходит на ум историческая аналогия из наполеоновских войн, когда глубокий и, вроде бы, успешный рейд с захватом Москвы закончился для агрессора непоправимой катастрофой, даже без генерального сражения.
Второе - это рельеф центральной и северо-западной части Украины, который в отличие от южной и юго-восточной нивелирует превосходство ВС РФ в численности, авиации, артиллерии и мобильности. Небольшое и даже малое подразделение будет в состоянии нанести внезапный удар, покинуть поле боя по своему решению и оторваться от преследования. Такой тактике сложно противопоставить то, что есть в наличии у армии РФ.
Мало для кого секрет, что самое слабое звено ВСУ - командование. Это знает и на это рассчитывает противник. Помимо генералов и полковников из «когорты» мерзавцев-карьеристов-клептократов, не способных на малейшие проявления эффективности, очевидно, в верхних эшелонах командования достаточно и прямых агентов ГРУ/ФСБ, способных действовать слаженно с противником. Полагаю, что этот свой ресурс противник использует с первых минут операции. Думаю, они провели «работу над ошибками» своей Дебальцевской наступательной операции, когда они активно задействовали и практически раскрыли свою агентуру (до сих пор не арестованную) только потеряв в сражении большую часть своего наступательного потенциала и почти проиграв сражение за Дебальцево…
НО! ВСУ уже имеет опыт самоорганизации в условиях полного саботажа высшего военного руководства. И этот опыт необходимо использовать. Команду «держаться до конца», которую только и умеет продуцировать командование ВСУ исполнять категорически нельзя! Целью любой современной войны является разгром военной мощи противника, а не захват территорий и чего-либо ещё. Именно эту цель будет ставить перед собой противник. И задача наших тактических командиров всех уровней - сохранить армию максимально боеспособной, готовой к контратакующим действиям уже в выгодных для себя условиях. А такие условия нужно и можно создавать. Главное вовремя реагировать на обстановку и совершать необходимые манёвры. В американской армии есть очень актуальная для современной войны поговорка - «Лучший окоп - это Humvee». Если противник ударными колоннами продвинется далеко вглубь нашей территории, но не сможет разгромить/окружить/пленить существенные силы ВСУ - это даст крепкий задел для его разгрома и провала всей его операции. Стационарные очаги обороны будут блокироваться и не будут эффективны. Необходимо использовать низкую насыщенность войсками огромных территорий, тогда термин «окружение» потеряет свой зловещий смысл. В качестве основных наших преимуществ над врагом необходимо использовать боевой опыт, обстрелянность и удобство местности для оперирования небольшими подразделениями/группами. Не формат этого текста детализировать тактику возможных действий, но шансы нанести поражение врагу есть. Для этого необходимо принимать решения тактическим командирам на местах, не особо обращая внимание на паралич управления в вышестоящих штабах, порой критически относиться к исходящим оттуда «сигналам». Лично я знаю некоторых командиров оперативного уровня, с которыми можно достойно воевать, но их не много и их подчинённые знают, кому можно доверять…
Связь и взаимодействие.
К сожалению, сегодняшняя система управления и связи далека от совершенства, тем более не подходит для ожидаемого вида боевых действий. Не буду углубляться здесь в обоснование и детализацию этого тезиса. В случае начала ВС РФ наступательной операции возникнет острая необходимость в координации действий большого числа тактических единиц, ранее не имевших между собой средств коммуникации и взаимодействия. Такой дефицит будет восполняться доступными, в первую очередь гражданскими каналами связи. Из опыта прошлых лет войны необходимо сделать важные выводы. Мы потеряли непростительно огромное количество патриотов из-за создания на базе Вайбера групп обмена разведданными. Прямо на глазах эти группы превращались в источники дезинформации, а люди по ту сторону фронта, дававшие данные в эти группы, начинали пропадать и/или попадать «на подвал», а от их имени начинала литься «деза» с добавлением бесполезной информации. Вайбер оказался трагически легко доступным врагу инструментом нашей коммуникации. На сегодняшний день существует большое количество коммуникационных приложений, о надёжности и защищённости которых пишут много. Порой, пишут и по заданию ГРУ/ФСБ для рекламы контролируемых ими каналов связи. Могу утверждать, что на сегодняшний день и обозримую перспективу Messenger fb и WhatsApp являются коммуникаторами, которым я абсолютно доверяю и пользуюсь только ими. Ранее пользовался и Skype, но с недавних пор перестал
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старый кацапский высер - все устали от Украины.
