 Въезд грузовиков в Киев ограничен из-за жары, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Отмечается, что ограничения вводятся для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00.
Оперативный контроль за соблюдением водителями грузовиков ограничений будут вести сотрудники полиции.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 11 августа, в Украине ожидается сухая и жаркая погода.
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Мы не являемся страной, в которой такая погода, что какая-то сиеста нужна, - Супрун(112)
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КРАДУТЬ, ПРОКУРАТУРА (Ю.ЛУЦЕНКО)-МВС(А.АВАКОВ) -СБУ(А.ГРИЦАК) ЗЛОДІЇВ НЕ
ЛОВЛЯТЬ, НЕДІЄЗДАТНУ ВЛАДУ(ПОРОШЕНКА,
ГРОЙСМАНА) У ЖОВТНІ ДО СУДУ
НА МАЙДАНІ!!
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