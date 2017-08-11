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Все про:КНДР (247) переговоры (3426) Трамп (1335)

 Трамп: У Пхеньяна могут быть неприятности, которые "мало с кем раньше случались"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявляет, что в отношениях с Северной Кореей он всегда будет привержен идее переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, по словам Трампа, Пхеньяну пришлось бы сильно понервничать, если бы там решили навредить Соединенным Штатам.

Дональд Трамп предупредил, что если Северная Корея продолжит нынешнюю линию поведения, то у нее будут неприятности, которые, как выразился президент США, "мало с кем раньше случались".

Северная Корея заявила 9 августа, что "тщательно изучает" планы ракетной атаки по тихоокеанскому острову Гуам. Пуск стратегической баллистической ракеты может быть осуществлен в любой момент, когда лидер КНДР Ким Чен Ын примет решение, сообщил представитель Корейской народной армии. Он добавил, что такой удар будет иметь целью "поразить основные военные базы США на Гуаме".

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С этими угрозами Пхеньян выступил после того, как президент США Дональд Трамп предупредил КНДР, что любые новые угрозы встретят "огнем и яростью".

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На прикладі КНДР США покажуть путіну що його чекає у випадку реального конфлікту з США. Навіть трохи шкода північних корейців, але народ відповідає своїм життям за ту владу якій дозволяє над собою панувати.
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или неприятности которые с людьми случаются. а со странами реже
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Возможно.
Трам страдает манией вяличия и вполне возможно захочет войти в историю как президент, который не дал поглумиться над США и сравнял КНДР с землей.
Другие варианты, кроме как ядерные удары (по крайней мере несколько) маловероятны, поскольку КНДР владеет ядерным оружием и нужна быстрая победа, дабы они им не воспользовались. Китай вряд ли поставит на кон свое благополучие и выступит в ядерной войне против США, хотя и вони наделает много (куча озабоченности, ценные бумаги США и все такое...)
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Он же сказал "мало с кем". Так что ещё и Нагасаки.
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ну он хотел сказать что такие неприятности случались раньше только в хиросиме и нагасаки, только не запомнил названия.
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Пока что это все напоминают миниатюру:

*1* - ты дурак
*2* - сам дурак
...и дальше по кругу.
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"Мало с кем случали, точнее случались с каждым но мало с кем".
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Шахтёры уже мутируют и превращаются в птиц.
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вчера у соловьева решали,как Пхеньян защищать)))) И как с ненавистным Трампом-чмом бороться)))))Ржала с идиотов, зрелище забавное было)))
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у Вас железная психика. Такую уйню смотреть...
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Всегда приятно, когда удается сэкономить на билете в зоопарк. Приматы они вообще забавные, пока за оградой сидят и пытаются в стекло какашками запульнуть. Их бы еще в этой клетке гарантировано закрыть, чтоб не гадили за пределами вольера...
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А где новость про то как двое атошников в АТО расстреляли супружескую пару?
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Як це де?.................. На сторінках ЗМІ........... А - що?
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В этот раз Ын хочет не только зерно нашантажировать, но и пармезан.
Похоже, очччень сильно обломается. Пока Трамп словесные кружева плетёт, армии США, Японии и Южной Кореи вовсю пишут ценарий похорон Ына. Массово плакать будет некому.
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Так Ын вроде не шантажирует. Ыну говорят, что он должен сделать то-то и то-то, а Ын говорит, чтоб все шли нах, потому что у него ракеты и Великое Чучхе. Разговоры про Гуам и Японию - так, сотрясание воздуха с обеих сторон.
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Почему не было такого ажиотажа вокруг новости о высадке кореяка на солнце? Ведь Ыновские бредни про удар по Гуам из той же оперы.
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так піндоси і з засрашкою хочуть вести переговори,
з кацаією - тільки із-за) того, що хуйло може підірвати 100 ядерних зарядів на території рососії,
а це призведе до кліматичних змін на планеті!!!
з іном) там все по іншому, перемовини-без результату- відповідь ракетами-20 цілей і фсьо!
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Трампушка . ты бы меньше пугал жирного . пора уже бомбить . а не то. то параша даст носители . то поздно будет и все равно прийдется !
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хм....а как по мне,так это с той же пукинской аферы как дамбац,сирия,беженцы.После введения новых санкций,этакий троллинг трампа дебилом ыном,с провокацией моли,чтоб отвлечь внимание от чего-то более важного.
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Схоже Північна Корея виявилась не "по зубах" США..................
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цензор,а где новость про то как Трамп потролил своего "друга" Вову по поводу высылки американских дипломатов? или я что-то пропустил?
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Если они так долго вокруг крохотной КНДР хороводы водят, ограничиваясь "грозными предъявами" в твитере, то стоит ли удивляться их полнейшему бездействию в отношении России? Санкции не в счет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп: У Пхеньяна могут быть неприятности, которые "мало с кем раньше случались"
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