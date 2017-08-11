 Трамп: У Пхеньяна могут быть неприятности, которые "мало с кем раньше случались"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, по словам Трампа, Пхеньяну пришлось бы сильно понервничать, если бы там решили навредить Соединенным Штатам.
Дональд Трамп предупредил, что если Северная Корея продолжит нынешнюю линию поведения, то у нее будут неприятности, которые, как выразился президент США, "мало с кем раньше случались".
Северная Корея заявила 9 августа, что "тщательно изучает" планы ракетной атаки по тихоокеанскому острову Гуам. Пуск стратегической баллистической ракеты может быть осуществлен в любой момент, когда лидер КНДР Ким Чен Ын примет решение, сообщил представитель Корейской народной армии. Он добавил, что такой удар будет иметь целью "поразить основные военные базы США на Гуаме".
С этими угрозами Пхеньян выступил после того, как президент США Дональд Трамп предупредил КНДР, что любые новые угрозы встретят "огнем и яростью".
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Трам страдает манией вяличия и вполне возможно захочет войти в историю как президент, который не дал поглумиться над США и сравнял КНДР с землей.
Другие варианты, кроме как ядерные удары (по крайней мере несколько) маловероятны, поскольку КНДР владеет ядерным оружием и нужна быстрая победа, дабы они им не воспользовались. Китай вряд ли поставит на кон свое благополучие и выступит в ядерной войне против США, хотя и вони наделает много (куча озабоченности, ценные бумаги США и все такое...)
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*1* - ты дурак
*2* - сам дурак
...и дальше по кругу.
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Похоже, очччень сильно обломается. Пока Трамп словесные кружева плетёт, армии США, Японии и Южной Кореи вовсю пишут ценарий похорон Ына. Массово плакать будет некому.
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з кацаією - тільки із-за) того, що хуйло може підірвати 100 ядерних зарядів на території рососії,
а це призведе до кліматичних змін на планеті!!!
з іном) там все по іншому, перемовини-без результату- відповідь ракетами-20 цілей і фсьо!
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BBC News
10 год ·
An inflatable chicken with a striking resemblance to Donald Trump has appeared near the White House.
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