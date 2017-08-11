 По факту перестрелки на пляже в Полтаве открыты два уголовных производства, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Полтавщины.
"Вчера, около 19:30 в полицию поступило ряд сообщений о том, что на одном из пляжей Полтавы неизвестный открыл стрельбу. На место немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и медики. Предварительно установлено, что между отдыхающими возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку. Во время схватки двух компаний, 22-летний житель Полтавы, защищаясь от группы нападающих, которые наносили ему удары и стреляли из предмета, похожего на пистолет, совершил несколько выстрелов в сторону нападавшего. Последний скончался на месте. Еще одного 24-летнего мужчину и 7-летнего мальчика было ранено. Их доставили в медицинское учреждение. По данному факту возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) и части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия). Продолжается досудебное расследование", - рассказали в полиции.
"Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия. Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного уголовного преступления или владеют информацией полезной для следствия, с просьбой сообщать информацию в полицию по телефону "102" или любым удобным способом", - добавили в ведомстве.
Напомним, вчера на пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок.
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Не понял! Значит людям нужно было дождаться, пока бандиты не забьют их ногами и битами до смерти и не застрелят из нелегальных пистолетов, и только потом воспользоваться ЛЕГАЛЬНЫМ оружием для САМОЗАЩИТЫ???
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