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Если перефразировать Мюллера из "17 мгновений..."
Трудно понять логику идиота.
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Так то оно так,только старый седой лис знает что говорит,Путин не самоубийца,у меня такое ощущение,что вторжения кАзлорылых больше всего желает нынешняя обанкротившаяся воровская власть,во главе с Пецей и Валентиновной
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Пастор наш вЯликий,он же по матушке Валентинович,а кто отец ни он,ни мать не знает,секта у него такая специфическая
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Усё понятно . Хуйло аннексировал Крым и влез на Донбасс , потому что так Порошенко с Турчиновым захотели в 2014 году . Вы все там такие еб@нутые или ты особенно выделяешься ?
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Да нет,только ты,зомбик малолетний наш
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Жертва убийства хотела , чтобы её убили . Жертва ограбления хотела быть ограбленной . Кто думает иначе - зомбак .
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О паству прёт,твоя Валентиновна и продала Крым,и до озвучивания ПРАВДЫ не долго осталось,а теперь иди себе лесом
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Рвёт у тебя пердак от Кровавого Пастора и это неудивительно . С ватой всегда так .
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"атопутиннападе"
сколько раз ты говорил эту фразу на этом форуме?
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да ему и не надо, когда у него в союзниках - ты ублюдок-кравчук и и остальные говнопрезы
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Как сойдет с ума Пуйло, может рассказать только его личный психиатр.
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Він казав Шо візьме рушницю і піде солдатом неньку Україну боронити...
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Себя -то пусть успокаивает,а вот нашу власть и общество не надо. Пора депутатам не кусать друг друга,как пауки в банке,всё равно без толку. Где наши депутаты,где наши СМИ? Украина должна хотя бы информационно кричать на весь мир об усиливающейся угрозе со стороны России. Если власть спит,должно говорить гражданское общество. Прочитайте на форуме форумчан "Обращение к Путину" ,не спите,хотя бы комментируйте.
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Наши депутаНы всегда заняты только одним - оппозиция поливает дерьмом коалицию и рвётся к власти, а эти отбиваются. Никогда и ничем другим Рада не занималась и заниматься не будет. Весь период каденции - это борьба за власть и попытки досрочных перевыборов, в промежутках иногда что-то голосуют. МИД понятное дело отреагирует, вот только как всегда момент выбран в августе, когда парламенты Европы и США, вместе с остальными международными структурами на каникулах.
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Открываете "Форум" там в подзаголовке "типы тем" кликните мышкой на "форумчане".
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Это Солнечное затмение ох как сильно негативно на хуйло влияет. Потеря трона ему обеспечена... но может и трон потерят его.
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Кравчук говняний стратег. Військові ешелони путіна вже рухаються по території РФ до кордонів з Україною, а це означає що накази на підготовку наступу вже віддані! Вони були віддані і влітку минулого року, але в Москві вирішили відкласти наступ на рік і влити чергові 60 млрд доларів в підготовку окупації України. Побачимо чи наважиться путін цього року йти у наступ чи відкладе наступ ще на рік.
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Не об этом ли беседовали Хуйло с Трампом? Трамп отвлекает своих ястребов корейской угрозой, а Хуйло осуществляет блицкриг по правобережью. Вполне реально. Никто даже и не рыпнется. Вся надежда на Китай разве шо.
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Во дает!!! А где он видит Путина??? Кто такой Путин? Он знает, где сейчас ЧЕЛОВЕК!!! по фамилии Путин, на которого он ссылается? А тот, на которого он ссылается имеет совсем другие ценности и задачи.Понятно? Т.е. человеческая жизнь (любого человека) не является чем то ценным для данного индивидуума.
