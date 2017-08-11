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Все про:Керченский пролив (197) Керчь (365) Крым (20403) оккупация (7235) паром (67)

 В оккупированном Крыму предупредили о возможной остановке Керченской переправы

переправа керченская паромная

В Крыму обещают штормовой ветер - движение будет осуществляться по погоде.

В оккупированном Крыму Керченская переправа может приостановить свою работу из-за ухудшения погодных условий, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба оператора переправы ООО "Морская дирекция".

"С 10 по 12 августа включительно прогнозируется ухудшение метеоусловий - увеличение скорости ветра до 20 м/с. Возможна остановка работы Керченской паромной переправы. Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде", - говорится в сообщении.

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Ипро проблемы с питьевой водичкой для крысок и рашатуристов не будем забывать
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Ого сколько в Крым леммингов из раши едет на машинах.
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Эта фотка не обязательно свежая , а скорее всего с 2014 года , когда крымнаш в заднице у рабсиянцев бурлил .
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тепер нехай пароплавами ,а через Україну зась
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какое же это "Здоровье" ? это "Вестник дурдома" июнь 2017
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в шторм, по новому, мосту еще и не так прийдется...)

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Ватка не расстроится. Ведь они онанируют на мозт.Еще немного потерпеть.... и можно сдавать тонны металлолома. Во,заживут.
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Брат Фео , где ты . Украина ждёт твоего доклада по диверсиям на Крыме . Иначе двух руцкаязычных рабов тебе не видать , как своих ушей .
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Это слишком рано надвигается шторм в Крыму -рашисты еще арки не надвинули -не на что будет смотреть после шторма -совсем не интересно будет.
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Так, це кліматична зброя рептилоїдів увімкнена, щоб арки не поставили.)))
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Да, козломордые даже Нептуна против себя настроили.
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"движение будет осуществляться по погоде"

мордве облом - вместо обещанного движения по мосту получили движение по погоде
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Раше нужно торопиться с возвращением Крыма,потому как ей еще репарации платить,а деньги уже кончаются
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...... не говорю что возвращать не нужно........
но... умиляет заявления разных дебилов политиков и прочих....: "мы вернем, скоро и т.д."

Калининград, Курилы - быстро вернулись?
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причем тут Курилы? тут другая история. сегодня вернуть АРК и Бамбас это смерти подобно. 5 миллионов дегенерато-идиото-кретинов, которые будут гадит, вредить, вонять кацапщиной. если возвращать то только территории, а быдло на условиях - учи язык, на колени проси прощения, пой гимн, целуй флаг, или чемодан, вокзал, наХ....
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Возвращать не на условиях. а есть пример прибалтики - Есть паспорт гражданина, и есть паспорт не гражданина.....
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к сожалению - вонять и гадить будут долго... ах да, я пропустил приднестровье....
насчет языка я никогда не понимал - что по мне нежелание учить государственный язык - диктует исключительно лень и нежелание, отсюда и требования второй мой -рюсський в государственный, дабы я родной( роднаЯ) НЕ НАПРЯГАЛИСЬ...
во вторых - я сторонник полного ограничения - посещений крыма и донбасса, и полной блокады. проезжают только лица там зарегистрированные или для получения соц выплат.
К сожалению - пройдитесь по объявлениям в нете и на столбах - " отдых на море. арбатская стрелка, весь крым ..."
И еще - далеко не последнее, но думаю не только мое мнение.: понятие гибридной войны придумали исключительно барыги преследующие свои бизнес интересы. Не бывает - тут воюем , а тут нет... либо война - либо мир..... а рассказывать о гибридной войне нехер. Тем более нехер - когда свои граждане гибнут.
резюме, с этой властью - будет долго , так как у них гибридная война, рехформы( как вспомню люстрации и конкурс прокуроров аж стыдно, бля- супер честные выбрита тех же суперчестных- и скажите еще не за бабло)....
короче... болото
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