 В оккупированном Крыму предупредили о возможной остановке Керченской переправы

В оккупированном Крыму Керченская переправа может приостановить свою работу из-за ухудшения погодных условий, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба оператора переправы ООО "Морская дирекция".
"С 10 по 12 августа включительно прогнозируется ухудшение метеоусловий - увеличение скорости ветра до 20 м/с. Возможна остановка работы Керченской паромной переправы. Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде", - говорится в сообщении.
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мордве облом - вместо обещанного движения по мосту получили движение по погоде
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но... умиляет заявления разных дебилов политиков и прочих....: "мы вернем, скоро и т.д."
Калининград, Курилы - быстро вернулись?
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насчет языка я никогда не понимал - что по мне нежелание учить государственный язык - диктует исключительно лень и нежелание, отсюда и требования второй мой -рюсський в государственный, дабы я родной( роднаЯ) НЕ НАПРЯГАЛИСЬ...
во вторых - я сторонник полного ограничения - посещений крыма и донбасса, и полной блокады. проезжают только лица там зарегистрированные или для получения соц выплат.
К сожалению - пройдитесь по объявлениям в нете и на столбах - " отдых на море. арбатская стрелка, весь крым ..."
И еще - далеко не последнее, но думаю не только мое мнение.: понятие гибридной войны придумали исключительно барыги преследующие свои бизнес интересы. Не бывает - тут воюем , а тут нет... либо война - либо мир..... а рассказывать о гибридной войне нехер. Тем более нехер - когда свои граждане гибнут.
резюме, с этой властью - будет долго , так как у них гибридная война, рехформы( как вспомню люстрации и конкурс прокуроров аж стыдно, бля- супер честные выбрита тех же суперчестных- и скажите еще не за бабло)....
короче... болото
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