Из этого надо исходить, делая соответствующие выводы.
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Вы помните его развод с женой. Они стояли вместе. Потом она сказала - Я поняла, что возле меня стоит совсем другой человек!!! Мне страшно....
Не знаю как кто, а я верю бабе. У бабы просто нюх на своего-чужого. Баба никогда не промахнется.
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И на пианине одним пальцем играет. Мурку так вообще слабо.
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дьявол кроется в слове "крупномасштабная". Ведь локальную все схавают и выразят озабоченность
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Спасибо тебе драчук и твоим всем последующим коллегам за развал армии и подмахивание параше.Теперь заткнись и молись,что ты спокойно живешь на пенсии,а не в каталажке.
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разваливал армию Кучма с Гриценко и Ющенко, Кравчук был в самое тяжелое время и всего 2 года, потом его ушли.
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Ты забыл о святом нимбе у кравчучки написать... В то же "...самое тяжелое время..." прибалты показали чего стоят...
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та там схождение с ума-всего лишь медицинское прикрытие...
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Времена крупномасштабных войн прошли в прошлом веке. Сейчас войны ведутся совсем по другому.
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Хуйло с одной стороны боится начать крупномасштабную войну с Украиной но с другой стороны его возбуждает отсутствие у Украины мощной до зубов вооруженной армии и либерасты в украинском правительстве.
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Путину терять нечего, он может пойти до конца, он уже вошел в историю, как убийца украинцев, да и чеченцев, грузин, развязал войну с Украиной.
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так и есть, у хуйла нулевая ставка. Или он на царстве, или теряет абсолютно все. Продлить свое царствование хуйло может только при условии изолированной от мира раиссе. А чтоб изолировать и своим ордынцам лишний раз напомнить про вокругвраги, военное наступление на Украину - самый идеальный для него вариант.
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"либерасты" - слово употребляют ТОЛЬКО подхуйоловники из-за Запоребрика
не пались так, кацапчик
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послушать Кравчука как он говорит о кацапах у которых есть ум и инстинкт самосохранения - такая глупость недоумение и смех вызывает....... понятно почему у нас отняли ЯО, тогда был доверчивый дурачёк у власти....
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скажуть йому: "Зупинися, адже це може бути початок твого особистого кінця",
та не буде цього...
скоріше всього оточення Путіна дуже вже хоче його особистого кінця, тоді всі проблеми можна буде списати на путіна, а самим насолоджуватися життям. Але оточення не може піти прямо проти путіна, оскільки це вкрай небезпечно, а тому буде штовхати його до ще більших авантюр-ів.
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Я ещё в 2009 году на одном из форумов написал, что Россия нападёт на Украину. И не скажу, что мне никто не поверил.
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Если бы Крачук и Кучма не отдали бы украинское ядерное оружие рашке и стратегические бомбардировщики, то вопросов бы не возникало, хрен бы кто решился бы напасть на стану у которой был третий в мире запас ядерных боеголовок после распада ссср.
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Українці забули, що вони сидять на діжці з порохом, яку звуть - шпигун Жирна Пєдра. Уся корупційна складова Пєдри - прикриття для його діяльності, як шпигуна. Хто прибрав війська зогородження в Іловайську і Дебальцево? Так само буде і з Києвом
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Как там твоя Жулька? призывала вместе с Кужель вернуть солдат домой, не выходить из ангаров танкам, сдаться, не стрелять, когда резали и убивали украинцев! в Одессе вопила: "милиция все сделала правильно, нельзя проводить выборы для солдат АТО!" и получила еле-еле свои 5%.
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Набір брехні і маячні. Якщо по Криму, то Юля вчергове взяла на себе відповідальність, коли виступила на засіданні РНБО. Завдяки їй ура-патріоти на Цензорі досі сидять в тапках біля компів, а не у кирзі з заступами на сибірських каменоломнях.
