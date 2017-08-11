 Путин вряд ли так сойдет с ума, что начнет крупномасштабную войну против Украины, - Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил интервью телеканалу "112 Украина".
"Каждый человек когда-то может сойти с ума. Но я не верю, что Путин может так с ума сойти, чтобы начать крупномасштабную войну против Украины. Это будет конец жизни "единой, большой, неделимой", как они говорят, России и, прежде всего, самого Путина. Я не верю в это. Я считаю, что здравый смысл или те силы, которые окружают президента России, скажут ему: "Остановись, так как это может быть начало твоего личного конца", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности полномасштабной войны в Украине.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, который позволит РФ использовать ПВО на границах Беларуси.
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Готовность No 1
На текущий момент, к середине августа 2017-го, поступает слишком много информации, подтверждающей версию о готовящемся в конце августа - сентябре масштабной военной операции ВС РФ на территории Украины. В августе прошлого года некоторые признаки подготовки ВС РФ к военной операции тоже наблюдались. Причём это явно была не демонстрация, рассчитанная на получение политических уступок. Слишком мало было сделано для демонстрации готовности к наступлению. Вероятно, в прошлом году операция была отложена по ряду причин. Возможно, сыграла свою роль недостаточная готовность военной машины РФ для столь масштабной операции. Возможно, близость выборов в США добавила политические мотивы отложить операцию, да и выборы в России были далековато, а эффект от «маленькой победоносной войны» до них бы не дотянул… Видимо, каждая из причин сыграла свою роль.
Общий замысел военно-политического руководства РФ в этом году вряд ли сильно изменился. Версию плана годичной давности вполне можно перенести и на этот год. Ссылка на прошлогодний пост здесь:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1671499003168840&set=gm.520335121495246&type=3
Но кое-что существенно поменялось. В первую очередь исходная обстановка.
Противник.
ВС РФ весь прошедший год занимались перебазированием частей и соединений РФ в оперативную близость к планируемому ТВД. За год было проведено рекордное количество учений и других мероприятий подготовительного характера. Спланированы крупнейшие за последние годы учения, якобы для которых к середине августа к западным границам РФ и в Беларусь перемещаются существенные силы ударного характера. С помощью открытых и тайных агентов влияния затеяна нешуточная возня вокруг Приднестровья. Становится очевидно, что это направление прочно входит в географию ближайших военных событий, а смена политического курса Молдовы с Западного на Восточный - одна из целей затеваемой военной авантюры. При этом все, подконтрольные кремлю СМИ, существенно повысили градус пропаганды, жертвой которой стало и само руководство РФ, свято верящее в успешность своих планов и, возможно, даже в святость своих целей.
Украина.
За прошедший год страна сильно потеряла в своём потенциале. Относительное единство нации в вопросе защиты страны от восточного агрессора сильно подорвано. Симпатики и агенты Путина подняли голову и всерьёз заняты восстановлением своих позиций, как в центральной власти, так и в регионах. Клептократическая бюрократия проявляет сплочённость в борьбе со своими оппонентами, зачастую активно сотрудничая с откровенно кремлёвскими агентами влияния. Украинская коррупция, наконец, прочно закрепилась на вершине мировых рейтингов, что существенно гасит патриотические настроения у населения. Ну, а ожидаемый ко Дню Независимости роспуск парламента и начало предвыборной борьбы всех со всеми можно считать хорошим подарком врагу к началу военной операции.
Армия, несмотря на широко рекламируемые PR-акции, продолжает деградировать, возвращаясь к первозданному уровню боеготовности образца начала 2014-го года. Полагаю, половина этого пути «в зад» уже пройдена. Можно долго обосновывать и подтверждать такой вывод, но мало кто из осведомлённых и независимых с ним не согласен.
Союзники
Союзники устали ждать нашей самоидентификации как общества с ценностями, присущими Западной цивилизации. Похоже, чем лучше они узнают нас и наше руководство, тем им «больше нравятся первобытные племена, порой не брезгующие каннибализмом»… Поэтому ожидать существенной помощи не приходится. Все усилия будут направлены не на усиление и поддержку нас, а на ослабление опасного хулигана в лице путинской России. А это совершенно не всегда тождественные вещи. Это я об Америке. «Отцы» и «мамочки» Европы просто будут переживать, чтобы уровень жизни их электората не дай Бог не просел на пару процентов, а то очередные выборы проиграют.
Что делать?
В общем и в целом потенциальная стратегическая ситуация на начало военной операции РФ для Украины существенно хуже прошлогодней. Неужели всё пропало?!
Отнюдь нет! Есть возможности, которые можно и нужно использовать:
Первое и, пожалуй, главное - отсутствие у РФ количества войск, достаточных для контроля больших территорий с враждебно настроенным населением. Поэтому оккупация, в полном смысле этого слова, крупных городов невозможна. Задачей военной операции может быть только разгром сил обороны страны и вынуждение политического руководства к миру на условиях агрессора. Отсюда вывод - первый, кто начнёт кричать о «мире» (так будет звучать термин «капитуляция») находится в сговоре с врагом. Даже в случае потери (пленения) существенных сил ВСУ, противник не в состоянии оккупировать даже половину Украины и ограничится оккупацией регионов, где сможет рекрутировать оккупационные силы из местных коллаборантов. То есть не более 3-4 областей. Выдвинутые в процессе операции в другие регионы силы в достаточно сжатые сроки покинут не дружественные им территории или погибнут. В этой связи приходит на ум историческая аналогия из наполеоновских войн, когда глубокий и, вроде бы, успешный рейд с захватом Москвы закончился для агрессора непоправимой катастрофой, даже без генерального сражения.
