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Все про:Нацполиция (8339) Полтава (505) расследование (2280) стрельба (2498)

 По факту перестрелки на пляже в Полтаве открыты два уголовных производства, - полиция

перестрелка полтава.

Полиция устанавливает обстоятельства перестрелки в Полтаве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Полтавщины.

"Вчера, около 19:30 в полицию поступило ряд сообщений о том, что на одном из пляжей Полтавы неизвестный открыл стрельбу. На место немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и медики. Предварительно установлено, что между отдыхающими возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку. Во время схватки двух компаний, 22-летний житель Полтавы, защищаясь от группы нападающих, которые наносили ему удары и стреляли из предмета, похожего на пистолет, совершил несколько выстрелов в сторону нападавшего. Последний скончался на месте. Еще одного 24-летнего мужчину и 7-летнего мальчика было ранено. Их доставили в медицинское учреждение. По данному факту возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) и части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия). Продолжается досудебное расследование", - рассказали в полиции.

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"Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия. Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного уголовного преступления или владеют информацией полезной для следствия, с просьбой сообщать информацию в полицию по телефону "102" или любым удобным способом", - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера на пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок.
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Злочина влада не дає рабам зброю!!!! А дала б - то там би все було по іншому! Наші чесні пацани викотили б кулемети, гранатгмети, міномети і стріляли б з берега на берег в їхніх пацанів!
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*бнутые и воровские у нас законы. Какая ето превышение мер самообороны и превышение мер по задержанию преступника когда вооруженная толпа пьяных бандюков по тебе стреляет? В Америке бы рассмеялись с наших законов когда нападающему с пистолетом грозит хулиганство, а обороняющемуся шьют чуть ли не терроризм.
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По данному факту возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Источник:https://censor.net.ua/n451297

Не понял! Значит людям нужно было дождаться, пока бандиты не забьют их ногами и битами до смерти и не застрелят из нелегальных пистолетов, и только потом воспользоваться ЛЕГАЛЬНЫМ оружием для САМОЗАЩИТЫ???
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Банальное вымогательство. А то что ранили посторонних, вина нападавших, а не защищающего свою собственность. Но конечно крючкотворы всё перекрутят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту перестрелки на пляже в Полтаве открыты два уголовных производства, - полиция
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