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Сама Росія цю інфу і розповсюджує, хіба це не ясно? Росія стала токсічна і усі проросійські політики сходять з дістанції. А Юля для Росії - смерть. Тому вони і вигадують якісь зв'язки з нею.
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"Но я не верю, что Путин может так с ума сойти..."
може и не так, как думает Кравчук,
но сошел ето без сомнений...
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хотелось бы очень иметь президентов не из гадалок а умных жестких аналитиков на основе многообразной информации и патриотов Украины.А мы выбираем или не выбираем все что угодно-поэтому и маемо то шо маемо
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Он уже давно не Президент, какие претензии, Кравчуку уже 83 года! а президентом он стал в 58 и был всего 2 года (точнее 2,5года)
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У Кравчука как всегда цитаты в духе Цицерона. Чмо поганое.
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Начало конца Хйла...
Извините за тавтологию...
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Шановний Леоніде Макаровичу, якщо ви це читаєте, то врахуйте, що Путін вже давно почав широкомасштабну агресію - окуповано Крим та частину Донбасу, вбито тисячі громадян України. Він вже з'їхав з глузду. Більше того - з'їхало з глузду понад 80% населення Росії, які підтримують Путіна, який би злочин він не вчинив. І він піде на будь-який злочин. Біснуватому немає що втрачати.
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Переводя с дипломатического "хуйло уже давно тронулся умом, но в разряд особо буйных еще не записан"
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Старенький дедуля, да и выглядит болезненно, голосок не такой бархатный и сам не такой вальяжный как раньше. Что же проипали все перезики таких друзяк на северо-востоке....Тузла это уже были звоночки....
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І це говорить чоловік який віддав не тільки стратегічні, але і тактичні ядерні боєголовки, які належили всій країні, взамін на ні дочого не зобовязуючі бумажки і дружнє похлупування по плечу від дорослих дядь і тьоть з фразою типу "Ай маладец"
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Мы уже слышали этих двух олухов самонадеянных, когда свой ядерный потенциал сдавали
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Этот маразматик старый лучше бы рассказал куда он продал Черноморское морское пароходство, а он все сопли жует и уводит общество подальше от насущных проблем!
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Может, Кравчук предложит отдать еще и обычные вооружения за новую Будапештскую туалетную бумажку и хатку-мазанку в Швейцарии?
Лучше бы помалкивал.
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Кравчук- самовлюбленное бездарное чмо. Со времен совка занимался профессиональным балабольством. Поверившие этому организму- сами же себя и накажут...
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Путин начал масштабное / крупномасштабное , мегамасштабное , сверхмегамасштабное / вторжение в Украину , как только стал президентом России , в 2000 году.....Местная политическая крысня этому всячески способствовала , как и делает это сейчас , невзирая ни на что .
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Зачем печатать бульканье мерзкого старикашки, который заложил бомбу под украинский Крым, своим соглашение о ЧФ с Ельциным? С важным менторским тоном, что-то нам рассказывает один из главных виновников нынешней ситуации.
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14 января 1994 года в Москве, вопреки ратифицированному Верховной Радой 18 ноября 1993 г. Договора СТАРТ-1, которым предусматривалось постепенное сокращение стратегических ядерных вооружений, расположенных на территории Украины, принял решение подписать Трехстороннее заявление президентов Украины, США и России относительно немедленного вывоза всего украинского ядерного оружия в Россию (которое уже завершилось 1 июня 1996 г.), причем без каких-либо конкретных гарантий безопасности и документально зафиксированных финансовых компенсаций[17].Кстати Верховна Рада и Кучма могли бы потом отменить или отозвать это заявление (всего лишь заявление!), но не сделали этого. так что вина лежит на всех.
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Да он собственно уже давно не в себе.На одних рельсах с кимами.
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Ну, раз соеботы накинулись на деда, значит войны не будет Странно, что Кравчука на ветке еще Шатуном не обозвали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин вряд ли так сойдет с ума, что начнет крупномасштабную войну против Украины, - Кравчук
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