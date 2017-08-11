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Все про:грузы (189) жара (346) КГГА (2006) Киев (17827)

 Въезд грузовиков в Киев ограничен из-за жары, - КГГА

жара

Власти Киева ограничили въезд грузовиков в столицу из-за жары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что ограничения вводятся для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00.

Оперативный контроль за соблюдением водителями грузовиков ограничений будут вести сотрудники полиции.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Освежающая рамка" помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, в пятницу, 11 августа, в Украине ожидается сухая и жаркая погода.
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тільки якщо з мигалками гуманітарка для бізнесу барижного
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хм, странно. вчера по Окружной в тянучке было куча фур, откуда взялись?
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ЗЛОДІЇ (НАРДЕПИ,МІНІСТРИ)
КРАДУТЬ, ПРОКУРАТУРА (Ю.ЛУЦЕНКО)-МВС(А.АВАКОВ) -СБУ(А.ГРИЦАК) ЗЛОДІЇВ НЕ
ЛОВЛЯТЬ, НЕДІЄЗДАТНУ ВЛАДУ(ПОРОШЕНКА,
ГРОЙСМАНА) У ЖОВТНІ ДО СУДУ
НА МАЙДАНІ!!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВъезд грузовиков в Киев ограничен из-за жары, - КГГА
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