Второе - это рельеф центральной и северо-западной части Украины, который в отличие от южной и юго-восточной нивелирует превосходство ВС РФ в численности, авиации, артиллерии и мобильности. Небольшое и даже малое подразделение будет в состоянии нанести внезапный удар, покинуть поле боя по своему решению и оторваться от преследования. Такой тактике сложно противопоставить то, что есть в наличии у армии РФ.
Мало для кого секрет, что самое слабое звено ВСУ - командование. Это знает и на это рассчитывает противник. Помимо генералов и полковников из «когорты» мерзавцев-карьеристов-клептократов, не способных на малейшие проявления эффективности, очевидно, в верхних эшелонах командования достаточно и прямых агентов ГРУ/ФСБ, способных действовать слаженно с противником. Полагаю, что этот свой ресурс противник использует с первых минут операции. Думаю, они провели «работу над ошибками» своей Дебальцевской наступательной операции, когда они активно задействовали и практически раскрыли свою агентуру (до сих пор не арестованную) только потеряв в сражении большую часть своего наступательного потенциала и почти проиграв сражение за Дебальцево…
НО! ВСУ уже имеет опыт самоорганизации в условиях полного саботажа высшего военного руководства. И этот опыт необходимо использовать. Команду «держаться до конца», которую только и умеет продуцировать командование ВСУ исполнять категорически нельзя! Целью любой современной войны является разгром военной мощи противника, а не захват территорий и чего-либо ещё. Именно эту цель будет ставить перед собой противник. И задача наших тактических командиров всех уровней - сохранить армию максимально боеспособной, готовой к контратакующим действиям уже в выгодных для себя условиях. А такие условия нужно и можно создавать. Главное вовремя реагировать на обстановку и совершать необходимые манёвры. В американской армии есть очень актуальная для современной войны поговорка - «Лучший окоп - это Humvee». Если противник ударными колоннами продвинется далеко вглубь нашей территории, но не сможет разгромить/окружить/пленить существенные силы ВСУ - это даст крепкий задел для его разгрома и провала всей его операции. Стационарные очаги обороны будут блокироваться и не будут эффективны. Необходимо использовать низкую насыщенность войсками огромных территорий, тогда термин «окружение» потеряет свой зловещий смысл. В качестве основных наших преимуществ над врагом необходимо использовать боевой опыт, обстрелянность и удобство местности для оперирования небольшими подразделениями/группами. Не формат этого текста детализировать тактику возможных действий, но шансы нанести поражение врагу есть. Для этого необходимо принимать решения тактическим командирам на местах, не особо обращая внимание на паралич управления в вышестоящих штабах, порой критически относиться к исходящим оттуда «сигналам». Лично я знаю некоторых командиров оперативного уровня, с которыми можно достойно воевать, но их не много и их подчинённые знают, кому можно доверять…
Связь и взаимодействие.
К сожалению, сегодняшняя система управления и связи далека от совершенства, тем более не подходит для ожидаемого вида боевых действий. Не буду углубляться здесь в обоснование и детализацию этого тезиса. В случае начала ВС РФ наступательной операции возникнет острая необходимость в координации действий большого числа тактических единиц, ранее не имевших между собой средств коммуникации и взаимодействия. Такой дефицит будет восполняться доступными, в первую очередь гражданскими каналами связи. Из опыта прошлых лет войны необходимо сделать важные выводы. Мы потеряли непростительно огромное количество патриотов из-за создания на базе Вайбера групп обмена разведданными. Прямо на глазах эти группы превращались в источники дезинформации, а люди по ту сторону фронта, дававшие данные в эти группы, начинали пропадать и/или попадать «на подвал», а от их имени начинала литься «деза» с добавлением бесполезной информации. Вайбер оказался трагически легко доступным врагу инструментом нашей коммуникации. На сегодняшний день существует большое количество коммуникационных приложений, о надёжности и защищённости которых пишут много. Порой, пишут и по заданию ГРУ/ФСБ для рекламы контролируемых ими каналов связи. Могу утверждать, что на сегодняшний день и обозримую перспективу Messenger fb и WhatsApp являются коммуникаторами, которым я абсолютно доверяю и пользуюсь только ими. Ранее пользовался и Skype, но с недавних пор перестал
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Трудно понять логику идиота.
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сколько раз ты говорил эту фразу на этом форуме?
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Из этого надо исходить, делая соответствующие выводы.
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Не знаю как кто, а я верю бабе. У бабы просто нюх на своего-чужого. Баба никогда не промахнется.
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не пались так, кацапчик
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та не буде цього...
скоріше всього оточення Путіна дуже вже хоче його особистого кінця, тоді всі проблеми можна буде списати на путіна, а самим насолоджуватися життям. Але оточення не може піти прямо проти путіна, оскільки це вкрай небезпечно, а тому буде штовхати його до ще більших авантюр-ів.
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може и не так, как думает Кравчук,
но сошел ето без сомнений...
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Извините за тавтологию...
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Лучше бы помалкивал.
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